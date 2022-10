Man kan enkelt spare strøm ved å bytte lyspærer

Nye lyspærer i huset kan spare strøm. Belysning er en fast del av energiforbruket i en husholdning, så her det mulig å spare penger. Det finnes mange forskjellige pærer som bruker mindre energi og varer lengre. Dette er et enkelt og effektivt grep til å bidra til strømsparing.

De to viktigste grunnene til å bytte til bedre lyspærer er:

Spare penger

Spare miljøet

Hvilken lyspære sparer du mest med?

Etter glødepæren har det kommet flere alternativer til lyspærer som bruker mindre strøm. Disse pærene kalles sparepærer.



Sparepærer har mye lengre levetid og bruker mindre energi enn en glødepære. En LED-pære er en type sparepære som er svært energieffektiv. LED-lys holder opptil 50 000 timer. Hvis du bruker pæren 4 timer hver dag, kan du ha den i over 34 år.



LED-pæren er den lyspæren du sparer mest penger på å bruke.

Å bytte til LED-pærer er en god deal for deg og miljøet

(Åpnes i ny fane) LED-pære E27 8,5W (Åpnes i ny fane)

E27 8,5W LED-lampe i glødeform

Matt - varmhvit lysfarge.

Egnet for bruk i stuer og kontorer og erstatter en glødelampe på opptil 60 W.

Levetid på opptil 30 000 timer.

Pris 159kr

(Åpnes i ny fane) OSRAM LED-reflektor (Åpnes i ny fane)

GU10 LED-reflektor 4,5W

Flott lyskilde i spotlights og flekker

Kan reguleres i lysstyrke med dimmere

Pris 139kr

Andre smarte lyspærer

Det finnes alternativer til LED-pæren som også sparer strøm. Fremtidens lyskilde er nok heller ikke laget, så det er stadig en utvikling.

Philips Hue (Åpnes i ny fane)

Philips Hue er smarte LED-pærer. Da får du energibesparelsen til en vanlig LED-pære i tillegg til et trådløst lyssystem. Da har du muligheten til å trådløst styre lyset i ditt uansett hvor enn du er. Hue-belysningen kan styres fra app eller trådløse lysbrytere. Alle lysene kan dimmes, blinke og pulsere.

Halogenpæren (Åpnes i ny fane)

Halogenpære er en type lyspære hvor selve kolben er av hardt glass, og som bruker halogengass til å lyse. Kan ha høyere temperatur enn en vanlig lyspære som gjør at den ikke avgir noe UV-stråling. Gir hvitere lys enn vanlige glødepærer. Levetiden er på ca. 2000 timer.

Sparepæren

I tillegg til LED-pæren, så finnes det også andre sparepærer. Den mest kjente er kompaktlampen. Den er et slags mini lysrør plassert inni et pæreformat. Sparepærer lyser opp når lysstoffet på innsiden av pærer blir truffet av UV-lys.



Her er enda mer fakta om sparepærer (Åpnes i ny fane) og halogenpærer (Åpnes i ny fane).

(Åpnes i ny fane) Philips Hue White (Åpnes i ny fane)

Philips Hue hvit E27 LED -glødelampe i klassisk lyspæreform.

Lyset er spesielt varmt med en fargetemperatur på 2100 Kelvin.

Dimming og bytte kan gjøres direkte med Hue -dimmerbryteren eller Hue Bluetooth -appen. Pris 269kr

(Åpnes i ny fane) Paulmann halogen stiftsokkelpære (Åpnes i ny fane)

Varmhvit lysfarge og dimbar

22 W strømforbruk

Gjennomsnitlig levetid på 2000 timer.

Pris: 119

Slik kommer du i gang

Det er enkelt å komme i gang med å bytte lyspærer. Å gå over til LED-lys trenger ikke å være komplisert eller dyrt. En god start er å finne ut hva slags pærer du vil bytte ut, så lage en handleliste. Heldigvis har LED-pærer nesten alle typer sokler, så du trenger ikke bytte ut yndlingslampen din. LED-pærene passer inn overalt hvor du tidligere benyttet en tradisjonell glødepære.

Philips Hue har startpakker (Åpnes i ny fane) hvor man får med alt man trenger for å komme i gang. Innendørspakker koster fra 1099-2199 kroner.



Da er det bare å:

- Bytte ut de gamle pærene.

- Plugge nettverkskabelen din i Philips Hue bridge og sette i strømmen.

- Laste ned Philips Hue-appen trykke setup og trykk på knappen på bridgen.

- Finne alle lampene og pærene du har i huset.



Se også video under:



Andre tips til å spare strøm på belysning

Lyspærer krever energi og med dagens strømpriser er det kanskje ikke så fristende å bruke mer strøm. Det er likevel utfordrende å unngå å bruk av lyspærer helt. Her er dog noen flere tips til å kutte ned forbruket.

Bruk batteri:

En enkel måte å eliminere strømbruk på er å finne belysning som bruker batteri. Da eliminerer man også ledninger som tvinner seg sammen. Det er mange batteridrevne belysninger å velge mellom.

Timer:

Å fyre for kråka er like dumt som å lyse for den. Med en timer på lysene dine kan du stille inn for når de skal skinne til alle sin begeistring. Å finne en god tid for når lysene skal være på sparer energi og kan brukes som et signal på at du er hjemme.

Philips Hue og andre smartpærer gjør det også enkelt å skru av og på dine lys.

Fjernkontroll:

En lettere måte å styre lysene dine på, og gjør det lettere å skru av når du skal legge deg. Om du har flere lyskilder på samme kontroll kan du effektivt slukke all belysning og energibruk på en gang. Smart-pærer har ofte systemer hvor mobilen fungerer som fjernkontroll.

(Åpnes i ny fane) Utendørs stikkontakt med fjernkontroll (Åpnes i ny fane)

Eksternt støpsel med fjernkontroll så du skrur av og på strømmen når du vil. Stikkontakt med deksel og fjernkontroll med en rekkevidde på 25 m.

Pris 399kr

(Åpnes i ny fane) LED-skaplys – batteridrevet med fjernkontroll (Åpnes i ny fane)

Seks LED-lamper som kan installeres på ønsket sted ved hjelp selvklebende pads.

Slås på med fjernkontroll eller berøringsbryteren. Timerfunksjonen gjør at lysene kan stilles etter behov.



Pris 449kr