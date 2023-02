Derfor burde du bytte mobilabonnement nå

De fleste av oss har allerede strammet inn på strømbruken og kanskje begrenset antall strømmetjenester - i tillegg til å planlegge innkjøp av mat. Avisene er fulle av tips for å spare penger, og her kommer vi faktisk med enda et:

Bytt til et rimeligere mobilabonnement.

NiceMobil (Åpnes i ny fane) satser på å være den billigste mobiltjenesten og ser ut til å klare det - her kan du se hvilke muligheter du har for å spare penger på deres abonnement.

Hva gjør NiceMobil til et godt valg?

Lave priser. Grunnen til at NiceMobil har en av de laveste prisene på markedet, er at de gir kundene mulighet til selvbetjening i appen. Har man spørsmål, sitter kundeservice parat til å hjelpe i chatten.

Ekspresslevering på døren med Helt hjem. Om man skaffer et nytt mobilabonnement hos NiceMobil, har man mulighet til å få SIM-kortet sendt så fort som overhodet mulig med Helt Hjem, noe som forenkler hele prosessen.

Enkel betaling med Vipps. NiceMobil er den eneste norske mobiloperatøren som tilbyr betalinger med Vipps . Dette betyr ingen faktura, og en superenkel prosess for kundene som lett kan betale med mobilen sin.

NiceMobil har ikke kredittsjekk.

Slik gjør du

Du laster ned NiceMobil-appen (Åpnes i ny fane) for å komme i gang med bestillingsprosessen.

(Image credit: Nice Mobil)

(Åpnes i ny fane)

NiceMobil abonnement

Deretter kan du velge mellom følgende mobilabonnement:

(Åpnes i ny fane) 1 GB mobilabonnement 95 kr/mnd (Åpnes i ny fane) For deg som foretrekker å ringe og sende SMS, men synes det er greit å ha litt data i bakhånd! 5 GB mobilabonnement 150 kr/mnd (Åpnes i ny fane) For deg som liker å lese litt avis og sjekke hva som skjer på nett, på farten! 12 GB mobilabonnement 200 kr/mnd (Åpnes i ny fane) For deg som liker å plukke og mikse; chat, surf og stream musikk, på farten! 15 GB mobilabonnement 250 kr/mnd (Åpnes i ny fane) For deg som elsker friheten mobilen gir deg. Mobilen er ditt verktøy til en god prat, herlig underholdning og allverdens informasjon - akkurat når du trenger det!

Behold ditt gamle telefonnummer eller få et nytt. Abonnementet starter når du aktiverer ditt nye SIM-kort.