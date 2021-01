Vijf redenen waarom je de nieuwe Samsung Galaxy S21 5G in huis moet halen

Op 14 januari 2020 presenteerde Samsung de nieuwe Galaxy S-serie op het digitale Unpacked-evenement, bestaande uit: de Samsung Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G en de Galaxy S21 Ultra 5G.

De reguliere Samsung Galaxy S21 5G heeft grote schoenen om te vullen; de Samsung Galaxy S20 van vorig jaar behoort nog altijd tot een van de beste smartphones op de markt, mede door zijn scherpe prijs-kwaliteitsverhouding.

Bij de eerste blik op de Galaxy S21 5G wordt duidelijk dat Samsung erg veel moeite heeft gestopt om van de smartphone een succes te maken, maar waarom moet je nu juist kiezen voor de Samsung Galaxy S21 5G? Wij hebben de vijf beste redenen voor je op een rijtje gezet.

1. Vernieuwd uiterlijk

De Samsung Galaxy S21 5G verschilt op diverse vlakken ten opzichte van zijn voorganger. Zo zijn de schermranden nog kleiner geworden, evenals het cameragat aan de voorzijde. Verder valt op dat Samsung veel aandacht heeft besteed aan het design van de camera-opzet. Het camerablok zit nu veel beter verwerkt in de behuizing dan bij de Galaxy S20. Niet alleen ziet het toestel er mooier uit, maar wiebelt het toestel minder op platte oppervlaktes bijvoorbeeld.

Verder is de Samsung Galaxy S21 5G in maar liefst vier kleurversies te vinden: Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet en Phantom Pink. Met name Phantom Violet weet onze aandacht te trekken. De felle paarse kleur is uitermate geschikt voor iedereen die uit is gekeken op de saaie kleuren die heel veel concurrenten aanbieden.

2. Soepel én slim 120Hz display

De Samsung Galaxy S21 5G is uitgerust met een 6,2 inch Dynamic AMOLED-display. Niet alleen spatten de kleuren als het ware van het scherm af, ook ziet alles er ontzettend soepeltjes uit. Er is namelijk ondersteuning voor een 120Hz ververssnelheid, wat twee keer zo veel is als bij reguliere telefoons. De verhoogde ververssnelheid zorgt ervoor dat swipen, scrollen en het spelen van games soepeler ogen en aanvoelen.

Het nieuwe 120Hz display is niet alleen mooi om te zien, maar ook nog eens slim in gebruik. Het toestel analyseert welke applicatie erop het scherm staat, waarna de ververssnelheid automatisch wordt aangepast. Bij navigatie-apps is een hoge ververssnelheid bijvoorbeeld overbodig, waarna de S21 5G dit automatisch aanpast. Dit zorgt ervoor dat de batterijduur verlengd wordt.

3. Nieuwe cameratrucjes

De camera-opzet van de Samsung Galaxy S21 5G is multi-inzetbaar. Het toestel maakt gebruik van een primaire camera, groothoekcamera, en een telefotocamera. Of je nu wil inzoomen of uitzoomen; de Galaxy S21 5G heeft er een geschikte camerastand voor. Op cameravlak scoort Samsung al jaren goed, en bij de Galaxy S21 5G is dit niet anders.

Verder vind je in de camera-app tal van unieke functies terug. Zo heb je de Single Take-modus, waarmee je tegelijkertijd foto's, video's en slowmotion-video's kunt opnemen. Spiksplinternieuw is Director's View, een feature waarmee de Galaxy S21 5G jou tegelijkertijd laat vloggen met de frontcamera en een camera aan de achterzijde. Genoeg functies om al je creativiteit in kwijt te kunnen dus!

4. Razendsnelle, toekomstbestendige prestaties

Onder de motorkap van de Samsung Galaxy S21 5G zit de nieuwste chipset uit de koker van Samsung, namelijk de Exynos 2100. Deze chipset is niet alleen nieuw, maar ook nog eens razendsnel. Of je nu hele dagen aan het multitasken bent, of de nieuwste games met de beste graphics wil spelen; de Samsung Galaxy S21 5G kan het aan.

Niet alleen is de nieuwe chipset van Samsung razendsnel in gebruik, dankzij de ingebouwde 5G-ondersteuning ben je met de Galaxy S21 5G ook nog eens goed voorbereid op de toekomst. En die toekomst is dichterbij dan je denkt in 2021, want providers zijn druk in de weer met het inschakelen van 5G-verbindingen door heel Nederland.

5. Bijzonder scherp geprijsd

De afgelopen jaren zijn de prijzen van high-end smartphones flink verhoogd, en ook bij Samsung was hier vaak sprake van. Bij de Samsung Galaxy S21 5G is er echter sprake van een trendbreuk, want het toestel is er juist goedkoper op geworden vergeleken met zijn voorganger.

De Samsung Galaxy S21 5G kent een adviesprijs van 849 euro. Dat is maar liefst 150 euro goedkoper dan de adviesprijs van de Samsung Galaxy S20 5G vorig jaar. De Galaxy S21 5G is dus niet alleen een goede smartphone, maar ook nog eens een slimme koop.