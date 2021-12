Maak kennis met de Logitech Zone True Wired en Wireless

Het voorbije anderhalf jaar bouwden we allemaal ons thuiskantoor om tot een gezellige werkplek die onze persoonlijke stijl uitdrukt. Van een comfortabele stoel tot webcam en een ergonomisch toetsenbord en muis. Ook op het vlak van audio-oplossingen werden er upgrades aangeschaft. Nu het hybride werken het nieuwe normaal is, wordt je comfortabele hoofdtelefoon ongetwijfeld gemist, maar alles loskoppelen voor een dagje op kantoor is ook maar niets. Gelukkig komt Logitech met de Zone True Wireless en Zone Wired op de markt: stijlvolle oortjes die zowel thuis als op het werk voor de ultieme luisterervaring zorgen.

Logitech Zone True Wireless

Hoe we overkomen tijdens een Zoom-meeting of Teams call is vandaag de dag minstens even belangrijk geworden als bij face-to-face gesprekken. Een rommelige achtergrond, webcam met lage resolutie of slechte microfoon maken plots deel uit van wat vaak de eerste indruk is. De Logitech Zone True Wireless pakt alvast een van die elementen aan en zorgt ervoor dat je meteen een professionele indruk maakt. Je hoeft immers geen grote hoofdtelefoon meer te dragen en behoudt volledige bewegingsvrijheid door het ontbreken van kabels.

(Image credit: Logitech)

Bovendien maken ze jouw professionele leven ook makkelijker door de ondersteuning van multipoint verbindingsmogelijkheden. Deze laten je je computer en smartphone tegelijkertijd verbinden via bluetooth en de meegeleverde receiver. Je schakelt zo naadloos over tussen de twee en kan bovendien genieten van de Adaptive Hybrid ANC ruisonderdrukking, die ervoor zorgt dat afleidingen verleden tijd zijn en je productiviteit de hoogte in schiet. Via de Logi Tune app stel je de oortjes ook helemaal naar wens in. Dat is inclusief de ingebouwde microfoons in elk oortje (zes in totaal), die ervoor zorgen dat je stem wordt onderscheiden van andere omgevingsgeluiden.

(Image credit: Logitech)

De batterij van de Logitech Zone True Wireless oortjes gaat minstens zes uur mee tijdens het vergaderen en tot wel 12 uur bij het beluisteren van muziek met ANC af. Vijf minuten opladen zorgt bovendien al voor één uur extra batterij en draadloos opladen wordt ondersteund, zodat je echt nooit zonder batterij komt te zitten.

Logitech Zone Wired

Is draadloos toch niet jouw ding, dan kan je opteren voor de Logitech Zone Wired oortjes. Deze zien er even stijlvol uit als de Zone True Wireless, maar je hoeft geen rekening te houden met de batterij. De oortjes zijn makkelijk aan te sluiten op je computer via een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting, usb-c of usb-a, zodat op elk toestel de best mogelijke verbinding gegarandeerd kan worden.

(Image credit: Logitech)

Uniek aan de Logitech Zone Wired oortjes is de controlemodule die je makkelijk het volume laat aanpassen, telefoongesprekken laat opnemen en muziek laat afspelen of pauzeren. Wie kiest voor de Microsoft Teams variant over de universele module, heeft bovendien extra functionaliteit beschikbaar.

