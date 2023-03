De beste MSI laptops voor productiviteit en creativiteit

Ben je op zoek naar een splinternieuwe laptop met de nieuwste specs en upgrades? Dan hebben we mooi nieuws voor jou.

MSI komt binnenkort met vier nieuwe laptops met een focus op creativiteit en productiviteit. Het bekende merk produceert al decennialang kwalitatieve producten, dus we verwachten niets minder voor deze laptops.



In dit artikel geven we je de redenen waarom één van deze vier laptops geschikt voor jou kan zijn. Of je nu een kleine laptop wilt hebben, een krachtpatser of een strakke businesslaptop. Hier zit vast een productiviteitsmachine voor jou tussen.

MSI Creator Z17 HX Studio De ideale laptop voor creators Specificaties Processor: Tot 13e gen. Intel Core i9 HX Processor Grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 4070 RAM: Tot 64GB Opslag: Tot 2TB SSD Display: 17 inch QHD+ (2560 x 1600) Redenen om te kopen + Strak design gericht op de creatieve tak + 16:10 beeldschermverhouding voor productiviteit + Met Nvidia Studio heb je toegang tot nieuwe functies ray tracing en AI-tools + Azerty toetsenbord

Voor de creatievelingen onder ons is de Creator Z17 HX Studio de laptop naar keuze. Het strakke design is slechts 19mm dik en is daardoor gemakkelijk overal mee naartoe te nemen.

Display: De Creator Z17 Hx Studio beschikt over een mooi 17-inch IPS-beeldscherm met een resolutie van 2.560 x 1.600 pixels. Een 16:10 beeldschermverhouding wordt gezien als de gouden standaard voor creatief werk en daarnaast is het display een touchscreen. De laptop is compatibel met de optionele MSI Pen 2 voor meer controle over je werkzaamheden.

Kracht: Aan kracht heb je geen gebrek bij deze laptop. Met de laatste generatie Intel Core i9-13950HX hoef je niet bang te zijn dat je kracht tekort komt en in combinatie met de Nvidia GeForce RTX 4070 grafische kaart kan je de zwaarste workloads met gemak draaien.



Daarnaast beschikt de Creator Z17 ook over Nvidia Studio, een platform om creatieve applicaties (zoals Adobe Photoshop, Unreal Engine & meer) een boost te geven zodat je workflow effectiever is.

Batterij: Een krachtige laptop is nutteloos als je niet de batterij hebt om op elk moment en op elke locatie jouw creatieve ideeën om te kunnen zetten tot werkelijkheid. Met de 90Whr batterij kom je niet zonder stroom te zitten en je laadt de laptop met 100W ook snel op.

MSI Modern 14 C13M Een kleine maar kwalitatieve business laptop Specificaties Processor: Tot 13e gen. Intel Core i7 Processor Grafische kaart: Tot Intel Iris Xe grafische kaart RAM: 8GB Opslag: Tot 512GB SSD Display: 14 inch FHD (1.920 x 1.080) Redenen om te kopen + Klein maar krachtig + 16:10 beeldschermverhouding voor productiviteit + Erg licht (1,4 kg) + Qwerty toetsenbord

Soms heb je geen gigantische laptop nodig met een 17-inch scherm, maar zoek je juist naar een kleine, maar moderne laptop voor al jouw werk- en privézaken. Als dat het geval is, dan is de Modern 14 C13M iets voor jou.

Design: Deze kleine laptop weegt slechts 1,4 kg en is beschikbaar in drie kleuren: zilver, zwart en het stijlvolle beige rosé. Het strakke design zorgt ervoor dat je op werk, thuis of in het pittoreske koffiezaakje op de hoek erbij hoort.

Display: De laptop beschikt over een 14-inch FHD (1.920 x 1.080) IPS-paneel met touchscreen. Het is mogelijk om de laptop volledig plat neer te leggen en met behulp van Matrix Display kan je twee andere displays aansluiten via USB-C of HDMI.

Kracht: Natuurlijk past er geen gigantische grafische kaart in dit kleine formaat, maar met een 13e gen. Intel Core i7-processor samen met een Intel Iris Xe-grafische kaart kom je niks tekort in je dagelijkse activiteiten.

MSI Summit E16 Flip De 2-in-1 laptop voor creators Specificaties Processor: Tot 13e gen. Intel Core i7 U Processor Grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 4060 RAM: Tot 32GB Opslag: Tot 2TB SSD Display: 16 inch QHD+ (2560 x 1600) Redenen om te kopen + Zeer flexibel dankzij het flip mechanisme + 16:10 beeldschermverhouding voor productiviteit + Krachtig en stil tegelijkertijd + Azerty toetsenbord

Laptops waar je het scherm van kan draaien, zijn niet nieuw meer. Toch geeft de MSI Summit E16 Flip een nieuwe diepgang aan deze type laptops.

Display: Net zoals bij de Creator Z17 beschikt ook de Summit E16 Flip over een IPS-display met een resolutie van 2.560 x 1.600 pixels (QHD+), maar deze keer is er gekozen voor een 16-inch display.



Zoals zijn creatieve broertje beschikt de E16 Flip ook over een touchscreen die compatibel is met de MSI Pen 2. Dankzij het 360 graden-scharnier kan je de laptop ook als een tablet gebruiken.

Kracht: Dankzij de combinatie van de Nvidia GeForce RTX 4060 met een 13e generatie Intel Core i7 U-processor zijn zware workloads onderweg of op kantoor geen probleem. Dankzij de fantastische koeling van MSI blijft je laptop lekker koel en worden de ventilatoren niet te hard. Het geluid komt niet boven de 35dB uit.

Batterij: Als de Summit E16 Flip volledig is opgeladen, kan je 11 uur gebruikmaken van je laptop voordat je hem aan het stroom moet leggen. Dankzij het snelladen kan je de laptop ook snel gedeeltelijk opladen in de trein of als je maar vijf minuutjes pauze hebt.

MSI Prestige 16 Evo Een strakke business laptop voor harde werkers Specificaties Processor: Tot 13e gen. Intel Core i7 processor Grafische kaart: Intel Iris Xe grafische kaart RAM: Tot 32GB Opslag: Tot 1TB SSD Display: 16 inch QHD+ (2560 x 1600) Redenen om te kopen + Vloeiend display dankzij 165Hz refresh rate + 16:10 beeldschermverhouding voor productiviteit + Tot 13 uur batterijduur + Verbeterde beveiliging + Qwerty toetsenbord

De MSI Prestige 16 Evo is de ideale laptop voor de hardwerkende professional. Met het strakke en simpele grijze design straalt deze laptop business uit.

Display: De laptop beschikt over een 16-inch QHD+ (2.560 x 1.600) IPS-paneel met een refresh rate van 165Hz zodat werktaken vloeiend aanvoelen. Daarnaast beschikt de laptop over een beeldschermverhouding van 16:10, ideaal voor een verhoogde productiviteit.

Security: Zoals een echte werklaptop betaamt, beschikt de MSI Prestige 16 Evo over enkele handige beveiligingsfuncties. Met de ingebouwde tobii Aware wordt het beeld wazig als je omdraait of je werkplek verlaat. Tevens geeft deze software subtiele hints als er iemand over je schouders meekijkt, en wordt de laptop automatisch vergrendeld als de gebruiker weg stapt van zijn laptop.



Batterij: Snel zal je niet zonder stroom te komen zitten bij het gebruiken van de Prestige 16 Evo, want deze laptop kan maar liefst 13 uur meegaan op een oplaadbeurt en dankzij het snelladen is de laptop ook binnen een mum van tijd vol.