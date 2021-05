Recensione Sennheiser HD 250BT

Non sono né lussuose, né ricche di funzionalità, ma le Sennheiser HD 250BT sono cuffie di sostanza, ideali per l’utente medio. Il design e la qualità costruttiva non sono i punti forti del prodotto, che punta tutto sulla qualità del suono. L'archetto non è imbottito, ma la spazialità del suono è ottima, ed è questo ciò che conta.

Sennheiser HD 250BT sono cuffie di fascia medio-bassa. Sì, è strano vedere la società puntare su questo segmento di mercato, ma vi assicuriamo che le cuffie sono degne del buon nome dell’azienda. Se la qualità del suono è la vostra priorità, vale la pena valutare l’acquisto di queste cuffie on-ear e wireless.

Sennheiser HD 250BT sono cuffie di sostanza: chi le acquista non lo fa per il loro design o i materiali usati, bensì per la qualità del suono.

La scocca del prodotto è completamente in plastica dura, inoltre l’archetto non è nemmeno imbottito. Le cuffie non supportano la cancellazione del rumore, tuttavia vi assicuriamo che la qualità del suono è eccezionale. Nessun rivale di pari prezzo offre un audio di questo livello.

In breve, se avete un budget limitato e cercate un prodotto di sostanza, le Sennheiser HD 250BT sono un buon affare.

Sennheiser HD 250BT - data di uscita e prezzo

Costano circa 60 euro

Sono degne del marchio Sennheiser

Sennheiser HD 250BT sono già disponibili all’acquisto, alla modica cifra di 60 euro. Il prezzo le rende molto convenienti per un modello on-ear e wireless, ma soprattutto, per un prodotto del brand Sennheiser.

(Image credit: TechRadar)

Sennheiser HD 250BT - design

Bluetooth 5.0 con aptX a bassa latenza

Durata della batteria fino a 25 ore

Pesano 125 grammi

Sennheiser HD 250BT offrono un suono eccezionale per questa fascia di prezzo, quindi l’azienda da qualche parte ha dovuto effettuare dei tagli. Bene, questi ultimi sono concentrati esclusivamente nel design e nella qualità costruttiva del dispositivo. Se cercate cuffie che non siano costruite solo con plastica sottile e inflessibile, che presentino un’imbottitura sotto l'archetto, prive di cavo o che non emettano rumore durante la regolazione dei padiglioni, cercate altrove.

Detto ciò, il fatto che le Sennheiser siano realizzate in plastica dura e poco costosa, non significa che siano scomode. L'imbottitura dei padiglioni è morbida e confortevole, e anche gli utenti calvi scopriranno che la fascia non imbottita non è poi così scomoda. Sennheiser HD 250BT sono confortevoli e possono essere usate per ore e ore, nonostante tutto. Il peso contenuto di soli 125 grammi aiuta non poco.

(Image credit: TechRadar)

Come accennato, i tagli hanno riguardato design e qualità costruttiva. Le prestazioni delle cuffie sono degne del brand Sennheiser: supportano il Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, il che significa che riprodurranno file audio digitali ad alta risoluzione e di grandi dimensioni, senza problemi; supportano i codec SBC e AAC, oltre che aptX, che assicura una bassa latenza per una corretta sincronizzazione tra contenuti audio e video. Le cuffie presentano un paio di trasduttori dinamici da 32 mm nei padiglioni chiusi. La durata della batteria arriva fino a 25 ore con una sola carica, se il volume non è impostato al massimo e si ascoltano contenuti in codec SBC. La ricarica avviene tramite la presa USB-C posta nella parte inferiore del padiglione auricolare destro; qui sono presenti anche i restanti pulsanti fisici: tasto di accensione/spegnimento/appaiamento, per la riproduzione/messa in pausa, avanti/indietro e risposta/fine/rifiuto chiamata. C’è un solo microfono interno.

Le HD 250BT sono compatibili con la splendida app Smart Control di Sennheiser, gratuita per iOS e Android. Certo, la funzionalità in questo caso è limitata agli aggiornamenti e alla regolazione dell'EQ (equalizzatore), ma è comunque un passo avanti rispetto alla tipica offerta di questo segmento.

(Image credit: TechRadar)

Sennheiser HD 250BT - prestazioni

Suono dettagliato e avvolgente

Ottima spazialità

I bassi privilegiano tempismo e definizione, rispetto alla profondità

Ogni recensione ha bisogno di un occhiello semplice e riassuntivo, giusto? Bene, eccone uno per Sennheiser HD 250BT: suonano molto meglio di quanto possa suggerire il prezzo.

Abbiamo testato le cuffie con un file MQA (Master Quality Authenticated) della canzone “King” di Lilith Czar e siamo rimasti colpiti sotto ogni aspetto: il livelli di dettaglio è incredibile e siamo riusciti a cogliere ogni sfumatura del contenuto.

Sennheiser HD 250BT riescono a riprodurre ogni dettaglio e con la giusta spazialità. Nulla sfugge a queste cuffie.

Le frequenze più alte sono nitide, mentre la gamma media è ampia e definita (le voci sono equilibrate, naturali e ricche di carattere). I bassi sono definiti, ma non molto forti.

(Image credit: TechRadar)

Sennheiser HD 250BT vanta una gamma dinamica notevole: non importa il livello di volume selezionato, l’audio non è mai distorto.

Il soundstage è ottimo, ogni strumento ha una sua posizione chiara e definita. La separazione di ogni strumento ci ha colpito.

Vale la pena acquistare Sennheiser HD 250BT?

(Image credit: TechRadar)

Comprate Sennheiser HD 250BT se...

Volete una riproduzione Hi-Fi A questo prezzo, Sennheiser HD 250BT è una delle poche cuffie a offrire un suono naturale.

Volete delle cuffie wireless con una lunga autonomia Sennheiser promette una durata della batteria superiore alle 20 ore.

Non volete attirare l'attenzione Nel bene o nel male, Sennheiser HD 250BT hanno un design relativamente anonimo.

Non comprate Sennheiser HD 250BT se...

Volete dei bassi potenti Le Sennheiser HD 250BT non sono “a corto di bassi”, ma non brillano a queste frequenze.



Vi piacciono i comandi vocali Il controllo qui è rigorosamente tramite pulsanti fisici o il lettore musicale.

Il comfort è fondamentale Le Sennheiser HD 250BT non sono scomode, ma il mercato offre di meglio, sotto questo aspetto.