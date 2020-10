Xiaomi Mi 10 debutterà ufficialmente in Europa il 27 marzo

I nuovi smartphone top di gamma di casa Xiaomi, Mi 10 e Mi 10 Pro, sono stati presentati al pubblico cinese lo scorso mese di febbraio. Nel frattempo, il produttore ha confermato che il lancio sul mercato internazionale avverrà il 27 marzo 2020.

In questi anni, la serie Mi di Xiaomi è stata spesso caratterizzata dall’adozione di componenti di fascia alta a prezzi competitivi. Il discorso non dovrebbe essere differente per la gamma Mi 10, qualora i prezzi cinesi dovessero essere confermati anche nel resto del mondo. Il lancio, previsto inizialmente in occasione dell’evento MWC 2020, poi cancellato, è stato posticipato agli ultimi giorni di marzo. In fin dei conti, abbiamo già un'idea abbastanza chiara riguardo le funzionalità che i nuovi smartphone Xiaomi saranno in grado di offrire.

Dunque, sincronizzate gli orologi e non dimenticate di aggiornare le vostre agende, inserendo un promemoria in calendario riguardante il lancio di Xiaomi Mi 10, che avverrà in diretta streaming in data 27 marzo a partire dalle ore 14:00 (fuso orario italiano).

Enough waiting!See you on March 27th!Make sure you tune in to get all the details.#Mi10 #LightsCameraAction pic.twitter.com/8nNJ4AlythMarch 6, 2020

Uno sguardo alle specifiche di Xiaomi Mi 10

I due smartphone Mi 10 e Mi 10 Pro sono caratterizzati da specifiche molto simili, ad eccezione di alcune differenze riguardanti i sensori della fotocamera e la capacità della batteria. Più nello specifico, gli smartphone di casa Xiaomi montano uno schermo curvo Super AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz. La risoluzione è di 2340x1080 pixel ed è presente il supporto alla tecnologia HDR10.

Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 865, che garantisce il supporto alle moderne reti 5G, oltre a una GPU Adreno 650. La versione più costosa finora presentata offre un quantitativo di memoria RAM LPDDR5 di 12 GB e uno spazio di archiviazione UFS 3.0 di 512 GB; il sistema operativo installato è MiUI 11, basato su Android 10.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Xiaomi Mi 10 Pro è dotato di un sensore principale da 108 MP f/1.69, accompagnato da un obiettivo ultra-wide da 20 MP e da una coppia di teleobiettivi, di cui uno per la "modalità ritratto" da 12 MP con zoom 2x e l’altro da 8 MP con zoom ibrido fino a 10x. Xiaomi Mi 10 in versione base, invece, mantiene la medesima fotocamera principale, ma sostituisce la coppia di teleobiettivi con un obiettivo macro e un sensore di profondità, entrambi da 2 MP. Sia Mi 10 che Mi 10 Pro sono dotati di una fotocamera frontale da 20 megapixel.

Sul fronte autonomia, Xiaomi Mi 10 Pro ha una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 50 W, mentre nel Mi 10 la capacità è leggermente superiore (4780 mAh), ma offre la ricarica a 30 W. Inoltre, sono disponibili le opzioni di ricarica wireless veloce a 30 W e ricarica wireless inversa.

Xiaomi Mi 10: quanto costa?

In Cina, Xiaomi Mi 10 parte da un prezzo di 3999 yuan (circa €505) per il modello base con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione; nel caso vogliate raddoppiare lo storage a vostra disposizione, vi basterà sborsare altri 300 yuan (circa €38) per mettere le mani sulla versione dotata di storage da 256 GB; infine, si giunge alla configurazione di Mi 10 dotata di RAM da 12 GB e spazio di archiviazione da 256 GB, al prezzo di 4699 yuan (circa €594). Le colorazioni disponibili sono tre: nero, oro e blu.

Per quanto riguarda Xiaomi Mi 10 Pro, la versione base con 8 GB di RAM e spazio di archiviazione da 256 GB ha un prezzo di 4999 yuan (circa €632); la cifra da sborsare si alza a quota 5499 yuan (circa €695) nel caso si decida di optare per il modello con memoria RAM da 12 GB e storage da 256 GB. Infine, il titolo di Mi 10 Pro più costoso spetta di diritto alla versione dotata di RAM da 12 GB e memoria di archiviazione da 512 GB, acquistabile per la cifra di 5999 yuan (circa €758).

Tuttavia, i suddetti prezzi vanno presi con le pinze, poiché potrebbero essere più alti al momento dell’arrivo dei nuovi smartphone Xiaomi da noi in Italia, a causa delle tasse di importazione.