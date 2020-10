Xiaomi: il nuovo fitness tracker Redmi Band sarà disponibile solo in Cina

Quando Xiaomi ha presentato il nuovo fitness tracker attraverso il marchio Redmi, ci è balenata in mente l’idea che questo modello potesse avere tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori fitness tracker economici, ma il Redmi Band potrebbe non arrivare nella maggior parte dei Paesi.

Xiaomi ha detto a TechRadar che l’azienda non ha intenzione di presentare il Redmi Band a livello globale, quindi per ora sembra che il dispositivo indossabile economico rimanga disponibile solo in Cina (o per coloro che sono disposti a importarlo dal paese).

Tuttavia, la decisione di renderlo disponibile solo in Cina potrebbe cambiare, ma per ora le persone che sono alla ricerca di un fitness tracker economico dovranno cercare altrove.

La situazione è simile a quella verificatosi con lo Xiaomi Mi Watch quando è stato presentato alla fine del 2019. Al momento della presentazione, sembrava uno smartwatch fantastico, ma l’azienda dichiarò in seguito di non avere in programma un rilascio globale di quel dispositivo e, a distanza di sei mesi, non è ancora chiaro se arriverà in altri Paesi.

Forse vedremo il Redmi Band e Xiaomi Mi Watch arrivare in tutto il mondo in un prossimo futuro ma, considerando la chiusura di tante attività al livello globale causata dalla pandemia di coronavirus, è probabile che poche persone acquisteranno un nuovo fitness tracker in questo periodo.

Gli utenti che sono alla ricerca di un ottimo tracker per il fitness, in particolare di un modello economico, non devono nemmeno cercare un prodotto di un’azienda diversa, poiché all’interno del catalogo di Xiaomi sono presenti altri modelli della gamma di dispositivi Mi Band.

In attesa della presentazione di Xiaomi Mi Band 5, Mi Band 4 è un ottimo dispositivo venduto a un prezzo ragionevole. Troverete qui sotto il prezzi migliori sul mercato Italiano.

