Western Digital Black SN850, il nuovo SSD PCIe 4.0 al top che non teme Samsung 980 Pro

Western Digital ha lanciato una nuova ed esaltante versione del suo SSD di punta. Dotato di interfaccia PCIe 4.0 è in grado di offre altissimi livelli prestazionali. È pensato per gli utenti gaming che necessitano di caricamenti ultra rapidi nelle loro console, ma ovviamente anche qualsiasi applicazione PC è in grado di beneficiarne. Contemporaneamente l’azienda ha presentato una scheda RAID aggiuntiva SSD NVMe e un dock gaming di fascia alta.

La SN850 è una unità a stato solito della serie WD Black e prende il testimone dal precedente e apprezzato SN750 per garantire nuovi livelli di prestazioni. WD Black SN850 si avvale di quella che Western Digital descrive come una nuovissima tecnologia di caching e dichiara che l’unità permette velocità di lettura fino a 7.000 MB/s e fino a 5.300 MB/s in scrittura.

Queste prestazioni sono relative al modello da 1 TB, ma ci saranno anche un SSD da 2 TB e un'unità più piccola da 500 GB. Western Digital spiega che: “L’SSD NVMe SN850 offre anche prestazioni migliorate a bassa profondità di coda rispetto al suo predecessore, consentendo sia ai gamer che agli utenti più tradizionali di sperimentare un caricamento più fluido delle applicazioni".

L'SN750 si contraddistingue per un rapporto prezzo/prestazioni molto favorevole e l’SN850 non sarà da meno. È già possibile acquistarlo sul Western Digital store a partire da €152,99 per il modello da 500 GB, passando a €274,99 per la versione da 1 TB e €549,99 per quella da 2 TB. Per il momento sono disponibili senza dissipatore, mentre per quelle dissipate sarà necessario attendere e verranno rese disponibili nel primo quadrimestre del 2021. Ricordiamo che i prezzi di lancio dell’SN750 erano simili, e che successivamente si sono livellati verso il basso.

È probabile che l’SN850 si rivelerà un fiero contendente per il Samsung 980 Pro. L'SN850 offre prestazioni teoricamente leggermente migliori rispetto al drive Samsung che costa però leggermente meno, ma testeremo le velocità dichiarate per verificare in prima persona che corrispondano a quelle reali. Dato che il Samsung 980 Pro rappresenta già un'eccellente proposta, è facile capire perché gli utenti potrebbero essere entusiasti del nuovo SN850.

(Image credit: Western Digital)

Altri prodotti

Western Digital ha presentato in contemporanea la scheda aggiuntiva WD Black AN1500 NVMe SSD. Si tratta di un'unità che è possibile collegare a uno slot PCIe Gen3 x8 per ottenere velocità incredibili. La scheda, dispone di due SSD configurati in RAID 0 e vanta velocità di lettura fino a 6.500 MB/s e fino a 4.100 MB/s in scrittura (nelle versioni da 2 TB e 4 TB). A queste si aggiunge anche una scheda da 1 TB dal costo di €272,99, mentre le versioni più capienti costano rispettivamente €538,99 e €1.055,99. Tutte le schede sono già disponibili per l’acquisto.

(Image credit: Western Digital)

L’ultimo prodotto presentato è il WD Black D50 Game Dock, che presenta un SSD NVMe integrato e diversi connettori per accessori e monitor (incluse due porte Thunderbolt 3 e DisplayPort). È anche possibile collegare il D50 a un notebook tramite una porta Thunderbolt 3. Il Game Dock che include un SSD da 1 TB costa €492,99, mentre quello da 2 TB arriva a € 673,99. Il dock sarà comunque disponibile a breve anche senza spazio di archiviazione aggiuntivo.