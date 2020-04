PS5: il nuovo controller DualSense vi farà subito dimenticare del DualShock 4, lo dice Bethesda

Secondo le ultime notizie, Bethesda sarebbe favorevole al nuovo design del controller PS5 . In effetti Pete Hines, vice presidente del dipartimento di pubbliche relazioni e marketing di Bethesda, ha condiviso su Twitter la sua esperienza con il nuovo controller DualSense.

Una cosa è chiara: i trigger adattivi avanzati del nuovo controller PS5 e il feedback aptico dovrebbero fare la differenza rispetto ai controller PS4 odierni.

I've gotten to try the haptic feedback and adaptive triggers on this thing and was very impressed. I think games are gonna do some really cool things with them. https://t.co/zZQJrTHfl6April 8, 2020