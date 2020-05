Il router Wi-Fi 6 più economico ha un design fantastico e un prezzo interessante

A causa della pandemia in corso, il lavoro da casa è stata una scelta forzata per molti e probabilmente più di qualcuno si è accorto che il proprio router di casa, adatto a navigare con lo smartphone la sera prima di andare a letto, non garantisce in realtà una buona copertura o banda sufficiente per poter lavorare senza problemi. Avere una connessione decente non è trascendentale, quando ne va della propria efficienza lavorativa e i router degli Internet Provider non sempre hanno prestazioni stellari.

Xiaomi AX1800 Wi-Fi 6 router - €76.43, spedizione prioritaria inclusa, da Gearbest

Il router Wi-Fi 6 di Xiaomi che vi presentiamo oggi è particolarmente economico, rispetto alla concorrenza. In effetti, è persino più economico della maggior parte degli equivalenti Wi-Fi 5. È dotato di quattro amplificatori di segnale indipendenti, il supporto per reti mesh e ultima ma non ultima, un'estetica accattivante.Vedi offerta

Xiaomi AX1800 è il router Wi-Fi 6 più conveniente disponibile al momento.

Gearbest lo vende a un prezzo fantastico: lo si può trovare sul sito di vendita online per €76,43, incluso della spedizione prioritaria che, come dichiara il sito, potrebbe impiegare da 10 a 28 giorni. Esistono anche spedizioni più economiche, ma le tempistiche potrebbero allungarsi anche notevolmente.

Il router supporta la tecnologia 802.11ax ed è alimentato da due processori; il primo è un Qualcomm IPQ6000 con quattro core e il secondo una NPU dedicata single-core con clock a 1,5 GHz. Porta in dotazione quattro porte GbE, il supporto per reti mesh e può connettersi contemporaneamente a un massimo di 128 dispositivi WiFi.

Da tenere in mente... Provenendo dalla Cina continentale, ci vorrà ben più di qualche giorno per raggiungere la vostra abitazione, due o tre settimane è un tempo considerato nella norma. È possibile che l’agenzia delle dogane chieda di pagare una tassa che equivale indicativamente al 35% del valore del prodotto. In tal caso vi arriverà una missiva che vi chiede di saldare, per poter ricevere la spedizione. Il prezzo, inoltre, potrebbe variare leggermente, per via del tasso di cambio.

AX1800 dispone di quattro amplificatori di segnale indipendenti e supporta la tecnologia ODFMA per una trasmissione più efficiente. Come previsto, esegue il sistema operativo MiWiFi (basato su OpenWRT), che può essere gestito tramite l'interfaccia di amministrazione web del router.

Il dispositivo dalla strana forma monolitica viene fornito con manuale utente, cavo Ethernet e l’alimentatore.

Se invece desiderate qualcosa di ancora più economico, potete valutare il router Xiaomi Redmi AC2100 Gigabit, che viene venduto per soli €49,40, spedizione prioritaria inclusa (10-28gg per la consegna). Xiaomi avrà probabilmente impostato il cinese nell’interfaccia, quindi sarà possibile dovere cambiare la lingua, per poterlo utilizzare.