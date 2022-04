Spendere bene i soldi? Non è difficile come sembrerebbe

L’Italia è uno dei paesi più “indietro” quando di parla di ecommerce, e la maggior parte di noi preferisce ancora recarsi personalmente in negozio. Le cose però stanno cambiando rapidamente, e sempre più consumatori cercano online l’opportunità di fare buoni affari, comprando prodotti di qualità a buon prezzo.

Se anche voi state cercando un modo per spendere al meglio il denaro e fare un ottimo affare, allora non potete trascurare AliExpress. Si tratta di un eshop con una storia ormai più che decennale, e una reputazione consolidata in tutto il mondo. Aliexpress offre un catalogo molto vasto, con prodotti di ogni genere, e i prezzi sono sempre molto bassi.

Fino al primo maggio, Aliexpress offre uno sconto speciale aggiuntivo, da sommare ai prezzi già eccezionali di questo ecommerce. Vi basterà inserire nel carrello i codici seguenti, e ottenere subito lo sconto corrispondente. Scopri la pagina speciale dei coupon Aliexpress . * Se il conto totale è fino a 30 dollari: 4TECHRADAR4, sconto di 4 dollari

* Se il conto totale è fino a 50 dollari: 4TECHRADAR7, sconto di 7 dollari

* Se il conto totale è fino a 80 dollari: 4TECHRADAR12, sconto di 12 dollari

* Se il conto totale è fino a 140 dollari: 4TECHRADAR17, sconto di 17 dollari

* Se il conto totale è fino a 200 dollari: 4TECHRADAR25, sconto di 25 dollari

Su Aliexpress non si può fare a meno di notare la grande trasversalità del catalogo: qui potrete trovare di tutto, dai capi di abbigliamento a prodotti tecnologici di varia natura, da laptop e smartphone agli accessori per il gaming. Sembra davvero incredibile, così tanti prodotti tra cui scegliere, e prezzi che lasciano a bocca aperta.

In modo simile ad Amazon, Aliexpress ottiene questo risultato perché è un “market place”. Vale a dire che venditori più piccoli possono mettere i loro prodotti in vendita su questo sito.

Proprio perché c’è di tutto, potrete esplorare dal prodotto “ultra low cost” al dispositivo di alta gamma. Se trovate un prodotto che non conoscete, le recensioni degli altri clienti e i feedback sul venditore vi daranno le informazioni necessarie per completare l’acquisto nel migliore dei modi. Cercando bene, potreste trovare anche diversi prodotti davvero sorprendenti e a prezzi che altrove sarebbero solo utopia.

AliExpress conviene, sempre

Ci sono diversi elementi che ci fanno affermare con certezza che conviene comprare da AliExpress. Infatti, navigando sullo store, potrete constatare voi stessi che esistono alcuni vantaggi.

Il primo, e più evidente, è proprio l’aspetto economico: troverete prezzi davvero bassi su una selezione vastissima di prodotti: quelli che trovate in questa pagina sono solo un esempio, e vi consigliamo caldamente di andare su Aliexpress e dare un’occhiata!

Poi c’è la qualità dell’assistenza clienti: il sistema di gestione dei reclami è ottimo, e i rimborsi sono rapidi ed efficienti - inoltre per molti prodotti è possibile avere il reso gratuito entro 15 giorni . Dunque c’è qualcosa che vi piace ma non siete sicuri dell’effettiva qualità? Avrete sempre la possibilità di usufruire di una tutela clienti pressoché assoluta e che non ha niente da invidiare al servizio clienti di altri colossi come Amazon.

In molti casi il vostro nuovo prodotto preso da Aliexpress sarà spedito da un magazzino in Cina, e per questo i tempi di consegna potrebbero essere un po’ più lunghi del solito. Le spedizioni comunque sono sempre tracciate; potrete sempre monitorare lo stato del vostro ordine. Anche in questo caso, l’assistenza clienti è davvero ottima nel gestire l’eventualità di ordini non consegnati.

Cosa comprare su AliExpress

AliExpress presenta un sito molto ordinato e facile da consultare, con tante iniziative dedicate ai clienti, dagli sconti per il primo ordine a una serie di prodotti in offerta a rotazione che vi invogliano a tornare a visitare il sito con una certa frequenza.

In generale, l’esperienza di shopping è piacevole, molti venditori offrono anche il reso gratuito, ottimo incentivo a provare i prodotti senza troppi pensieri. Infine, tra i metodi di pagamento c’è anche PayPal, il che è un’ulteriore garanzia della serietà del servizio.

Come promesso, ecco a voi alcuni dei prodotti che potete comprare su AliExpress, a prezzi davvero ottimi e con spedizione gratuita. Osservate sempre le opzioni offerte (ad es. reso gratuito, spedizione rapida gratis, ecc.) quando fate shopping su AliExpress, così da garantirvi un’esperienza senza alcun intoppo.

Laptop HeroBook Air 11,6” Un piccolo portatile Windows 10 a €238, ottimo per navigare su Internet e compiere operazioni elementari come elaborare un documento Word o una tabella Excel. Il formato compatto e leggero lo rende un ottimo compagno di viaggio per chi lavora durante gli spostamenti. La spedizione è gratuita e rapida, dai magazzini spagnoli, con copertura soddisfatti o rimborsati. Personalmente, ho avuto modo di provare un paio di laptop CHUWI ed è sempre stata un’esperienza d’uso molto piacevole.

Auricolari Lenovo LP40 Pro Auricolari True Wireless Bluetooth 5.1 con riduzione del rumore, con un prezzo di partenza di poco più di 12€. Magari non avranno l’ANC alla pari di prodotti di fascia alta, ma queste caratteristiche, unite a un marchio conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, rendono queste cuffie un acquisto interessante, anche come “auricolari da battaglia” per le vostre attività quotidiane

Aspirapolvere Robot Dreame Bot Z10 Pro con Dock Dreame è un marchio che abbiamo iniziato ad apprezzare parecchio, come vi abbiamo consigliato nella nostra guida ai migliori aspirapolvere senza fili . E questo robot con dock dotato di funzione per lo svuotamento automatico è davvero interessante, sia perché viene venduto quasi a metà prezzo, ovvero €467 anziché €820, sia perché ha delle caratteristiche di tutto rispetto. Anche in questo caso, la spedizione è gratuita e rapida, con garanzia soddisfatti o rimborsati.

Friggitrice ad aria multifunzione MIUI Un elettrodomestico 5 in 1, che consente di friggere ad aria i vostri piatti preferiti, ma anche di preparare piatti a forno, anche allo spiedo. Un prodotto di questo tipo, con 10 litri di capacità, di solito ha un costo sostenuto. Ma questo MIUI è venduto a €186 con spedizione rapida e gratuita, protezione soddisfatti o rimborsati; c’è anche la possibilità di fare il reso gratuito.

Conclusione

Ci sono tantissime offerte al momento in cui scriviamo questo articolo, ma ricordate che queste cambiano spesso, in rotazione. Per fortuna, potete creare subito un account gratuito e inserire i prodotti che vi interessano di più nella lista dei desideri, in questo modo sarà più facile tenere d’occhio i prezzi e, con un po’ di fortuna, risparmiare ancora di più.

Facendo attenzione ai nostri consigli (verificare feedback, recensioni e garanzie offerte), fare shopping su AliExpress può essere piacevole e divertente, magari anche solo sfogliare le varie categorie e segnare i vostri prodotti preferiti. I saldi e le promozioni hanno una frequenza abbastanza elevata nel corso dell’anno, pertanto potrebbe essere il posto ideale per fare tanti piccoli regali senza intaccare più di tanto il vostro budget.