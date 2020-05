Sony WH-1000XM4, le nuove indiscrezioni sul prezzo lasciano ben sperare

L'arrivo (o quantomeno l'annuncio) delle nuove cuffie Sony WH-1000XM4 è atteso ormai da molto tempo e, anche se manca ancora una data di uscita, circolano già le prime indiscrezioni sul prezzo di questo nuovo modello.

Se le voci dovessero essere confermate, il prezzo non sarà superiore a quello dei modelli precedenti.

Stando a quanto riportato dal sito The Walkman Blog, la catena di elettronica americana Best Buy US avrebbe inserito nel listino del proprio sito online le cuffie Sony WH-1000XM4, per puoi rimuoverle qualche giorno dopo. A dimostrazione di ciò il sito ha anche pubblicato una schermata che rivela il presunto prezzo delle cuffie, pari a $349,99.

Il prezzo riportato da The Walkman Blog è lo stesso delle Sony WH-1000XM3 che sono in vetta anche quest'anno alla classifica delle migliori cuffie disponibili sul mercato. Questo significa, dunque, che il prezzo delle nuove cuffie con cancellazione del rumore sarà identico a quello del modello precedente.

In Italia il prezzo al pubblico consigliato delle Sony WH-1000XM3 fu di €380 al lancio, un prezzo leggermente superiore se confrontato con quello americano, dato che al cambio da dollari in euro il prezzo sarebbe stato pari a €319,99. Se dunque Sony manterrà la stessa politica di prezzo del passato, in Italia anche il nuovo modello dovrebbe costare di più rispetto al mercato americano.

A ricostruire l'origine dell'indiscrezione è stato il sito What HiFi? che ricostruisce come l'utente 'u/insaneandmundane' di Reddit abbia pubblicato le schermate del listino con tanto di prezzo in un thread dedicato alle Sony WH-1000XM4.

Il listino riportava il prezzo di $348 delle nuove cuffie Sony che in breve tempo sono state rimosse dal listino. Sony, ovviamente, si è guardata bene dal confermare o meno queste indiscrezioni.

The Sony WH-1000XM3. (Image credit: Sony)

Anche nelle nuove immagini l'aspetto delle cuffie è molto simile alle XM3 come già ipotizzato da altre presunte foto delle Sony WH-1000XM4. Nel marzo scorso, infatti, un altro leak riguardante le Sony WH-1000XM4 ipotizzava un design praticamente identico alle attuali WH-1000XM3 e miglioramenti vari come un consumo ridotto di batteria, connessione Bluetooth migliorata e nuove funzionalità riguardanti l'assistente vocale.

Le voci su un'imminente uscita delle Sony WH-1000XM4 sono in circolazione sin da quando un brevetto di Sony aveva rivelato il presunto numero di modello delle eredi delle fantastiche XM3.

Non sappiamo ancora niente di una possibile data di uscita ma queste voci (e soprattutto il loro moltiplicarsi) lasciano intendere che le Sony WH-1000XM4 possano arrivare presto ed essere un acquisto obbligato qualora riescano a migliorare la già ottima cancellazione del rumore, la qualità audio e il design del modello precedente.

