Sony FE 14mm f/1.8 GM, il nuovo ultra-grandangolare per la serie Alpha

Sony FE 14mm f/1.8 GM è la nuova ottica lanciata da Sony per le fotocamere full-frame della serie Alpha, e arriva a poco più di un mese di distanza dall'uscita di Sony FE 50mm f/1.2 GM.

L'obiettivo ultra-grandangolare Sony dispone di un'ampia apertura e si presta ottimamente per astrofotografia, paesaggistica e fotografia architettonica, andando ad ampliare la gamma di ottiche GM (o 'G Master') dedicate ai fotografi professionisti.

Dal punto di vista del design, l'aspetto più interessante è costituito dall'estrema compattezza, con un peso di appena 460g e una lunghezza di 99.8mm.

Per avere un termine di paragone, basti pensare che la controparte Sigma 14mm f/1.8 DG HSM Art Lens pesa 1,170g nonostante la lunghezza inferiore.

I fotografi paesaggisti saranno tentati dal nuovo grandangolare GM che, stando a quanto afferma Sony, garantisce immagini nitide anche alle estremità dell'inquadratura e offre prestazioni generali superiori alla controparte Sigma.

Questo obiettivo potrebbe dare grandi soddisfazioni anche agli appassionati di astrofotografia, grazie all'inclusione di due elementi XA (extreme aspherical) che dovrebbero garantire maggiore definizione ai corpi celesti.

Nel complesso si tratta di una lente molto versatile, con una distanza di messa a fuoco minima di 25cm e un doppio motore XD Lineare che promette un autofocus preciso e silenzioso.

(Image credit: Sony)

Il grandangolo definitivo?

Anche chi utilizza la fotocamera per le riprese sarà contento dell'arrivo del Sony 14mm f/1.8 GM. Questa lente è concepita per un utilizzo ibrido, e dispone di alcuni accorgimenti che possono tornare utili in ambito video, come la ghiera del diaframma de-cliccabile e un design relativamente leggero che la rende ideale per l'utilizzo con un gimbal.

Non manca la resistenza a polvere e umidità, garantita dal consueto rivestimento al fluoro utilizzato da Sony per le lenti della serie GM. Oltre al tasto di messa a fuoco laterale, Sony 14mm f/1.8 GM ha una ghiera di apertura esterna e un paraluce integrato.

Ma passiamo al prezzo. Quanto costa il nuovo Sony 14mm f/1.8 GM? L'ultra-grandangolare Sony sarà disponibile dal mese di maggio a un prezzo di 1.600€, cifra piuttosto contenuta rispetto a altre ottiche della serie G Master.

Certo, si tratta comunque di una cifra importante per una lente prima, ma ha perfettamente senso considerando che costa praticamente come il corrispettivo Sigma. Stiamo ancora testando Sony 14mm f/1.8 GM, ma non appena avremo concluso le nostre prove vi forniremo maggiori dettagli sul nuovo interessantissimo grandangolare della serie GM.