Samsung Galaxy S22 rinuncia a una funzione attesissima

Sembrava ormai certo che Samsung Galaxy S22 avrebbe segnato il debutto delle selfie camera integrate sotto al display dei top di gamma della casa coreana, ma un recente leak ha smentito l'ipotesi con motivazioni piuttosto convincenti.

In un post pubblicato sul blog di Naver (un sito di informazione Sud Coreano) viene spiegato che la produzione delle parti necessarie all'implementazione della selfie camera integrata non è sufficiente a tenere il passo con quella prevista per Galaxy S22. Come se non bastasse, la qualità dell'immagine delle prime unità di prova non avrebbe raggiunto gli standard richiesti da Samsung, e sembra che la fotocamera sia persino visibile sotto al display, altro elemento che non è piaciuto affatto al produttore.

Del resto anche la selfie camera integrata di ZTE Axon 20 5G, il primo smartphone a utilizzare questa tecnologia, era visibile a schermo spento e piuttosto mediocre in termini di qualità dell'immagine. Per questa ragione siamo convinti che Samsung preferisca attendere la risoluzione dei suddetti problemi piuttosto che affrettarsi a includere un componente al di sotto dei suoi standard qualitativi a bordo di un top di gamma come Galaxy S22.

Buone notizie per Z Fold 3

La fonte ha però rassicurato gli utenti Samsung confermando l'arrivo di Samsung Galaxy Fold 3 entro il 2021, e sembra che a differenze di Galaxy S22 il pieghevole Samsung potrà contare sulla selfie camera integrata nel display. Z Fold 3 verrà prodotto in quantità decisamente inferiori rispetto a Galaxy S22, quindi non dovrebbero esserci gli stessi problemi a livello produttivo, e la presenza di una selfie camera secondaria (prevista ma non confermata) potrebbe compensare la qualità dell'immagine non eccellente del sensore integrato.

Stando alla fonte la prima slefie camera under-display di buon livello arriverà nella seconda metà del 2022 (se non oltre), probabilmente a bordo del prossimo Samsung Galaxy Note o su un top di gamma equivalente.

Trattandosi di un leak raccomandiamo ai nostri lettori di leggere la notizia con un minimo di scetticismo. Detto questo la fonte sembra piuttosto affidabile e le informazioni sono perfettamente in linea con quelle pubblicate da @UniverseIce (un leaker molto affidabile), secondo il quale Samsung non sarebbe ancora pronta a implementare una selfie camera integrata nel display di Galaxy S22.

Fonte: SamMobile