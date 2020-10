Samsung diventa sponsor ufficiale del team di esports T1

Nel tentativo di consolidare la sua posizione nel mercato dei monitor dedicati al gaming , il gigante Sud Coreano Samsung Electronics ha annunciato la sua partnership con il team di esports T1 Entertainment & Sports.

Samsung ha dichiarato che fornirà i suoi più recenti display ai team che giocano per T1 Entertainment & Sports, una joint venture tra il leader della telefonia Sud Coreana SK Telecom Co. e l’azienda americana di intrattenimento Comcast Spectacor LLC.

Grazie all’accordo con Samsung, i giocatori di T1 che si allenano nella struttura di Seoul avranno a disposizione i monitor da gaming curvi Odyssey G9 e G7.

Samsung ha affermato che i giocatori sponsorizzati indosseranno delle uniformi con il logo Odyssey durante la partecipazione agli eventi esports.

“Siamo orgogliosi di collaborare con T1, leader degli esports professionistici, contribuendo al suo processo di crescita continua come sponsor ufficiale per i display” ha affermato Hyesung Ha, vice presidente della divisione Display Business di Samsung Electronics.

“La nostra linea Odyssey dispone delle più recenti tecnologie dedicate ai monitor da gaming che, con velocità incredibili, una curvatura comoda e un design elegante, offrono ai giocatori professionisti il vantaggio di cui hanno bisogno per far si che ogni frazione di secondo possa fare la differenza.”

Samsung afferma che i suoi monitor Odyssey forniscono una “potente combinazione tra curvatura 1000R ad altre prestazioni, immagine QLED, tempi di risposta da 1ms e una frequenza di aggiornamento da 240 Hz per garantire un’esperienza di gioco totalmente immersiva.”

Samsung’s Odyssey monitors provide the latest in gaming monitor technology, offering professional #esports gamers the competitive edge they need to make every split second count #OdysseyG9 #OdysseyG7 #T1WINhttps://t.co/6Y8gPICH8OMay 27, 2020