Samsung aggiunge sette nuove soundbar al catalogo 2020

Samsung sembra essere in vena di novità e dopo aver presentato il suo nuovo TV QLED impermeabile “The Terrace” ha aggiornato la sua linea di soundbar con alcune nuove proposte per il 2020.

L’azienda coreana ha aggiunto al catalogo ben sette nuovi modelli che vanno dalle soundbar di fascia alta della serie Q, alla serie S che Samsung definisce “lifestyle”, fino ai modelli più economici della serie T. I prezzi partono da circa €200 per i modelli meno costosi e salgono fino a €2000 per i prodotti premium. Oltre ai nuovi modelli, il colosso coreano ha lasciato sul listino la Serie-R del 2019 e, ad oggi, propone un totale di 14 soundbar.

I modelli di punta di quest’anno potranno contare sulla tecnologia Samsung Q Symphony, presentata al CES, che permette di collegare gli speaker dei TV QLED dell’azienda alle soundbar per creare un muro sonoro, oltre a supportare le tecnologie Dolby Atmos e DTS:X.

Le serie più economiche mancano di molte delle suddette funzioni ma Samsung ha sottolineato che due dei modelli di fascia bassa (T550 e T650) supportano la connettività HDMI e la tecnologia DTS Virtual:X per emulare un soundstage più ampio.

Qui trovate la lista completa delle soundbar Samsung 2020 che al momento sono disponibili negli Stati Uniti insieme ad alcuni modelli già disponibili in Italia.

Samsung Q950T (Novità 2020) $1,799.99

Samsung Q90R (Disponibile su Amazon) €1,249,00

Samsung Q900T (Novità 2020) $1,299.99

Samsung Q80R $1,199.99

Samsung Q800T (Novità 2020) $899.99

Samsung Q70T (Novità 2020) $699.99

Samsung Q60T (Novità 2020) €449,00

Samsung S60T Novità 2020) $409,00

Samsung S40T (Novità 2020) $179.99

Samsung T650 (Novità 2020) $399.99

Samsung T550 (Novità 2020) €279,00

Samsung T450 (Novità 2020) €199,00

Samsung T70 (Novità 2020) $699.99

Samsung T50 (Novità 2020) $499.99

Samsung Vs Sonos

Se siete aggiornati sulle migliori soundbar disponibili al momento di certo conoscerete Sonos Arc , la soundbar 5.0.2 con supporto Dolby Atmos prodotta da Sonos.

Se consideriamo le specifiche tecniche, gran parte delle nuove soundbar Samsung si posiziona un gradino più in basso rispetto a Sonos Arc, fatta eccezione per alcuni modelli di fascia alta come Q70T e Q800T, che costano rispettivamente $600 e $899.

Come Arc, entrambe queste soundbar Samsung supportano Dolby Atmos e eARC, ma hanno il grande vantaggio di poter contare su un subwoofer che garantisce loro un netto vantaggio in termini di bassi. Certo, potreste sempre decidere di aggiungere un Sonos Sub al kit Sonos Arc, ma per farlo dovrete sborsare più di €1000

Non daremo alcun giudizio comparativo prima di aver testato entrambe le soundbar, ma fino ad allora vi consigliamo di tenere in considerazione entrambe le opzioni in caso siate in cerca di una soluzione per migliorare l’audio della vostra TV.