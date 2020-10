Realme Buds Air Neo: i nuovi auricolari TWS sono ancora più convenienti

Realme Buds Air sono tra gli auricolari true wireless più economici disponibili al momento sul mercato e sembra che Realme si stia preparando per annunciarne una variante ancora più economica chiamata Realme Buds Air Neo.

Secondo il sito 91mobiles , i Buds Air Neo potrebbero avere un design simile a quello di Realme Buds Air, che a loro volta sono simili agli Apple AirPods . L’indiscrezione rivela anche il render e la presunta confezione di vendita degli auricolari Realme Buds Air Neo, insieme a diverse informazioni.

Specifiche

Realme Buds Air Neo potrebbero avere un design quasi uguale al modello originale, dal momento che si assomigliano molto. La versione Neo forse sarà disponibile solo in colorazione bianca, ma l'azienda potrebbe decidere di realizzare anche altre colorazioni in seguito. Il case, che permetterà di ricaricare la batteria, presenta un solo pulsante sulla parte frontale con una luce a LED, che vi servirà per associare i vostri dispositivi.

La confezione è simile a quella degli Buds Air e le immagini rivelano che Buds Air Neo potrebbero avere una porta micro USB per la ricarica, il che sarebbe un downgrade rispetto alla porta di tipo C degli Buds Air. Inoltre, secondo l’indiscrezione, la variante NEO non supporterà la ricarica wireless, che è stata una delle caratteristiche di punta del modello originale.

Gli auricolari dovrebbero avere un’autonomia fino a 17 ore (probabilmente considerando anche la ricarica aggiuntiva fornita dal case) ed è previsto il supporto al Bluetooth 5.0 con chipset R1, simile a Realme Buds Air. Inoltre, si prevede che Buds Air Neo possano avere driver da 13 mm e mantenere una connessione a bassa latenza, caratteristiche che hanno contrassegnato anche il modello originale.

L’assenza della porta di tipo C e del supporto alla ricarica wireless indicano che l'azienda starebbe cercando di mantenere i costi bassi e rendere gli auricolari più economici rispetto agli attuali Buds Air. Realme non ha ancora confermato la presentazione di Buds Air Neo, ma questo potrebbe essere uno degli otto prodotti che l’azienda annuncerà il 25 maggio in Cina. Realme ospiterà anche un evento in India lo stesso giorno per svelare il nuovo smart TV e il nuovo smartwatch, quindi ci aspettiamo che anche gli auricolari Buds Air Neo possano trovare il loro spazio.