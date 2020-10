Questo è il PC con Windows 10 più economico che ci sia

Con Windows 10 ormai affermato come il sistema operativo desktop più famoso al mondo , acquistare o aggiornare il vostro PC non è mai stato così facile. Questa è una delle migliori offerte per chi è alla ricerca di un PC economico e si chiama AP34 Pro di Beelink: un mini PC che purtroppo non abbiamo ancora recensito.

Se state cercando un modo economico per usufruire di tutti i migliori strumenti e servizi Microsoft, questa incredibile offerta proveniente da Aliexpress, popolare rivenditore cinese, potrebbe essere la risposta, a meno che non vogliate aspettare il Black Friday 2020 mentre lavorate da remoto.

Microsoft vende Windows 10 Home a 135 euro, praticamente poco più del costo di questo mini PC thin client, quindi se siete interessati vale la pena tenerlo in considerazione.

PC Windows 10 Beelink AP34 Pro Thin Client | 109 euro su AliExpress Si tratta di un PC con un ottimo rapporto qualità-prezzo; è veloce, ben progettato con molte porte e memoria di sistema e spazio di archiviazione sufficienti per eseguire Windows 10 in modo discreto. Beelink AP34 Pro è disponibile fino a esaurimento scorte! Vedi offerta

Compatto

Ci sono state offerte simili ancora più economiche in passato, ma di solito questi PC hanno un lato negativo; sono di seconda mano o dispongono di memoria insufficiente (2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna spesso sono la norma).

Ricordate... Questo prodotto proviene dalla Cina, quindi ci vorrà almeno un mese per arrivare in Italia e vi è il rischio di pagare le spese doganali. Siete riusciti a procurarvi un prodotto più economico (nuovo) con specifiche equivalenti? Fatecelo sapere.

AP34 Pro è il PC Windows 10 più economico e relativamente veloce che abbiamo trovato finora. Ha una CPU quad-core Intel Celeron J3455, un modello vecchio ma non ancora obsoleto, 4 GB di RAM DDR3L e 64 GB di memoria eMMC integrata.

Dispone di un buon numero di porte; è presente una porta Gigabit Ethernet (di solito è presente su PC più costosi), 802.11n, Bluetooth 4.0, due porte HDMI, uno slot SD, tre USB 3.0 e un jack per cuffie.

Il PC è davvero minuscolo, poco più grande di un paio di custodie per CD e include persino una staffa per montarlo dietro un monitor o TV, e un'antenna esterna per una migliore connettività. Non sarete però in grado di aggiornarlo (sostituendo l'SSD), dato che si tratta di un sistema completamente integrato.