iOS 14.6, nell'ultimo aggiornamento c'è una sorpresa inaspettata

Il recente aggiornamento del sistema operativo Apple iOS 14.6 ha introdotto diverse funzioni largamente anticipate come Apple Podcasts e Apple Card Family, oltre ad alcune migliorie non indicate al momento del rilascio che per molti fanno la differenza in termini di esperienza d'uso.

Su Reddit sono comparsi da subito numerosi post a riguardo, e gli utenti hanno segnalato un netto incremento nella velocità delle scorciatoie, che con l'aggiornamento sono diventate il doppio più veloci rispetto al precedente iOS 14.5.

Le scorciatoie (o Shortcut) permettono di attivare una sequenza di azioni con un singolo click, un comando vocale, ma anche in base alla vostra location o all'orario.

Più sono complesse, più si nota la differenza

Cerchiamo di capire meglio come funziona una Shortcut e in che modo l'ultimo aggiornamento iOS ne ha migliorato nettamente il funzionamento.

Per fare un esempio pratico, potreste impostare una scorciatoia che si attiva alle 8 di mattina e vi mostra gli orari dei treni, oltre a riprodurre il vostro podcast preferito e inviare delle mail programmate mentre vi preparate per andare a lavoro. In questo caso si tratta di tre azioni che si attivano consecutivamente a una determinata ora, ma esistono anche scorciatoie che implicano l'attivazione di decine di azioni, ed è proprio qui che l'ultimo aggiornamento si fa notare.

Un utente Reddit afferma che la sua Shortcut da ben 700 azioni dopo l'aggiornamento si completa in 13 secondi contro i 30 secondi richiesti con iOS 14.5. Detto questo, anche gli utenti che utilizzano scorciatoie meno elaborate hanno segnalato dei visibili miglioramenti.

L'aggiornamento che riguarda anche i tablet Apple che utilizzano iPadOS 14.6 potrebbe celare altre novità interessanti e la nostra redazione è già al lavoro per scoprirle.

Le migliori ventole per PC

Fonte: Apple Insider