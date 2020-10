GTA 6, smentiti i rumor: nessuna presentazione a breve

Rockstar Games non ha lasciato trapelare nulla su GTA VI, ma ciò non ha impedito ai fan di speculare sul fatto che il prossimo titolo della serie sarà annunciato questa settimana.

Rockstar Games ha recentemente cambiato la grafica del proprio sito web, alimentando i sospetti che la società abbia qualcosa in cantiere. È stato anche scovato un nuovo video non in elenco sul canale YouTube di Rockstar, che ha portato alcuni a ipotizzare di un imminente annuncio per Bully 2 o GTA 6.

Inizialmente, si vociferava di un annuncio per il 20 marzo, ma non ha avuto luogo. Ora, i fan sono convinti che il 25 marzo verrà rilasciato un trailer per l’annuncio di GTA 6, ma non ne siamo convinti.

Per cominciare, il publisher di GTA, Take-Two Interactive, ha già dichiarato che non vedremo GTA 6 tanto presto. A febbraio, durante una conferenza sugli utili, Take-Two Interactive ha descritto la roadmap dell'azienda come "la pipeline più solida" della sua storia.

La programmazione è pluriennale e l'editore ha sottolineato che non vedremo la pubblicazione di un titolo AAA su base annuale.

"Detto questo, non siamo sempre stati in grado di pubblicare titoli AAA annualmente, anche nel recente passato", ha spiegato durante la conferenza il CEO di Take-Two, Strauss H. Zelnick.

"Facciamo affidamento sulla creatività dei nostri team, affinché realizzino prodotti perfetti, tuttavia questo si riflette in una programmazione flessibile. Ciò significa che a volte non potremo rilasciare nuovi giochi ogni 12 mesi, siamo stati comunque in grado di ottenere risultati finanziari eccezionali".

Dato che le console di nuova generazione verranno rilasciate alla fine dell'anno e che GTA Online è ancora una miniera d'oro, non ci aspettiamo che GTA 6 venga annunciato tanto presto.

Everyone, I'll explain in a little bit but #GTA6 has a very high chance to be announced on March 25. Stay tuned.March 12, 2020

GTA 6 sarà un'esclusiva PS5?

L'anno scorso, TweakTown ha scovato un post anonimo su PasteBin secondo il quale GTA 6 sarà un'esclusiva PS5 e che sarà rilasciato durante le festività natalizie di quest’anno. Ciò significherebbe che GTA 6 verrebbe distribuito insieme a PS5 e Xbox Series X. Se ciò accadesse, sarebbe una grande sorpresa, visto che riteniamo più plausibile una sua uscita nel 2021.

Il post sosteneva anche che "Sony avrebbe pagato un enorme cifra per assicurarsi un'esclusiva PS5 della durata di un mese". È possibile che GTA 6 abbia contenuti ad hoc per PS5 come Red Dead Redemption 2, ma una versione esclusiva di trenta giorni su PS5 ci lascia perplessi.