Canon EOS R6: la presentazione è sempre più vicina

La presentazione di Canon EOS R6, considerato il modello più economico di EOS R5 , si avvicina dal momento che sembra sia stata rilasciata la certificazione ufficiale.

Il sito Nokishita ha scoperto la certificazione wireless del nuovo modello Canon con sigla DS126831. È probabile che si tratti della Canon EOS R6, dato che il nome in codice è molto simile a quello della EOS R5.

La certificazione non rivela molto sulla prossima fotocamera mirrorless full-frame, a parte il fatto che potrebbe condividere la stessa batteria di EOS R5 e supportare il Bluetooth 4.2.

Tuttavia, è una buona notizia per chiunque stia prendendo in considerazione la Canon EOS R5, ma che non hanno la possibilità di acquistarla, dal momento che il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 3.500 euro.

Canon potrebbe annunciare EOS R5 prima della EOS R6, dal momento che la presentazione di quest’ultima potrebbe essere stata posticipata a luglio. La Canon EOS R6 sembra sia una fotocamera per cui vale la pena aspettare, nonostante sia poco probabile che arrivi sul mercato a breve.

(Image credit: Canon)

Potenza a prezzi bassi

La Canon EOS R6 dovrebbe avere numerose funzioni della R5 in un corpo quasi identico e potrebbe competere con fotocamere come la Sony A7 III e Panasonic GH5.

Queste includono la stabilizzazione delle immagini all'interno del corpo macchina (IBIS), un grande vantaggio per coloro che amano girare video, e diverse modalità di scatto a raffica per i fotografi d'azione, che vanno da 12 fps (usando l'otturatore meccanico) fino a 20 fps con l'otturatore elettronico.

Le funzioni mancanti su EOS R6 rispetto a EOS R5, invece, includono la possibilità di girare video 8K (forse si fermerà a 4K/60p, che è più che sufficiente per la maggior parte delle persone), un display secondario e uno slot per schede CFExpress. Si dice anche che EOS R6 abbia un EVF e una qualità costruttiva inferiore rispetto a EOS R5.

La Canon EOS R6 si preannuncia una delle migliori fotocamere mirrorless full-frame per i non professionisti, anche qualora avesse ulteriori limitazioni in termini di tempi di registrazione video e autofocus. Vi forniremo notizie ufficiali non appena le avremo quindi rimanete sintonizzati.