Moni yhdistää Polarin ensimmäisenä ikonisiin sykemittareihin, sillä kotimaisen yhtiön perustaja Seppo Säynäjäkangas patentoi maailman ensimmäisen sykemittarin jo vuonna 1975. Siitä lähtien Polarin tuotteet ovat auttaneet lukuisia huippu-urheilijoita parantamaan suorituksiaan ja rohkaisseet kuntoilijoita ylittämään omat treenitavoitteensa.

Polar Ignite on suunnattu ennen kaikkea innokkaille kuntoilijoille, jotka kaipaavat luotettavaa treenikumppania. 30 metriin saakka vesitiivis treenikello kannustaa sinua lähtemään lenkkipoluille, vaellukselle tai vaikkapa uimaan säässä kuin säässä. Minimalistisen ulkoasunsa ansiosta Igniten voi jättää ranteeseen myös työpäivän ajaksi, jolloin kello pitää huolta, ettet jämähdä istumaan paikallesi tuntikausiksi. Igniten avulla kuntoilijat pääsevät nauttimaan ammattiurheilijoille kehitetystä tekniikasta sekä arjessa että kovissa treeneissä.

Kellon tyylikäs amalgaaminen ulkoasu hämää työkavereitasi ja ystäviäsi luulemaan Ignitea tyylipuhtaaksi älykelloksi, mutta pinnan alla piilee myös monipuolinen treenikello. Polar Ignitessa on monipuolinen kattaus erilaisia treenitoimintoja, joten se sopii sekä kuntoiluun että tavoitteelliseen urheiluun.

Pysy ajan tasalla

Muotoiluun on haettu inspiraatiota perinteisistä kelloista. Polar Igniten kellotaulua ympäröi yksinkertaisen tyylikäs metallikehä, jossa on vain yksi painike. Suurinta osaa kellon toiminnoista hallitaan terävältä ja kirkkaalta kosketusnäytöltä, jota on helppo käyttää myös kirkkaassa päivänvalossa. Polarin oma suomenkielinen käyttöliittymä on looginen ja takaa sulavan käyttökokemuksen.

Kellon kompakti ulkomuoto sopii mukavasti suurimmalle osalle käyttäjistä ranteen koosta riippumatta. Se tuntuu ranteessa selvästi kevyemmältä kuin massiiviset urheilukellot, eikä paista liikaa kauluspaidan alta. Igniten ulkonäköä saa räätälöityä myös tilanteen mukaan, sillä siihen voi vaihtaa minkä tahansa vakiomallisen 20 mm:n rannekkeen. Voit siis esimerkiksi treenata silikonisella rannekeella ja vaihtaa sen klassisen tyylikkääseen nahkaan lähtiessäsi töihin.

Suuri kosketusnäyttö tarjoaa kaikki tarpeelliset älytoiminnot. Kellon saa yhdistettyä iOS- tai Android-puhelimeen Bluetoothilla, jolloin voit vastaanottaa ilmoituksia puhelimestasi. Jos kuitenkin lähdet lenkille mieluummin pelkän kellon kanssa, voit käyttää sitä myös kattavassa erillistilassa. 5 päivän akunkeston ansiosta Ignitea ei tarvitse muistaa ladata joka yö, ja virtaa riittää treenitilassakin jopa 17 tunniksi. Kello sopii siis hyvin myös triathlon-harrastajille.

Polar Ignite -treenisovellus tarjoaa kattavat toiminnot puhelimeltasi tai tabletiltasi. (Image credit: Polar)

Tekniset tiedot: Mitat: 43 mm x 43 mm x 8,5 mm

Paino: 21 g ilman ranneketta (35 g rannekkeen kanssa)

Näyttö: LCD (IPS-paneeli)

Resoluutio: 240 x 204

Akunkesto: 5 päivää kellotilassa ja 17 tuntia treenitilassa

Vesitiiviys: Vedenkestävä 30 metriin saakka (ISO 22810), sopii uimiseen

Treenien suunnittelu voi tuntua jopa vaivalloisemmalta kuin itse liikkuminen, mutta onneksi Polar Ignite osaa tasapainottaa harjoittelun ja levon puolestasi. FitSpark- ja Nightly Recharge -toiminnot räätälöivät sopivan treeniohjelman ja riittävät palautumisajat yksilöllisesti käyttäjän mukaan parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

FitSpark ehdottaa päivittäin sopivaa treeniohjelmaa, jonka rasitus pohjautuu sen hetkiseen kuntoosi ja kehosi palautumisasteeseen. Nightly Recharge kartoittaa puolestaan, kuinka hyvin olet palautunut yöunien aikana. Polar Ignite osaa yhdistää näiden toimintojen keräämät tiedot optimaaliseksi treeniohjelmaksi, joka auttaa sinua harjoittelemaan oman kehosi ehdoilla. Saavutat siis parhaat mahdolliset tulokset ja vähennät loukkaantumisriskiä.

Panosta unenlaatuusi

Jos haluat syventyä uneesi vieläkin tarkemmin, Ignite tarjoaa myös Sleep Plus Stages -toiminnon, joka tarkkailee unenlaatusi kehittymistä. Kun kelloa pitää kädessä koko yön, se osaa analysoida esimerkiksi syvän REM-unen pituuden tai näyttää, mihin kellonaikoihin olet nukkunut rauhattomasti. Sleep Plus Stages tarjoaa mittaustulosten lisäksi myös konkreettisia vinkkejä unenlaadun parantamiseen, jotta jaksat paremmin aktiivista arkeasi.

Polar Sleep -sovellus auttaa käyttäjää seuraamaan omaa untaan ja antaa vinkkejä unenlaadun parantamiseen. (Image credit: Polar)

Polarin kelossa on luonnollisesti myös tarkka, sisäänrakennettu GPS-paikannin. Sen avulla pystytään mitata nopeutta, kuljettua matkaa, korkeutta sekä sijaintia. Treenejään pystyy seurata myös uimahallissa tai avovedessä, sillä Polar Ignitella on ISO 22810 -standardin mukainen vedenkestävyysluokitus. Se kestää siis vettä aina 30 metrin syvyyteen saakka.

Ei ole mikään sattuma, että Polar on monen urheilijan ykkösvalinta sykeanalyysiin. Ignite-kellossa käytetty Precision Prime -anturi mittaa sykkeesi tarkasti suoraan ranteestasi ja auttaa sinua harjoittelemaan oikealla teholla. Jos lajisi vaatii kelloakin järeämpiä varusteita, voit hankkia lisäksi vielä erillisen Polar-sykevyön.

Ignitessä on myös lisäominaisuuksia, jotka parantavat hyvinvointiasi. Esimerkiksi Serene-sovellus tarjoaa ohjattuja hengitysharjoituksia, jotka auttavat rentouttamaan sekä kehon että mielen.

Kellon ulkoasun täytyy sopia käyttäjän omaan tyyliin, joten Polar tarjoaa useita kiinnostavia värivaihtoehtoja sekä lukuisia erilaisia rannekkeita, joita yhdistelemällä Igniten saa räätälöityä juuri oman makunsa mukaan. Kellotaulun väriksi on valittavissa kupari, ruusukulta, musta sekä hopea. Rannekevaihtoehtoja on puolestaan niin monta, että niitä on suorastaan vaikea listata. Materiaaleina on tarjolla nahka, silikoni sekä kangas, ja erilaisia värejä riittää varmasti kaikkien makuun.

Katso kaikki vaihtoehdot osoitteesta Polar.com.