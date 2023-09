La PS5 finalmente recibe su actualización Dolby Atmos, pero aún Dolby Vision aún no

¡Atención! Tenemos increíbles noticias, al menos para los fans de PlayStation, ya que Sony lanzó una actualización para PlayStation 5 que hace compatible el Tempest 3D AudioTech de la consola con "HDMI compatibles con Dolby Atmos, como barras de sonido, televisores y sistemas de cine en casa".

Si recordadmos, antes de la actualización no había soporte de audio Dolby Atmos en la PS5 para juegos, aunque se podían reproducir discos Blu-ray con bandas sonoras Atmos. Según Sony, la actualización permite que Tempest 3D AudioTech reproduzca ahora bandas sonoras envolventes, canales superiores incluidos, en dispositivos equipados con HDMI, como las mejores barras de sonido Dolby Atmos o un sistema de cine en casa.

La noticia de la actualización se publicó en el Blog de PlayStation, junto con detalles sobre una serie de nuevas funciones y mejoras. Pero la incorporación de Atmos es la que más me ha llamado la atención, porque la falta de compatibilidad de la PS5 con el formato me ha parecido un olvido flagrante en una consola que sin duda se utiliza en sistemas con los mejores televisores y barras de sonido 4K.

Para activar la función Atmos tras la actualización, los propietarios de PS5 deben seguir las instrucciones de configuración que aparecen en el Blog de PlayStation. Ve a: [Ajustes] > [Sonido] > [Salida de audio] > [Formato de audio (prioridad)] y, a continuación, selecciona [Dolby Atmos].

Gracias por Dolby Atmos Sony, pero, ¿dónde está la compatibilidad Dolby Vision?

Si tenemos que mencionar una de las diferencias principales entre la PS5 y la Xbox Series X, sin duda la primera que nos viene a la mente es la de la compatibilidad con Dolby Atmos y Dolby Vision en la Gran X.

Contar con estas funciones tiene mucho sentido, ya que muchos propietarios utilizan sus consolas no solo para jugar, sino también para ver discos Blu-ray 4K y hacer streaming.

Ha sido un misterio por qué Sony omitió la compatibilidad con Dolby Atmos y Dolby Vision HDR en la PS5, aunque la situación de Atmos ya se ha corregido. Bueno, no del todo. Los próximos juegos con bandas sonoras Dolby Atmos nativas deberían funcionar sin problemas en la PS5, aunque los juegos existentes tendrán que ser "parcheados" con una banda sonora Atmos actualizada. Los juegos que utilicen Tempest 3D AudioTech de Sony, por su parte, se someterán a una conversión Atmos automática que, aunque no es lo mismo que una mezcla Atmos original, al menos hará uso de los altavoces de altura del sistema.

Otra corrección que anticipo, y que está al caer según el anuncio de Sony, es que las aplicaciones de streaming como Netflix, Disney Plus y Max también serán compatibles con Dolby Atmos en la plataforma PS5. Los suscriptores de servicios de streaming suelen tener que pagar más por funciones como Atmos, así que es lógico que quieran que su dispositivo de streaming tenga esa capacidad. Dependerá de cada servicio de streaming actualizar su PS5 para Atmos, pero espero que la mayoría lo haga con bastante rapidez.

Con los avances que se están haciendo en PS5, cabría esperar que la plataforma también fuera compatible con Dolby Vision HDR. Pero el anuncio de Sony no menciona Dolby Vision, una función que debería haberse incluido desde el principio, ya que los propios televisores, barras de sonido y receptores A/V de Sony son compatibles.

¿Cuándo llegará Dolby Vision a la PS5? Considero que es una función igual de importante para la consola, por la misma razón que Atmos: porque la gente también usa la PS5 para ver películas en Blu-ray 4K y en streaming. Muchos de los mejores servicios de streaming ofrecen Dolby Vision HDR, y es un formato que se utiliza habitualmente para los lanzamientos en Blu-ray 4K. Pero han pasado varios años desde el lanzamiento de la PS5 y Sony no ha dicho ni pío sobre la compatibilidad con Dolby Vision. Está claro que para ellos no es una prioridad, y por eso me alegro de haber comprado una Xbox Serie X en su lugar.