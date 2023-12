Netflix ha comenzado la producción del remake del anime de One Piece

One Piece, uno de los Los mejores programas de Netflix basados en el popular manga convertido en anime, ha sido un éxito tal para la plataforma de streaming que volverá a hacer la serie de acción real, pero esta vez como, un anime.

El próximo programa de Netflix llamado The One Piece ya está en producción, aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento.

Los detalles de lo que podría ser el mejor anime de Netflix aún son muy incompletos, pero el domingo (17 de diciembre) l plataforma anunció queestá trabajando con el estudio de animación Wit Studio en una nueva adaptación al anime de la larga y querida saga. Wit Studio es el equipo detrás de Spy X Family y Attack on Titan.

En cuanto a The One Piece, es una nueva versión de una historia que para los fans ya resultará muy familiar. Está en desarrollo junto con una segunda temporada de la versión de acción real y una nueva adaptación de otro gran éxito.

¿De qué se tratará el anime de One Piece?

Según Netflix, si bien el programa comienza en el mismo punto que el manga y la versión del live action, será "distinto de la serie de anime de televisión que ha cautivado al público durante más de 25 años". "Proporcionará a los espectadores una experiencia nueva pero familiar, utilizando tecnología visual de vanguardia para reimaginar las aventuras de Luffy a través de la querida saga East Blue".

La serie live action de One Piece ya ha recibido luz verde después de una gran éxito de la primera temporada, y Netflix ha anunciado otra gran adaptación de otro manga de Eiichiro Oda, Monsters 103 Mercies Dragon Damnation. La historia se centra en Ryuma, un samurái que debe luchar contra un dragón monstruoso con un poder asombroso.

A diferencia de One Piece, que es una saga de larga duración, este manga en particular fue un manga "one-shot". – Una historia única en lugar de una aventura épica continua. Pero hay mucho más One Piece que Netflix puede hacer. Ese manga ha generado catorce películas teatrales hasta el momento, así como más de 1000 episodios de anime, por lo que las aventuras animadas y de acción real de Netflix pueden continuar durante mucho tiempo.