Netflix estaría a punto de volver a subir los costos de suscripción

Aparentemente no contento con un aumento de precios (posiblemente dos) en los últimos años, se informa que Netflix aumentará nuevamente el costo de su servicio de transmisión en todos los ámbitos.

El Wall Street Journal (WSJ) afirma en un nuevo informe que la compañía está actualmente "discutiendo aumentar los precios en varios mercados a nivel mundial" y es probable que el lanzamiento comience en EE. UU. y Canadá. No se sabe de cuánto será el aumento, ni The Wall Street Journal sabe cuándo comenzará exactamente. Netflix mantiene la boca cerrada ya que ha rechazado múltiples consultas de los medios de comunicación. Sin embargo, el WSJ dice que la plataforma de streaming planea aumentar los costos "unos meses después de que termine la continua huelga de actores de Hollywood".

Al momento de escribir este artículo, la SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión) todavía está en huelga, aunque puede terminar pronto. El gremio se reunió recientemente con los jefes de los cuatro principales estudios de producción de Hollywood mientras ambas partes intentan llegar a un acuerdo. Suponiendo que la protesta termine antes de lo esperado, esto podría hacer que el precio de Netflix suba en algún momento a principios de 2024, a medida que la plataforma continúa aumentando los ingresos.

Durante el último año y medio, Netflix implementó múltiples estrategias para ganar dinero. Todo comenzó en marzo de 2022, cuando la plataforma aumentó los precios de todos sus niveles de suscripción. Luego vimos la implementación del plan con publicidad, la controvertida campaña contra el intercambio de contraseñas y la muerte del plan básico en ciertos países.

Este último podría considerarse un segundo aumento, ya que obligó a los usuarios a obtener el nivel Estándar, más caro, o el Estándar con suscripción de anuncios para mantener su servicio.

¿Por qué, nos preguntamos, Netflix está implementando una cuarta estrategia después de que termine la huelga?

Es posible que la empresa haya querido implementar otro aumento pero no haya podido encontrar una buena razón para justificarlo ante sus suscriptores. Una teoría en línea que hemos visto flotando sostiene que Netflix utilizará a los actores y escritores que regresan de la huelga de la WGA (Writers Guild of America) como justificación para el aumento. Con todas las nuevas demandas y contenidos, la plataforma puede afirmar que necesitará recaudar más dinero de los usuarios para pagar todo. Aunque los cálculos de la WGA revelan que el "contrato actualizado ascenderá a sólo el 0.2 por ciento de los ingresos anuales de Netflix".

Ahora la siguiente pregunta: ¿la próxima subida será demasiado para los suscriptores? Cuando comenzaron las medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas, se produjeron debates en línea que afirmaban: "Esta es la muerte de Netflix". Sin embargo, sucedió lo contrario: el número de suscriptores del servicio creció un 236%. La apuesta les dio resultados, al menos a corto plazo. Podría ser una historia diferente a largo plazo. El aumento de los costes puede finalmente llevar a la gente a empezar a cancelar sus suscripciones en masa. Netflix podría terminar con un huevazo en la cara y darse cuenta de que llevó las cosas demasiado lejos.

Por supuesto, no lo sabemos, pero definitivamente estaremos atentos a medida que se desarrollen las cosas.

