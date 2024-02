¡Atención usuarios de Smart TV de LG! Disfruta de 3 Meses Gratis de Apple TV+

LG Electronics (LG) está proporcionando una suscripción gratuita de tres meses a Apple TV+ para los propietarios elegibles de televisores inteligentes LG en 93 países. La oferta de tres meses de prueba gratuita se puede acceder a través de la aplicación Apple TV en los televisores LG 4K y 8K compatibles (modelos de 2018 en adelante), así como en los modelos de pantallas lifestyle StanbyME y StanbyME Go. Esta promoción especial estará disponible desde el 6 de febrero hasta el 30 de abril de 2024.

Apple TV+ ofrece series premium, series de drama y comedia, largometrajes cautivadores, documentales innovadores y entretenimiento para niños y familias. Apple TV+ ofrece series aclamadas y de éxito mundial como “Monarch: Legacy of Monsters”, Masters of the Air”, “Silo”, “Hijack”, “The Morning Show”, “Foundation”, “Slow Horses” y la serie ganadora de premios Emmy, Ted Lasso, así como las galardonadas películas originales de Apple, incluida la nominada a los Premios de la Academia “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese y la ganadora del Oscar a Mejor Película “CODA”.

Los televisores de LG, reconocidos como líderes en el mercado, están equipados con tecnología Dolby Vision y Dolby Atmos para ofrecer una experiencia de entretenimiento excepcional en el hogar. Los usuarios de LG Smart TV tienen la oportunidad de disfrutar de contenido de Apple TV+ en calidad 4K con Dolby Vision y Dolby Atmos. Los modelos premium de televisores de LG para el año 2024 son los primeros en la industria en ser compatibles con Dolby Vision y Filmmaker Mode, proporcionando una experiencia cinematográfica única cuando se visualizan títulos de Apple TV+ que han sido optimizados con Dolby Vision.

LG se ha comprometido a elevar la experiencia de visualización a un nivel superior, proporcionando una amplia gama de contenido y servicios, así como una calidad de imagen y audio envolvente de primera clase. Los propietarios de televisores inteligentes LG pueden acceder a una amplia gama de contenido y servicios ofrecidos por LG a través de la accesible plataforma webOS.