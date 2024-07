Puedes comprar ofertas anticipadas de Amazon Prime Day ahora mismo: aquí están las 15 mejores

Si bien las fechas de Prime Day de este año están programadas para el 16 y 17 de julio, Amazon ha lanzado ofertas anticipadas que puede comprar ahora mismo. He enumerado las 15 mejores ofertas anticipadas de Prime Day a continuación, así como los mejores obsequios y beneficios de Amazon de sus servicios más populares.



• Compra más ofertas anticipadas de Prime Day



Si bien podrías pensar que las ofertas anticipadas de Prime Day de hoy no valen la pena comprarlas y debes esperar a la venta oficial de Amazon, piénsalo de nuevo. Las primeras ofertas de hoy son realmente muy buenas, con más del 50% de ahorro en Fire TV, cámaras de seguridad, tabletas, altavoces inteligentes y paquetes de dispositivos. También puedes encontrar obsequios y beneficios para los miembros de Prime, como tres meses gratis de Kindle Unlimited y Audible y una prueba gratuita de cinco meses para Amazon Music Unlimited.



Ten en cuenta que debes ser miembro Prime para comprar las primeras ofertas de hoy. Si aún no eres miembro, puedes registrarte para una prueba gratuita de 30 días, que te llevará a la venta de Amazon Prime Day de este año.



Si estás buscando comprar más de las mejores ofertas de Amazon, he enumerado las mejores ofertas de Amazon de hoy más abajo en la página, que incluyen dispositivos tecnológicos, electrodomésticos de cocina, aspiradoras y más.

Ofertas anticipadas de Prime Day: beneficios y regalos

Las 15 mejores ofertas anticipadas de Prime Day

Echo Dot Kids (2022): antes $ 59.99 ahora $ 27.99 en Amazon

Prime miembros: Nuestra oferta favorita de Prime Day es el Echo Dot Kids de 5ª generación a la venta por solo $ 27.99, el mismo precio récord que vimos durante el Black Friday. El altavoz inteligente permite a los niños reproducir música, leer cuentos antes de dormir y obtener ayuda con la tarea, e incluye controles parentales fáciles de usar.

Blink Video Doorbell + Echo Pop: antes $ 109.98 ahora $ 34.99 en Amazon

Prime Miembros: ¿Estás buscando una alternativa más barata al Ring Doorbell más vendido? Amazon tiene este fantástico paquete de valor, que incluye un timbre con video Blink y un altavoz inteligente Echo Pop, a la venta por $ 34.99, lo que le permite ahorrar $ 75 en comparación con comprarlos por separado a precio completo. El timbre Blink le avisa cuando se detecta movimiento y cuenta con video nocturno infrarrojo y audio bidireccional. También puede emparejarlo con el Echo Pop para recibir alertas y abrir la puerta.

Mando inalámbrico Luna + 1 mes gratis Luna+: antes $69.99 ahora $39.99 en Amazon

Prime miembros: Este brillante paquete incluye un mando inalámbrico Luna y un mes gratis de Luna+, lo que te permite sumergirte en una gran selección de juegos nada más sacarlo de la caja. Con un descuento de $ 30, esta es la oportunidad perfecta para ingresar a los juegos en la nube por menos.



Ring Video Doorbell: antes $ 99.95 ahora $ 49.99 en Amazon

Prime miembros: El Ring Video Doorbell está a la venta por solo $ 49.99, que es un nuevo precio récord. El timbre inteligente cuenta con detección de movimiento avanzada y le permite ver, escuchar y hablar con cualquier persona desde su teléfono o computadora. El Ring también funciona con Amazon Alexa para enviar alertas a sus dispositivos Echo.

Tableta Amazon Fire 7 Kids: antes $ 109.99 ahora $ 54.99 en Amazon

Prime miembros: Si necesita una tableta de buena calidad pero extremadamente asequible para su hijo, la tableta Fire 7 Kids es una opción sólida, y la oferta anticipada de Prime Day de hoy reduce el precio a un mínimo histórico de $ 54.99. La tableta incluye 16 GB de almacenamiento, controles parentales integrados y una excelente batería, lo que la convierte en una excelente compra.

Tableta Amazon Fire HD 10 Kids: antes $ 189.99 ahora $ 109.99 en Amazon

Prime Miembros: Si está buscando la última y mejor tableta para niños de Amazon, la Fire HD 10 está rebajada a $ 109.99, el precio más bajo que hemos visto este año. Tiene una gran pantalla HD de 10 pulgadas, 32 GB de almacenamiento, un rendimiento rápido y una funda a prueba de niños.

Blink Video Doorbell + 1 cámara de seguridad inteligente Outdoor 4: antes $ 159.98 ahora $ 59.99 en Amazon

Prime miembros: Asegure toda su casa con esta oferta de paquete en el timbre con video Blink y la cámara de seguridad para exteriores por solo $ 59.99, gracias a un descuento masivo de $ 100. El timbre Blink le avisa cuando se detecta movimiento y cuenta con video nocturno infrarrojo y audio bidireccional. Esta oferta combina el timbre de video con la cámara de seguridad para exteriores Blink, que incluye audio bidireccional y una duración de la batería de dos años.



Blink Outdoor 4: antes $ 339.99 ahora $ 132.99 en Amazon

Prime Miembros: Amazon tiene este conjunto de cuatro cámaras de seguridad inalámbricas para exteriores a un nuevo precio récord como parte de sus primeras ofertas de Prime Day. Obtienes video HD de 1080p, detección de movimiento y la opción de conversación bidireccional a través de la aplicación Blink . Una duración de la batería de dos años también significa que puede tenerlos configurados y funcionando durante una buena cantidad de tiempo. Por supuesto, también es compatible con Alexa, por lo que puede ver a través de las cámaras usando su Echo Show u otras pantallas. Es un paquete impresionante por el precio si desea comenzar con un sistema de seguridad para el hogar fácil de usar.



Ring Floodlight Cam Wired Plus con Ring Video Doorbell: antes $ 299.98 ahora $ 149.99 en Amazon Miembros de Prime : Los miembros de Prime

pueden obtener el Ring Video Doorbell más vendido incluido con Floodlight Cam Plus y asegurar toda su casa por solo $ 149.99, un descuento masivo del 50%. La Ring Floodlight Cam Plus cuenta con reflectores activados por movimiento, una sirena de seguridad, conversación bidireccional y zonas de movimiento personalizables.

Amazon Kindle Scribe Bundle: antes $ 439.97 ahora $ 271.97 en Amazon

Prime miembros: Si desea la mejor experiencia Kindle, esta es su mejor opción. Cuando se combina con un bolígrafo y una funda tipo folio, tendrá la garantía de tener todo lo que necesita para leer sus libros favoritos y anotar sus notas. El precio de este paquete no es mucho más que el precio más bajo que hemos visto para el Scribe por sí solo, así que ahora es el momento de obtener el paquete completo.

Televisor inteligente Insignia de 32 pulgadas de la serie F20 HD (2023): antes $ 129.99 ahora $ 79.99 en Amazon

Prime miembros: La oferta de TV más barata de Amazon es este televisor Insignia HD de 32 pulgadas por solo $ 79.99, el precio más bajo que hemos visto. Si bien la serie Insignia F20 carece de resolución 4K, viene con la experiencia Fire TV incorporada, para que pueda transmitir sus películas y programas favoritos, y tiene un práctico control remoto por voz Alexa.

Insignia Serie F30 de 50 pulgadas HD 4K Smart Fire TV: antes $ 299.99 ahora $ 189.99 en Amazon

Prime Miembros: El televisor Insignia de 65 pulgadas más vendido cuenta con resolución 4K HD, capacidades inteligentes a través del sistema operativo Fire TV y un control remoto por voz con Alexa manos libres. La oferta anticipada de Prime Day de hoy de Amazon reduce el precio a un precio récord de $ 189.99.



Serie Omni QLED de 43 pulgadas de Amazon Fire TV: antes $ 449.99 ahora $ 359.99 en Amazon

Prime miembros: La serie Fire TV Omni QLED de Amazon es un gran paso adelante en la gama de televisores inteligentes que de otro modo serían baratos y alegres. Este conjunto cuenta con características premium, que incluyen una pantalla QLED, HDR, Dolby Vision, atenuación de matriz local y compatibilidad con HDMI 2.1 para ofrecer una imagen de alta calidad para una visualización y juegos completos. No siempre es fácil encontrar un televisor de este tamaño, y con estas características de gama alta por menos de $ 400, por lo que es una excelente compra para los que se preocupan por el presupuesto sin comprometer la calidad. Sin embargo, esta oferta sigue siendo 30 dólares más que el precio más bajo del récord.

Televisor Amazon Fire TV Omni Series 4K de 55 pulgadas: antes $ 549.99 ahora $ 349.99 en Amazon

Prime miembros: Los televisores Omni Series altamente calificados de Amazon cuentan con soporte de resolución 4K, Dolby Vision, HDR 10 y TV manos libres con Alexa. Por lo tanto, en lugar de usar su control remoto, puede controlar el volumen y lanzar canales con manos libres. La oferta anticipada de Prime Day de hoy reduce el modelo de 55 pulgadas a $ 349.99, el precio más bajo que hemos visto este año.

Smart Fire TV Toshiba de 75 pulgadas serie C350 4K UHD (2024): antes $ 649.99 ahora $ 469.99 en Amazon

Prime miembros: El nuevo televisor inteligente Toshiba 4K de 75 pulgadas está a la venta por un precio récord de solo $ 469.99. La pantalla de 2024 incluye Dolby Vision HDR y HDR10+, control manos libres con Amazon Alexa y un diseño sin bisel, lo que le brinda un área de pantalla más visible.

Más de las mejores ofertas de hoy en Amazon

Picadora de verduras Fullstar: antes $ 39.99 ahora $ 24.97 en Amazon

La picadora de verduras Fullstar tiene más de 100,000 críticas positivas en Amazon y está a la venta por $ 24.97 cuando aplica el cupón de $ 5 al finalizar la compra. Puede picar sus verduras favoritas en un instante con las cuatro cuchillas intercambiables que le permiten cortar verduras en juliana, picar y rebanar.

Magic Bullet Blender: antes $ 49.99 ahora $ 39.88 en Amazon

Refréscate este verano con un batido refrescante con esta Magic Bullet Blender, que está a la venta por solo $ 39.88. La licuadora pica, mezcla, mezcla, bate, muele y más e incluye una taza alta y baja, una taza para fiestas, tapas reutilizables y para llevar, y una guía de recetas de 10 segundos.

Almohadas de cama Beckham Hotel Collection para dormir: antes $ 60.91 ahora $ 54.78 en Amazon

Amazon tiene las almohadas Beckham Hotel Collection más vendidas a la venta por $ 54.78 cuando aplica el descuento adicional del 20% al finalizar la compra. El juego de almohadas tamaño queen tiene más de 200,000 críticas positivas y son las almohadas más vendidas en el sitio de Amazon. Hechas con una alternativa de plumón, las almohadas cuentan con una tecnología de enfriamiento con una funda de algodón suave y ahora tienen un precio ultra asequible antes del Prime Day.

Cafetera de cápsulas individuales Keurig K-Mini: antes $ 109 ahora $ 59.99 en Amazon

Amazon tiene la cafetera Keurig K-Mini más vendida a la venta por solo $ 59.99, que es solo $ 10 más que el precio récord que vimos durante el Black Friday. La cafetera puede preparar una taza en minutos y mide menos de cinco pulgadas de ancho, por lo que es fácil incluso para las cocinas más estrechas.



Ninja Air Fryer Pro: antes $ 199.99 ahora $ 89.99 en Amazon

Amazon tiene la Ninja Air Fryer Pro mejor calificada a la venta por un precio récord de $ 89.99. Perfecta para familias, la freidora de aire de cinco cuartos puede freír, asar, recalentar y deshidratar al aire y cuenta con un diseño compacto para que pueda caber fácilmente en su encimera.

Apple AirPods (2ª generación): antes $ 129 ahora $ 89 en Amazon

Los Apple AirPods 2 siempre son un éxito de ventas navideñas, y Amazon tiene los auriculares a la venta por solo $ 89. Si bien vimos que los AirPods cayeron brevemente a $ 69 durante el Black Friday, el precio de Amazon es la mejor oferta que puede obtener en este momento y es muy recomendable si desea nuevos AirPods y no necesita tecnología de cancelación de ruido.



Aspiradora vertical Shark NV360 Navigator Deluxe: antes $ 219.99 ahora $ 169.99 en Amazon

Si está buscando una aspiradora vertical potente pero no quiere pagar por una Dyson, Amazon tiene la Shark Navigator Deluxe mejor calificada a la venta por $ 169.99. La aspiradora vertical funciona en alfombras y pisos duros y cuenta con una tecnología de elevación, por lo que puede levantar la cápsula y limpiarla en cualquier lugar por encima del piso.

Robot aspirador Shark AI Ultra con base autovaciable: antes $ 549.99 ahora $ 299.99 en Amazon

Amazon tiene el robot aspirador Shark AI Ultra mejor calificado a la venta por un precio récord de $ 299.99, gracias al descuento masivo del 50% de hoy. El robot aspirador ofrece una potente succión, y la inclusión de una base de vaciado automático resuelve una de las grandes irritaciones de los robots aspiradores, que es que deben vaciarse con más frecuencia que los montantes.

Apple Watch 9 (GPS, 41 mm): antes $ 399 ahora $ 299 en Amazon

El excelente Apple Watch 9 ha vuelto a su precio más bajo en Amazon, lo que ofrece la oportunidad perfecta para elegir uno de los mejores relojes inteligentes del mercado por poco dinero. Con un precio de 299 dólares, el Apple Watch 9 es una gran compra gracias a su potente chipset S9 SiP, 18 horas de duración de la batería y su nueva y magnífica pantalla. Como siempre, el último Apple Watch está repleto de las últimas funciones de salud y estilo de vida, que se ven reforzadas significativamente por la nueva e innovadora función de doble toque.

Apple iPad 10.9 (2022): antes $449 ahora $329 en Amazon

Amazon tiene el iPad 10.9 a la venta por $329, que es el precio más bajo que hemos visto. En comparación con el iPad de 2021, la tableta básica viene con una pantalla Liquid Retina más grande de 10,9 pulgadas, el potente chip A14 Bionic de Apple para una velocidad similar a la de un portátil, cámaras mejoradas con vídeo 4K y una batería que dura todo el día.

Televisor OLED LG C3 de 65 pulgadas (2023): antes $ 2,499.99 ahora $ 1,496.99 en Amazon

Justo antes de la próxima venta de Prime Day de julio, Amazon tiene el magnífico televisor OLED C3 de 65 pulgadas de LG a la venta por $ 1,496.99. Ese es un descuento masivo de $ 1,000 y el precio más bajo que hemos visto. El televisor OLED de alta calificación presenta una imagen brillante con colores brillantes y un contraste potente, gracias al último chip Alpha9 Gen6 de LG. Además, obtienes cuatro puertos HDMI 2.1 para la mejor experiencia de juego en consolas de próxima generación, un diseño elegante y delgado y una experiencia webOS actualizada.