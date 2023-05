Reseña. System Shock. Es más un remaster, que un remake

Un look retro de ciencia ficción

Es de admirarse la exactitud con la que Nightdive Studios recreó el System Shock de 1994 en un marco FPS más moderno. Pero tampoco podemos evitar sentir que, casi 30 años después, podría haber dejado entrar un poco más de este 2023. Dejando de lado las actualizaciones visuales, esta nueva interpretación sigue el original tan igual que pudimos usar un código para una puerta del juego original (no el 451, el siguiente), y gran parte del texto y el diálogo es palabra por palabra lo vimos en el original. Y, si bien eso puede sonar impresionantemente preciso, significa que, aunque el problema visual del 3D falso, de sprite plano, al estilo noventero y los controles terribles (de esa época) han sido reemplazados por un buen reajuste de FPS de ciencia ficción del diseño de tres décadas de antigüedad, la realidad es que aún hay cosas que faltaron por entregar.

La trama general, al igual que el original, es que estás atrapado en una estación espacial que ha sido invadida por una IA demente llamada Shodan que planea acabar con la humanidad. Todos están muertos y los únicos que quedan son mutantes y cyborgs empeñados en detenerte y proteger los planes de Shodan, para acabar con el mundo. Y es aquí dónde entras tú como hacker, el único que queda capaz de hacer algo sobre la inminente aniquilación de la humanidad.

Salvar a la humanidad implica principalmente explorar la estación, luchar contra enemigos y recoger registros, correos electrónicos o mensajes de voz para saber qué sucedió y qué puedes hacer para evitar el desastre. Al igual que en el juego original, aquí nunca obtienes un objetivo de una manera reconocible. En su lugar, encuentra una gran cantidad de correos electrónicos, notas y diarios de audio y poco a pooco tendrás que ir averiguando cómo avanzar.

Un correo electrónico puede mencionar algo que necesitas, pero no es suficiente, otro puede mencionar que alguien tiene una manera de llegar a él y luego otro puede mencionar casualmente dónde encontrar determinado objeto. Por ejemplo, justo al principio encontrarás varios mensajes sobre cómo alguien llamado Nathan D'Arcy puede ayudarte a evitar que Shodan dispare un láser a la Tierra. Eventualmente, encontrarás un correo que explica que necesita obtener un isótopo de otro nivel para cargar un generador de escudo, encontrar y usar un código de anulación de seguridad, encender los escudos y luego disparar el láser para destruirlo.

Los correos electrónicos son muy importantes

Durante las primeras cuatro o cinco horas, eso es todo lo que tienes que hacer, y aunque suene bastante simple, este es un juego complejo y en capas. Está repleto de subobjetivos y desvíos mientras buscsa tarjetas clave, información adicional, equipo, etc. No se rastrea nada y rara vez sabes que estás en el camino correcto, lo que puede empeorar la incertidumbre de un retroceso interminable. De decenas de correos electrónicos, uno podría mencionar 'hacer x', pero tendrás que descubrir cómo y lidiar con cualquier cantidad de obstáculos no mencionados que se presenten en el camino. Omite una nota o detalle en lo que eventualmente podrían ser más de 100 correos electrónicos, y puedes perderte durante horas tratando de averiguar lo que omitiste.

El trabajo de detective es disfrutable, cuando funciona, pero cada momento en el que encuentras o te das cuenta de lo que necesitas, puedes quedar a la deriva fácilmente. A menudo, gran parte del impulso hacia adelante proviene simplemente de agotar todas las demás opciones. El mapa es igualmente inútil. Muestra una densa red de pasillos y múltiples niveles en líneas finas y brutalmente utilitarias. No hay etiquetas más allá de cosas como norte, sur, delta, gamma y ese tipo de cosas, por lo que simplemente ir del punto A al B a veces puede ser una tarea en sí misma. Si necesitas encontrar una habitación específica, a menudo se trata de deambular por los pasillos hasta que des con ella. ¿Encontraste una llave? Prueba todas las puertas de nuevo en caso de que se abra una... Los recursos limitados y la reaparición de enemigos tampoco ayudan mientras recorres varios pisos en busca de una pista/habitación/oportunidad perdida.

Entendemos que así es exactamente cómo era el juego original, pero no entendemos del todo por qué actualizarías las imágenes y los controles para presentar los estándares sin agregar algunas otras concesiones modernas, como tal vez un poco de seguimiento objetivo ó un mapa más claramente etiquetado. Podemos perdonar el juego original porque tiene 30 años , pero esperábamos que una nueva interpretación mejorara lo anterior en lugar de repetirlo. En muchos sentidos pareciera que estamos reseñando un juego viejo por ser viejo, pero esto es una nueva versión. Obviamente, no pedimos flechas brillantes gigantes en la pantalla y números que saltan de los enemigos mientras les disparas, pero se siente extraño tener una nueva versión que realmente no rehace nada.

Gameplay

Incluso el combate todavía se siente bastante retro, a pesar de los controles modernos. No hay matices reales en el juego de armas, simplemente te asomas desde una esquina y disparas, generalmente recibiendo un golpe o dos en el proceso. No fluye y, especialmente contra enemigos más duros, realmente puedes sentir la falta de delicadeza cuando retrocedes furiosamente, disparas salvajemente o usas la reticencia ocasional de la IA para atravesar puertas para obtener una ventaja.

Todo el asunto termina siendo una mezcla. Disfrutamos de algunos elementos de exploración e investigación, con la sensación general de ciencia ficción retro de la estación espacial con una gran vibra. Estamos en conflicto por el hecho de que casi todo lo que falla proviene del juego original, copiado exactamente. Deja esta sensación más como un remaster, que como una nueva versión. Eso podría deberse en parte a la expectativa de una reinterpretación moderna en lugar de una réplica directa, así que llévatela con calma con calma coon tus propias expectativas.

Es mucho más recomendable la Ehancend Edition que realizó Nightdive, a este "remake".