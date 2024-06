Oxford University Press presenta nueva modalidad de certificarse en inglés, con novedoso modo en línea

El Oxford Test of English Advanced, lanzado recientemtente en México, es una certificación de nivel B2 y C1 que permite a los estudiantes demostrar su fluidez en inglés y desbloquear oportunidades académicas y profesionales a nivel global, sobretodo hoy en día que las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), pueden brindar muchos beneficios.

Los estudiantes avanzados de inglés en México ahora tienen la oportunidad de demostrar su fluidez en los niveles B2 a C1 del MCER (Marco Común Europeo de Referencia) a través del Oxford Test of English Advanced, desarrollado por Oxford University Press (OUP) y certificado por la Universidad de Oxford. Este nuevo examen se suma a la gama de exámenes de inglés de OUP, que incluye el Oxford Test of English y el Oxford Test of English for Schools.

El Oxford Test of English Advanced destaca por su alineación con los descriptores del MCER, evaluando competencias clave para entornos académicos y profesionales, como mediación y presentaciones. Su modalidad en línea y disponibilidad durante todo el año brindan flexibilidad a los estudiantes, mientras que su adaptabilidad al nivel de lectura y comprensión oral garantiza una evaluación precisa.

Para conocer más a fondo de acerca de estas oportunidades de certificación en inglés, charlamos con Luis Miguel González, Team Leader Educational Services de Oxford University Press y en primera instancia, lo preguntamos respecto a qué es lo que están buscando en el mercado mexicano y por qué lanzaron esta nueva certificación en inglés:

R: "Considerando los requerimientos del mercado mexicano, de contar con estudiantes con niveles de inglés cada vez más altos, Oxford University Press ha creado una nueva versión del Oxford Test of English. El Oxford Test of English Advanced es un examen de suficiencia que cumple con las necesidades de instituciones y organizaciones internacionales, ya que certifica niveles superiores de inglés B2 y C1 (Upper Intermediate & Advanced) dentro del Marco Común Europeo de Referencia.

Queremos que los estudiantes mexicanos, especialmente aquellos que tienen un nivel avanzado de inglés, cuenten con una alternativa que ofrezca todos los beneficios de una certificación internacional de alto nivel a un precio justo, con una precisión y flexibilidad únicas y un estricto protocolo de seguridad que brindan un grado de confiabilidad que pocas certificaciones pueden ofrecer."

La certificación está enfocada para todos los profesionales

Aunque las carreras STEM han tomado mucha relevancia hoy en día, por ofrecer grandes prestaciones y grandes sueldos, Luis Miguel González comentó que dicha certificación está diseñada para medir la competencia de lingüistica de los candidatos, por lo que todo de profesionales, especialmente aquellos con un mayor nivel de inglés, pueden obetener muchos más benerficios.

Finalmente Luis Miguel González nos explicó las razones de por qué los estudiantes de hoy en día, deberían voltear a ver la certificación de Oxford University. Comentó que "contar con un documento que tenga este aval se convierte en una ventaja competitiva inigualable para cualquier candidato que necesite demostrar un nivel avanzado del idioma."