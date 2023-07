Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Samsung Galaxy S23 Ultra: rumores contra realidad

Sabemos con certeza que Samsung anunciará sus próximos smartphones plegables a finales de julio. Lo que no sabemos es si el Samsung Galaxy Z Fold 5 será capaz de arrebatarle el papel de buque insignia al Samsung Galaxy S23 Ultra.

No podremos resolver esta cuestión hasta que tengamos la oportunidad de probar el Galaxy Z Fold 5, por supuesto. Afortunadamente, sin embargo, un flujo casi constante de filtraciones y rumores nos ha dado una idea bastante completa de lo que podemos esperar.

El otro lado de la ecuación es el Galaxy S23 Ultra, que hemos utilizado ampliamente desde su lanzamiento a principios de año. Proporciona un punto de anclaje sólido y práctico contra el que podemos sostener esos rumores del Fold 5. Una cosa es segura, el Galaxy Z Fold 5 va a tener que mejorar bastante para convertirse en nuestro nuevo teléfono favorito del año.

He aquí, pues, cómo podría evolucionar el Samsung Galaxy Z Fold 5 junto a su primo insignia menos flexible.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: comparación de especificaciones

A continuación entraremos en detalles, pero antes, aquí tienes un breve resumen de las especificaciones clave que esperamos del Samsung Galaxy Z Fold 5, junto con las especificaciones del Samsung Galaxy S23 Ultra, para que puedas ver de un vistazo cómo es probable que se comparen.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: especificaciones Galaxy Z Fold 5 (como se rumora) Galaxy S23 Ultra Display: 7.6- pulgadas OLED / 6.2-pulgadas OLED 6.8-pulgadas OLED Resolución: 1812 x 2176 pixeles / 904 x 2316 pixeles 1440 x 3088 pixeles Tasa de refresco: 120Hz 120Hz Chipset: Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Cámaras traseras: 50MP panorámica, 12MP ultra panorámica, 10MP teleobjetivo con zoom óptico 3x 200MP panorámica, 12MP ultra panorámica, 10MP teleobjetivo con zoom óptico 3x, 10MP teleobjetivo con zoom óptico 10x Cámara frontal: 10MP y 4MP 12MP RAM: 12GB 8GB / 12GB Almacenamiento: 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB Batería: 4,400mAh 5,000mAh

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: precio y disponibilidad

El Z Fold 5 tendrá probablemente un precio similar al Z Fold 4 (Image credit: Future)

El Samsung Galaxy Z Fold 5 se anunciará a finales de julio de 2023, y la fábrica de rumores de Internet sitúa la fecha exacta en el 26 de julio. En general, se puede esperar una fecha de lanzamiento de unas dos semanas más tarde, y efectivamente, algunos sugieren el 11 de agosto como esa fecha.

Según dichos rumores, Samsung mantendrá los precios en línea con el Galaxy Z Fold 4. Eso significaría un precio inicial de 1.799,99 $ / 1.649 £ / 2.499 AU$ para el modelo de 256 GB, que subiría a 1.919,99 $ / 1.769 £ / 2.699 AU$ para el de 512 GB. En el extremo superior de la escala, el tope de gama de 1 TB podría costar 2.159,99 $.

El Samsung Galaxy S23 Ultra, por su parte, llegó el 17 de febrero de este año, con precios a partir de 1.199,99 $ / 1.249 £ / 1.949 AU$ para el modelo de 256 GB. Eso sube a 1.379,99 $ / 1.399 £ / 2.249 AU$ para el de 512 GB, y a 1.619,99 $ / 1.599 £ / 2.649 AU$ para el de 1 TB.

Por tanto, es más que probable que el Galaxy S23 Ultra sea el teléfono más barato de los dos, y por un margen considerable.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: diseño

El Samsung Galaxy S23 Ultra es un teléfono mucho más pequeño (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Sea cual sea el aspecto del Galaxy Z Fold 5, será fundamentalmente diferente del Galaxy S23 Ultra. Este último es un teléfono no plegable de tamaño extragrande con una sola pantalla, mientras que el Fold 5 será un teléfono de doble grosor que se despliega hasta convertirse en una tableta delgada, con dos pantallas para que esas formas duales funcionen.

El Samsung Galaxy Z Fold 5 será inevitablemente el teléfono más grande de los dos. Incluso un peso rumoreado de 254 g, más ligero que el Fold 4, superaría los 234 g del Galaxy S23 Ultra.

En términos más generales, el diseño del Galaxy S23 Ultra recuerda al del Galaxy Note 20 Ultra, con bordes laterales curvados similares, bordes superior e inferior planos y una pantalla que cubre la mayor parte de la parte frontal. Samsung ha refinado ese diseño con una pantalla más plana, pero es un teléfono bastante tradicional (aunque elegante).

Esperamos que el Galaxy Z Fold 5 se parezca mucho al Fold 4, aunque se rumorea que podría adoptar una nueva bisagra en forma de gota de agua. Esta bisagra permitirá que el teléfono se cierre más plano que antes, haciéndolo así más fino que los 14,2 mm (en su punto más delgado) del Fold 4 cuando está cerrado.

Un render filtrado que muestra el Samsung Galaxy Z Fold 5 (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

En definitiva, seguirá siendo mucho más grueso que el Galaxy S23 Ultra de 8,9 mm cuando esté cerrado, y probablemente un par de milímetros más delgado cuando esté abierto, ya que el Fold 4 tiene un grosor de 6,3 mm.

Hablando de eso, parece que la bisagra también beneficiará al Fold 5 cuando esté abierto, minimizando el pliegue que recorre el centro de la pantalla. Ese no es un problema de diseño con el que tenga que lidiar el Samsung Galaxy S23 Ultra.

El Galaxy S23 Ultra tampoco tiene que preocuparse por la entrada de polvo, con una clasificación IP68 que lo hace tan resistente a las partículas finas como al agua. Eso no es algo que la gama Galaxy Z Fold haya podido ofrecer tradicionalmente. Los rumores apuntan a que el Galaxy Z Fold 5 podría cerrar en cierta medida esa brecha (perdón por el juego de palabras), aunque posiblemente sólo con una clasificación IP58, y no todas las fuentes están de acuerdo.

Otra diferencia de diseño clave será probablemente el hecho de que el Galaxy S23 Ultra contiene un compartimento dedicado para su lápiz óptico S Pen. El Samsung Galaxy Z Fold 5, por otro lado, probablemente será similar al Fold 4 en cuanto a la compatibilidad con una versión del S Pen, pero sin ningún lugar donde guardarlo.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: pantalla

El Galaxy S23 Ultra probablemente tendrá la pantalla más brillante (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Como ya hemos mencionado, el Galaxy Z Fold 5 tendrá dos pantallas frente a la única del Galaxy S23 Ultra. Sin embargo, las tres pantallas que nos ocupan serán notablemente diferentes.

La pantalla externa del Galaxy Z Fold 5 será la más parecida a la de su primo. Los informes sugieren que será prácticamente la misma AMOLED de 6,2 pulgadas que la del Fold 4, con la misma resolución de 904 x 2316, relación de aspecto superestrecha y frecuencia de refresco de 120 Hz.

Eso no le permitirá igualar la pantalla del Galaxy S23 Ultra, que es una poderosa AMOLED de 6,8 pulgadas con una resolución de 1440 x 3088 (QHD+) y una frecuencia de actualización de 120 Hz. La pantalla del actual buque insignia de Samsung será más grande, más nítida y, con un pico de 1.750 nits, muy probablemente también más brillante.

Por supuesto, el truco de la fiesta del Galaxy Z Fold 5 pone en juego una pantalla mucho más impresionante. Se prevé que la pantalla interna sea una AMOLED de 7,6 pulgadas con una resolución de 1812 x 2176 y una frecuencia de actualización de 120 Hz, muy parecida a la del Fold 4. Es su tamaño lo que lo diferencia del Ultra, por no mencionar su relación de aspecto casi cuadrada.

Un render filtrado que muestra el Samsung Galaxy Z Fold 5 (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

Hemos oído decir que la pantalla principal del Samsung Galaxy Z Fold 5 será más brillante que la de los anteriores plegables de Samsung, pero dudamos que pueda igualar los 1.750 nits del S23 Ultra.

Las rumoreadas mejoras en la durabilidad de la pantalla interna del Galaxy Z Fold 5 pueden ser bienvenidas en un contexto plegable, pero probablemente seguirá siendo mucho más blanda y propensa a sufrir daños que la del Galaxy S23 Ultra con su cubierta Gorilla Glass Victus 2. Esa es simplemente la naturaleza de los plegables ahora mismo, y tienen la protección natural de poder cerrarse.

Una forma en la que la pantalla interna del Galaxy Z Fold 5 probablemente supere a la del Galaxy S23 Ultra es con su cámara selfie bajo la pantalla, que en el caso del Fold 4 permite dedicar toda la pantalla al contenido. El Galaxy S23 Ultra tiene que interrumpir esa imagen con una cámara selfie perforada.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: cámaras

Las cámaras del Galaxy S23 Ultra serán difíciles de superar (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Si podemos afirmar algo con absoluta seguridad, es que el Samsung Galaxy S23 Ultra tendrá un sistema de cámaras mejor que el Samsung Galaxy Z Fold 5. Con la forma en que los plegables tienen que jugar al Tetris de componentes simplemente para apretarlo todo en un factor de forma incómodo, la cámara siempre se ve comprometida.

Los informes sugieren que el sistema de cámara del Samsung Galaxy Z Fold 5 no diferirá mucho del Fold 4, que era perfectamente decente, pero ni de lejos se acercaba a la calidad del Galaxy S23 Ultra. No es ninguna desgracia. El Ultra es sencillamente uno de los teléfonos con mejor cámara del mercado.

Si esos rumores son ciertos, el Samsung Galaxy Z Fold 5 tendrá un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP capaz de hacer fotos con zoom 3x. Al menos uno de esos sensores podría ser nuevo y mejorado con respecto al Fold 4, según se afirma, pero es poco probable que suponga una revisión radical.

Compáralo con el enorme sensor principal de 200 MP del Samsung Galaxy S23 Ultra, el ultra gran angular de 12 MP y el teleobjetivo dual de 10 MP (uno de ellos con zoom óptico de 10 aumentos), y no habrá nada que se le parezca.

Por supuesto, una ventaja que podría tener el Galaxy Z Fold 5 es con los selfies. No, no esperamos que la cámara interna de 4 MP sea muy buena, ni siquiera un gran avance para la cámara selfie externa de 10 MP. Pero la naturaleza de este tipo de plegables es que puedes utilizar fácilmente la cámara principal para selfies, con la pantalla externa actuando como visor. Ese es un truco que el S23 Ultra no puede conseguir.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: desempeño

Es probable que el Z Fold 5 tenga el mismo chipset que el S23 Ultra (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Hasta aquí todo completamente diferente, pero si hay un área en la que esperamos una paridad absoluta, es el rendimiento.

Esto se debe a que el Samsung Galaxy Z Fold 5 tiene muchas probabilidades de incorporar exactamente el mismo chipset Snapdragon 8 Gen 2 que el Galaxy S23 Ultra. Además, se trata de la versión "Para Galaxy" del chip, que tiene una velocidad de reloj ligeramente superior a la de los teléfonos rivales.

Como es probable que ambos teléfonos alcancen un máximo de 12 GB de RAM y que compartan capacidades de almacenamiento (256 GB, 512 GB y 1 TB), no habrá nada entre ellos en cuanto a especificaciones básicas.

En nuestra Reseña comprobamos que el Samsung Galaxy S23 Ultra tenía un "rendimiento excepcional", por lo que no tendríamos ninguna reserva a que Samsung adoptara exactamente la misma configuración. Incluso con ese precio más elevado, se trata del chipset más rápido disponible para los teléfonos Android en estos momentos.

La única pequeña decepción sería que el Fold 5 no se beneficiara de la revisión ligeramente más rápida del Snapdragon 8 Plus Gen 2, que probablemente ya esté casi entre nosotros. Después de todo, el Fold 4 llevaba la revisión "Plus" equivalente del anterior chip insignia de Qualcomm.

También se afirma que el Samsung Galaxy Z Fold 5 contará con altavoces y tacto mejorados, pero aún está por ver si podrá compararse con el Galaxy S23 Ultra de gama alta en cuanto a sonido y tacto.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: batería

Es probable que el Galaxy S23 Ultra dure más y se cargue más rápido (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Esperamos que el Samsung Galaxy S23 Ultra tenga una clara ventaja en lo que respecta a la resistencia. Por un lado, tiene una batería de 5.000 mAh, mientras que se rumorea que el Fold 5 tiene la misma batería de 4.400 mAh que el Fold 4.

Por otro, el Galaxy S23 Ultra lleva una pantalla mucho más pequeña, aunque probablemente más brillante y nítida. Las pantallas son invariablemente el mayor devorador de energía en cualquier teléfono.

Para ilustrar este punto, sólo tienes que comparar nuestra experiencia con la resistencia del Galaxy Z Fold 4 con la del Galaxy S23 Ultra. El Fold 4 nos duró algo menos de un día completo (13 horas) con una sola carga, mientras que el Galaxy S23 Ultra duró un día y medio.

Es de esperar que Samsung mejore su rendimiento con el Galaxy Z Fold 5, sobre todo con un chipset más eficiente a bordo. ¿Pero medio día de valía? Parece poco probable que pueda salvar esa distancia.

También esperamos que el Samsung Galaxy S23 Ultra gane en velocidad de carga. Aunque 45 W no es la más rápida del mercado ni mucho menos, superaría con creces la rumoreada carga de 25 W del Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: veredicto

El Samsung Galaxy Z Fold 5 tiene muchas posibilidades de ser el mejor teléfono plegable de tamaño completo para la mayoría de la gente. Sin embargo, tendrá que recorrer un largo camino para sustituir al Samsung Galaxy S23 Ultra como nuestra elección para el mejor teléfono en general.

Hay una diferencia fundamental en los factores de forma, y los teléfonos plegables simplemente no están en el mismo lugar que los smartphones normales. Los teléfonos normales han madurado, ofreciendo pocas sorpresas o innovaciones, pero al mismo tiempo pocos defectos manifiestos. Los plegables, por su parte, aún están dando sus primeros pasos, y ofrecen un montón de innovación y emoción, pero también un montón de problemas básicos de calidad de vida.

Aparte de los simples factores monetarios (en los que el Galaxy S23 Ultra ganará claramente), esto probablemente se reduzca a lo que quieres de tu teléfono insignia. ¿Quieres emoción y diversión, o una fiabilidad sólida? ¿Priorizas la pantalla más grande posible, o es más importante el nivel de portabilidad? ¿Qué importancia tienen para ti la durabilidad, la calidad de la cámara y la duración de la batería?

Tendremos una comparación más exhaustiva de estos dos teléfonos cuando esté lista nuestra Reseña del Samsung Galaxy Z Fold 5, pero incluso ahora podemos ver el tenue esbozo de nuestra conclusión. Esta va a ser una comparación de ideales y prioridades tanto como de hardware, y como tal puede que no haya un ganador definitivo.