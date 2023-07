Esta filtración del Samsung Galaxy Z Flip 5 muestra el teléfono en mano y en vídeo

Ya hemos visto muchas imágenes filtradas del Samsung Galaxy Z Flip 5, pero la mayoría eran renders y no fotos reales. Ahora, sin embargo, hemos visto estas últimas, o al menos fotos de una unidad falsa del teléfono.

Las ha compartido en SlashLeaks una fuente conocida como Leakspinner, que según el sitio tiene un nivel de precisión del 86% en 1.697 filtraciones, por lo que es una de las fuentes más creíbles.

Las fotos -y también un vídeo- muestran un teléfono con un diseño exactamente igual al que hemos visto en otros sitios, incluida una gran pantalla de cubierta que se curva alrededor de la cámara de doble lente, mientras que en el interior hay una pantalla plegable con una cámara perforada en la parte superior y pequeños biseles.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Slashleaks / Leakspinner) (Crédito de la imagen: Slashleaks / Leakspinner)

También puedes ver que hay un puerto USB-C y una rejilla para el altavoz en el borde inferior, los botones de encendido y volumen a la derecha, y una ranura para la tarjeta SIM a la izquierda. El vídeo también muestra este Samsung Galaxy Z Flip 5 en la mano de alguien, para que puedas hacerte una idea del tamaño, que, como era de esperar, parece similar al del Samsung Galaxy Z Flip 4.

Una unidad ficticia, por si no lo sabes, es un modelo no funcional de un teléfono, que suelen utilizar los fabricantes de accesorios para poder diseñar y producir fundas y otros accesorios para él. Como tales, suelen estar modelados con precisión, pero como no sabemos de dónde procede éste originalmente, no podemos estar seguros de ello.

Aun así, coincide con otras filtraciones del Samsung Galaxy Z Flip 5, y estamos muy cerca de su lanzamiento (el Galaxy Z Flip 5 se presentará el 26 de julio), así que a estas alturas es de esperar que la mayoría de las filtraciones sean exactas.

Una pantalla más grande y un chipset mejor

Aquí no se incluye ninguna especificación, pero por lo que hemos oído hasta ahora, es probable que el Samsung Galaxy Z Flip 5 tenga una pantalla de 3,4 pulgadas, lo que lo haría mucho más grande que el Z Flip 4. Sin embargo, su pantalla principal probablemente seguirá siendo de 6,7 pulgadas.

Aparte de la pantalla protectora, las principales mejoras que se rumorean incluyen un potente chipset Snapdragon 8 Gen 2 (como el que se encuentra en la línea Samsung Galaxy S23) y un nuevo diseño de bisagra que permite que las dos mitades del teléfono queden planas una contra otra. También es posible que el Samsung Galaxy Z Flip 5 sea compatible con Samsung DeX, para que puedas transformarlo en un ordenador de sobremesa (con la ayuda de una pantalla externa).

Ahora que se acerca el 26 de julio, deberíamos saberlo pronto. TechRadar cubrirá el anuncio del Samsung Galaxy Z Flip 5 -y del Samsung Galaxy Z Fold 5, que también se espera- en su totalidad. Vuelve aquí para conocer todos los detalles.