Mejora la productividad con las nuevas pantallas de LG diseñadas para videollamadas

Considerando las demandas actuales del entorno laboral, LG Electronics lanzó durante la convención InfoComm 2024 en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, su nueva serie de pantallas diseñadas para salas de conferencias. Esta innovadora línea ofrece soluciones versátiles que se ajustan a diversos espacios, mejorando la eficacia de las videoconferencias.

LG puede ofrecer una variedad de productos y soluciones adaptados a las necesidades y contextos específicos de los clientes. Un ejemplo de esto es el mercado en expansión de la función Front Row de la aplicación MS Teams, para la cual LG proporciona pantallas LED/LCD diseñadas específicamente para esta plataforma.

En la actualidad, los dispositivos All in One (AIO) están ganando popularidad debido a la creciente demanda de pantallas grandes y de instalación sencilla.

Un ejemplo destacado es la pantalla MAGNIT All-in-One (136"), diseñada específicamente para salas de juntas de gran tamaño. La serie Micro LED LAAA se presenta como una solución integral que incluye un controlador integrado y altavoces incorporados.

La MAGNIT All-in-One simplifica significativamente la instalación habitualmente compleja de las pantallas LED. No es necesario realizar conexiones de controladores ni configurar módulos, lo que resulta en un ahorro considerable de tiempo y recursos. Para alcanzar una pantalla completa de 136 pulgadas, solo se requieren cinco unidades de módulos LED ensamblados. Además, su diseño refinado de marco y cubierta posterior facilita la instalación y solo necesita dos cables de alimentación.

Además de su impresionante tamaño y facilidad de instalación, la MAGNIT All-in-One está equipada con características específicas para salas de juntas. Por ejemplo, el "Modo Reunión de Oficina" permite configurar fácilmente detalles como el número de la sala y la hora actual, además de ofrecer funciones prácticas como el cambio automático de entrada y un temporizador de presentación.

Pero la innovación no termina ahí: para una experiencia más intuitiva, el LG Magic Remote permite seleccionar y operar el menú de la pantalla como si fuera un ratón, con la posibilidad de utilizar su cursor como un puntero láser, ideal para presentaciones dinámicas. Esto elimina la necesidad de utilizar dispositivos adicionales durante las reuniones.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Desde salas de reuniones hasta salas de juntas, LG ofrece una amplia cobertura para todo tipo de entornos de reunión. Aquí algunos ejemplos:

21:9 LED All In One (171”): Ideal para salas de juntas medianas o salas de reuniones equipadas con Microsoft Teams. Con una relación de aspecto 21:9, permite mostrar más información en pantalla en comparación con la relación de aspecto tradicional de 16:9, mejorando así la visualización para los participantes.

21:9 LCD (105”): Diseñada para salas de juntas más pequeñas o salas de videoconferencias, la pantalla LG 105” BM5N (21:9) ofrece una excelente opción. Compatible con el formato Front Row de MS Teams, asegura una experiencia de colaboración óptima. Además, cuenta con una resolución 5K y opera con el sistema operativo Android 13, facilitando la integración con diversas herramientas de software de videoconferencia.

Estas características destacadas son solo una muestra de cómo la nueva línea de pantallas de señalización de LG para salas de juntas proporciona una solución avanzada e integral. Con opciones que se adaptan a diferentes tamaños, presupuestos y necesidades tecnológicas, LG se establece como un socio estratégico para impulsar la colaboración y la productividad en las reuniones de trabajo. Invertir en estas pantallas representa un avance hacia salas de juntas modernas, preparadas para abordar los desafíos de la comunicación empresarial contemporánea.