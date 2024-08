It's Glowtime, es el nombre del próximo evento para el iPhone 16

Todos estábamos esperando un evento de Apple en septiembre y el gigante tecnológico acaba de hacerlo oficial. El lunes, Apple envió invitaciones a los invitados para un evento especial que se llevará a cabo el 9 de septiembre, titulado "It's Glowtime".

Todo comenzará a las 9 de la mañana, tiempo de la CDMX, el 9 de septiembre de 2024,en Apple Park, pero no temas si no conseguiste una invitación. El evento se transmitirá en vivo y TechRadar estará allí para brindarte las últimas novedades. Y si has estado siguiendo los rumores, eso es un día antes de la supuesta fecha de filtración.

Al igual que en los eventos anteriores de Apple en septiembre, esperamos que la línea de iPhone 16 de próxima generación, los Apple Watches y los AirPods aparezcan durante lo que debería ser una presentación bastante repleta. Por supuesto, aprenderemos más sobre Apple Intelligence, también conocida como la versión de inteligencia artificial del gigante con sede en Cupertino, y su próxima generación de plataformas como iOS y iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia y tvOS 18.

Junto con los rumores sobre lo que Apple revelará, hicimos nuestra debida diligencia y hemos estado diseccionando la invitación, junto con las pistas que hemos encontrado.

¿Qué nos dice la invitación?

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Para "Glowtime", la invitación de Apple muestra el logotipo clásico de Apple con un toque rediseñado de Siri, así como todos los nuevos tonos de azul, violeta, naranja y rosa. Se ve bastante agradable y definitivamente anticipa el lanzamiento y la presentación completa de Apple Intelligence.

El eslogan, "It's Glowtime" ("Es hora de brillar"), lo insinúa, ya que la nueva interfaz de Siri básicamente se apodera de la pantalla del iPhone, presionándola hacia la izquierda, la derecha, la parte inferior y la superior.

Glow también podría estar insinuando un nuevo color para el iPhone, pantallas más brillantes o incluso un mejor rendimiento de las cámaras con poca luz.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por supuesto, también nos enteramos de que el evento se llevará a cabo el 9 de septiembre de 2024, a las 9 de la mañana, tiempo de la CDMX, la hora de inicio habitual de los Apple Events. El evento se llevará a cabo en Apple Park, específicamente en el Steve Jobs Theater, pero se transmitirá en vivo en Apple.com y en el canal oficial de YouTube. TechRadar también estará en el lugar informando en vivo, por lo que querrás estar atento.

¿Qué podemos esperar en "It's Glowtime"?

Teniendo en cuenta que hemos estado escuchando rumores sobre la próxima generación de iPhones desde antes de que se presentara la línea iPhone 15, tenemos una idea bastante clara de lo que Apple presentará en su evento de septiembre de 2024. Para empezar, Apple probablemente se quedará con cuatro modelos de iPhone 16: el iPhone 16, el iPhone 16 Plus, el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max. Se espera que los cuatro ejecuten Apple Intelligence, que debería ser una característica estrella.

Como ya ha hecho Apple en el pasado, es probable que el chip A17 Pro del iPhone 15 Pro y 15 Pro Max llegue al iPhone 16 y 16 Plus. Esto será suficiente para ejecutar Apple Intelligence, ya que la versión beta de iOS 18.1 ya funciona en el 15 Pro y el 15 Pro Max, lo que permite ver de forma preliminar estas funciones, incluidas las "Herramientas de escritura" y la capacidad de crear videos de recuerdos personalizados en Fotos.

Por otro lado, es probable que el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max tengan el último chip de iPhone de Apple y sean más rápidos, lo que podría permitir algunos trucos personalizados. Si los rumores se hacen realidad, podemos esperar pantallas un poco más grandes, aún suaves y vibrantes en los Pros y un botón adicional hecho a medida para la cámara. Las cámaras deberían mejorarse aún más con el mejor zoom que se estrenó en el 15 Pro Max, que llegará a ambos iPhone 16 Pro, y mejoras adicionales como un ultra gran angular de más megapíxeles y un mejor rendimiento con poca luz.

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Además del iPhone, tres nuevos relojes Apple podrían estar presentes en este evento. El Apple Watch llegará oficialmente a su décimo aniversario con el Apple Watch Series 10, y el Ultra estará ahora en su tercera generación. Ambos deberían contar con nuevos procesadores, pero el Series 10 podría ofrecer una razón más importante para actualizarse con una pantalla más grande. También se habla de un Apple Watch SE de plástico, que realmente podría reducir el precio y convertirlo en una opción aún más asequible.

Si bien es probable que no veamos un sucesor de los AirPods Pro de segunda generación, los rumores apuntan a nuevos modelos de AirPods de nivel de entrada y gama media . Estos incluso pueden incluir algunas de las características de los Pro, como un diseño más cómodo y modos de escucha más inteligentes, y un informe reciente de Mark Gurman de Bloomberg señala que la cancelación de ruido estará en el modelo de gama media.

Por supuesto, como ocurre con los rumores de Apple, nada es 100% seguro hasta que la compañía lo anuncie, pero afortunadamente no tendremos que esperar mucho más. Apple anunciará oficialmente todo su nuevo hardware, funciones, software y servicios durante su evento especial el 9 de septiembre de 2024.