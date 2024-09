Apple descontinúa el iPhone 15 Pro, para que usuarios compren el iPhone 16 con Apple Intelligence

¿Estabas esperando el anuncio del iPhone 16 para decidir entre los nuevos iPhone y el mejor iPhone del año pasado, el iPhone 15 Pro? Bueno, puede que no tengas suerte, ya que Apple ha descontinuado el iPhone 15 Pro y su hermano mayor, el iPhone 15 Pro Max.

Si bien esto no es necesariamente una sorpresa, considerando que Apple descontinúa sus modelos Pro de iPhone todos los años, sí limita a los nuevos compradores que desean utilizar Apple Intelligence, el conjunto de herramientas de inteligencia artificial de Apple.

Hasta esta semana, los únicos iPhones capaces de incorporar las próximas funciones de Apple Intelligence, como la corrección de pruebas, Genmoji y la revisión de Siri, eran el iPhone 15 Pro y Pro Max, pero ahora ya no puedes comprarlos en Apple.

En cambio, la línea de iPhones de Apple ahora incluye el iPhone SE, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16, iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max . De estos, solo la línea 16 puede usar la nueva tecnología de IA.

Vale la pena señalar que podrás adquirir el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max por el mismo precio que el 15 Pro y Pro Max del año pasado, aunque hubiera sido bueno ver a Apple incluir los viejos dispositivos Pro para ofrecer una opción adicional para aquellos que no quieren el iPhone 16, pero no quieren desembolsar dinero por el Pro.

La esperanza muere al último

El iPhone 16 Pro cuesta desde $25,999 pesos (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Tal como están las cosas, todavía puedes adquirir el 15 Pro y el Pro Max a través de los operadores, pero las ofertas en los modelos más antiguos podrían no durar mucho, ya que el énfasis está puesto en los nuevos y brillantes teléfonos inteligentes de Apple.

En cuanto a las capacidades de Apple Intelligence, se esperan todas menos una de las mismas funciones que en los nuevos iPhones y la oferta del año pasado. Visual Intelligence, la competencia de Google Lens de Apple , se activa desde el nuevo botón lateral de Control de cámara, que es exclusivo de la línea iPhone 16, por lo que los propietarios del iPhone 15 Pro se perderán esa herramienta de IA en particular.