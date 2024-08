Los smartphones Pixel 9, están resultando ser muy sensibles a raspaduras y rayones

Imagina que compras un coche y, en cuanto lo compras, lo cubres con una capa de plástico acolchado de un centímetro de grosor. Suena ridículo, pero eso es lo que hacemos con la mayoría de los teléfonos inteligentes. Estos dispositivos que prometen resistencia a las caídas, al agua y al polvo se consideran tan frágiles que les ponemos fundas y protectores de pantalla casi tan pronto como los sacamos de la caja.

Lance Ulanoff, nuestro compañero y editor general de TechRadar, nos cuenta su experiencia de uso con el nuevo Pixel 9 y asegura que éste no es tan resistente como promete.

Ulanoff, nos comenta: "Soy un caso atípico. La mayoría de las personas inteligentes compran fundas de Apple, Samsung, Google y muchas otras marcas (actualmente estoy usando una funda Speck con un fantástico soporte/soporte MagSafe). El estudio más reciente que pude encontrar afirma que el 79 % de los propietarios de teléfonos inteligentes lo hacen.

Los protectores de pantalla, que son básicamente otra capa de vidrio fino sobre la original del teléfono, me resultan aún más confusos. Hasta donde sé, la mayoría no son más resistentes que el vidrio original.

No es que estos teléfonos no sean resistentes o que las pantallas no aguanten una caída. La mayoría de ellos podrían soportar una caída boca abajo sobre el pavimento y salir ilesos, pero aún es posible encontrar ese punto ideal en el que, si se te cae el teléfono, se romperá de una esquina a la otra.

La mayoría de los teléfonos inteligentes utilizan algún tipo de Gorilla Glass de Corning. Este vidrio ultrafino a base de sílice es sorprendentemente flexible y tiene una resistencia admirable a los rayones (una vez vi a un representante de Corning frotar una llave en un panel de Gorilla Glass). Durante años, Apple nunca especificó la marca de vidrio que usaba en los iPhones. Aun así, en 2020, trabajó con Corning para presentar Ceramic Shield, que básicamente incrusta cristales de cerámica en lo que supongo que es algo así como Gorilla Glass para mayor resistencia. El Samsung Galaxy S24 Ultra y el Google Pixel 9 usan ambos Gorilla Glass Victus 2. Ese es el vidrio más resistente que puedes conseguir.

No estoy seguro de que nada de esto sea lo suficientemente fuerte.

The Google Pixel 9 scratch in question (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El Google Pixel 9, que tengo desde hace aproximadamente una semana, ahora tiene un agujero de media pulgada en el medio de la pantalla; es lo suficientemente profundo como para que pueda sentirlo con mi dedo. Nunca lo dejé caer ni froté el teléfono contra otro dispositivo (como alguien que analiza teléfonos, a menudo llevo varios teléfonos, pero nunca los pongo en el mismo bolsillo). No lo llevé con las llaves de casa en el bolsillo. No puedo explicar el daño.

Lo que me preocupa es que, independientemente de lo que hagan estos fabricantes de teléfonos, no han descubierto cómo hacer que estas pantallas sean resistentes a los arañazos o, al menos, más resistentes. Esto me lleva a preguntarme por qué, después de todos estos años, los teléfonos inteligentes todavía no parecen más resistentes que hace 10 años.

Teniendo en cuenta que pagamos entre $799 y más de $1,100 dólares por estos teléfonos, ¿no deberíamos esperar que puedan soportar la vida en nuestro bolsillo, mochila o bolso?"

Los rayones son cosa seria

Una pantalla rayada o incluso agrietada no afectará negativamente el funcionamiento, pero es frustrante. Sería bueno que, después de unas semanas o incluso 12 meses de uso, estos teléfonos lucieran casi igual que cuando los sacamos de la caja por primera vez.

Sin embargo, las fundas no solo sirven para proteger. Son una expresión personal de estilo, o al menos eso es lo que nos han enseñado a creer. Si lo piensas, la marca, el modelo, el tamaño y el color del smartphone pueden expresar algunas de esas mismas cosas. Ponemos pegatinas en nuestras computadoras portátiles para personalizarlas, pero no las solemos meter en fundas grandes y rígidas. Aprecio todas las opciones de diseño y personajes disponibles en las fundas, pero me pregunto si algún día podría haber un mundo en el que ya no las necesitemos.

Probablemente no. Los teléfonos inteligentes serán cada vez más delgados y livianos y tendrán pantallas cada vez más grandes. La física nos dice que el suelo, las rocas y una mancha en el bolsillo trasero de los pantalones pueden derrotar a la próxima generación de teléfonos.