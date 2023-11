Filtran imágenes del nuevo diseño del Google Pixel 8a y se ve más curvo que la iteración anterior

The Google Pixel 7a

No esperamos ver oficialmente el Google Pixel 8a muy pronto, pero es probable que Google esté trabajando en ello, ya que después de las representaciones filtradas del Pixel 8a, ahora hemos visto fotos de una unidad ficticia.

Este es un modelo metálico del teléfono que no funciona pero que teóricamente tiene todos los detalles y dimensiones correctos. A veces se utilizan unidades ficticias durante la producción de teléfonos o por parte de fabricantes de accesorios que tienen información privilegiada sobre un próximo teléfono. Por otra parte, no podemos descartar que esto se haya creado en base a filtraciones, por lo que no hay garantía de que sea exacto.

En cualquier caso, esta unidad ficticia, que fue compartida por el filtrador xleaks7 y un usuario de LinkedIn con el nombre de usuario ' No Name ' (a través de Phandroid ), tiene bordes mucho más redondeados que el Google Pixel 7a. Sin embargo, esto está en línea tanto con filtraciones anteriores como con el Pixel 8 , por lo que no es sorprendente.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: xleaks7 / No Name) (Crédito de la imagen: xleaks7 / No Name)

Grandes biseles y pantalla más grande

Eso podría significar que el Pixel 8a tendrá una pantalla ligeramente más grande que las 6.1 pulgadas del Pixel 7a, pero también podría ser que los biseles sean más grandes.

Como siempre, tomaríamos esta filtración con pincitas, pero es un diseño creíble, ya que alinearía más el Pixel 8a con el Pixel 8. También coincide con renders filtrados anteriores, aunque si esto es exacto entonces los biseles son preocupantemente grandes.

Todavía no sabemos mucho más sobre este teléfono, aunque un punto de referencia sugirió que el Pixel 8a usará una versión sin frecuencia del Tensor G3 en Pixel 8 y Pixel 8 Pro. Eso sería decepcionante, ya que normalmente los teléfonos de la serie A de Google no tienen underclocking. Por lo tanto, es posible que este no sea uno de los mejores teléfonos Pixel .

Probablemente lo sabremos en mayo, ya que, según datos anteriores, probablemente sea cuando llegue el Google Pixel 8a, aunque algunas fuentes han afirmado que no habrá un Pixel 8a en absoluto. Sin embargo, dado que el teléfono se ha filtrado varias veces, pensaríamos que probablemente esté en proceso.