Divertido mientras duró: Beeper Mini con iMessage ha llegado oficialmente a su fin

Beeper Mini oficialmente ya no existe. El desarrollador ha decidido abandonar la búsqueda de nuevos métodos para llevar iMessage a dispositivos Android. En cambio, Beeper prefiere enfocarse en sus propios proyectos y alcanzar su objetivo de "construir la mejor aplicación de chat en la Tierra".

El desarrollador afirma en un reciente anuncio que cada vez que Beeper Mini se desconecta o queda inservible debido a la intervención de Apple, su credibilidad se ve afectada y considera que no es sostenible continuar de esta manera. Reconoce que no puede ganar una partida de gato y ratón con la compañía más grande de la Tierra. Simplemente, ya no vale la pena. Prefieren seguir adelante.Top of Form

La solución definitiva

Existe una solución final disponible, aunque es muy complicada. El proceso requiere que primero tengas una computadora Mac o Linux (también funciona una Raspberry Pi) con la aplicación de escritorio de Beeper instalada y un iPhone con jailbreak. Debes conectar el iPhone a la computadora y luego ejecutar ciertos comandos en la herramienta Terminal.

En el proceso, deberás instalar una aplicación llamada Palera1n. Eventualmente, instalarás Beeper Mini en el smartphone para recibir un código de registro de iMessage para tu dispositivo Android. Solo entonces podrás utilizar el servicio como se pretende. Además, el iPhone en el centro de todo esto debe estar conectado a tu red Wi-Fi y estar encendido en todo momento, según TheVerge.

Esa es la descripción básica. Hemos pasado por alto muchos de los pasos más elaborados que implican Palera1n. Además, si tu Mac tiene un chip de Apple, es posible que debas desconectar el iPhone cuando aparezca la palabra "¡Jaque mate!" o de lo contrario, presumiblemente, la solución no funcionará. Beeper no explica por qué es necesario desconectar el dispositivo. Como mencionamos anteriormente, todo este proceso es complicado.

El futuro de Beeper Mini

Si no tienes un iPhone con jailbreak, puedes comprar uno a través de Beeper. Los precios varían desde 30 dólares hasta 60 dólares. O también puedes alquilar uno por "varios dólares al mes". Sin embargo, deberás registrarte y completar un formulario especial en el sitio web del desarrollador antes de alquilar o comprar. Los usuarios interesados deberán actuar rápidamente porque parece que el servicio se detendrá al final del año. Pero "si hay suficiente interés", Beeper extenderá el programa al nuevo año.

Esta solución, por más extraña que parezca, es el último método. Si Apple decide bloquearlo, el desarrollador afirma que no crearán otro. Nuevamente, no consideran que valga la pena el esfuerzo. Dicho esto, Beeper cree que logró crear un método que el gigante tecnológico está dispuesto a "tolerar", aunque aún queda por verse si esto es cierto.

Adiós, Beeper Mini; apenas te conocimos. Mientras tanto, te invitamos a revisar la lista de TechRadar de las mejores aplicaciones de mensajería encriptada para Android.