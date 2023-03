WhatsApp te ayudará a silenciar las molestas llamadas de spam

WhatsApp está adoptando un enfoque más proactivo para filtrar el spam, ya que pronto podría empezar a silenciar automáticamente las llamadas de números desconocidos.

Según WABetaInfo, la función se llamará Silenciar llamadas desconocidas y permitirá a los usuarios elegir si desean o no recibir llamadas de personas ajenas a sus contactos. Se encuentra en el menú de ajustes, donde se puede activar o desactivar en cualquier momento. Una vez activado, WhatsApp ya no avisará a los usuarios de las llamadas de números aleatorios, pero el identificador de llamadas todavía se puede encontrar tanto en la lista de llamadas como en el centro de notificaciones si realmente quieres saber quién era.

Como señala WABetaInfo (opens in new tab), Silenciar llamadas desconocidas también podría estar solucionando un fallo en la función Comunidades de WhatsApp. El problema es que cualquiera en un grupo puede conseguir los números de otras personas con bastante facilidad, ya sea poniéndose en contacto con el creador de la Comunidad o con un administrador, para luego empezar a hacer llamadas spam a todo el mundo. Por otro lado, la lista completa de participantes en una comunidad y sus números son visibles para el creador, por lo que incluso él puede aprovecharse de la situación. No obstante, no hay nada que pueda detener la primera oleada de spam, al menos por ahora.

En proceso

Además de silenciar las llamadas desconocidas, WhatsApp está probando otras novedades para Android. La principal es una nueva vista dividida en tabletas que permite que aparezca la lista de chats al abrir un chat, las pestañas de estado o al realizar una llamada. Su aspecto es similar al de la versión de WhatsApp para navegadores. Además, la beta permitirá a los usuarios probar el nuevo diseño de la pestaña Estado, que ahora es compatible con Newsletters, la otra gran novedad de la plataforma.

Hay algunos cambios en WhatsApp para iPhones, pero son mucho menos impactantes. Podría decirse que el mayor cambio de la beta para iOS es el rediseñado menú de adjuntos de chat, que ya está presente en la aplicación para Android. Y una nueva herramienta de creación de stickers (opens in new tab) que convierte imágenes en stickers. No hay mucho para los propietarios de iOS por ahora, pero al menos hace poco obtuviste un modo exclusivo pantalla-sobre-pantalla para las videollamadas.