Google Drive ha decidido introducir un límite de archivos

Ya es oficial: el proveedor de almacenamiento en la nube Google Drive ha decidido añadir un límite oficial a la cantidad de archivos que se pueden almacenar en una sola cuenta.

Según Ars Technica, el límite, fijado en cinco millones de archivos, empezó a aparecer para algunos usuarios de Google Drive en febrero de 2023, a pesar de que Google no avisó de la introducción del límite y ofreció una notificación que no explicaba muy claramente cuál era el problema: "Se ha superado el límite del número de elementos, en la papelera o no, creados por esta cuenta".

Dicha notificación ha evolucionado desde entonces y, según se informa, ahora dice: "Error 403: Esta cuenta ha superado el límite de creación de 5 millones de artículos. Para crear más elementos, muévelos a la papelera y bórralos para siempre".

Límite máximo de archivos de Google Drive

Desde la semana pasada, la notificación para un usuario de Reddit decía "Por favor, elimina 2 millones de archivos para seguir utilizando tu cuenta de Google Drive."

La nueva política (que sigue sin estar documentada en todas las páginas de precios) impide a los clientes de Google Drive acceder a la totalidad del almacenamiento por el que han pagado. Sin embargo, vale la pena señalar que 5 millones de archivos, en términos reales, es una asignación bastante grande.

Para la oferta de 2 TB de Google Drive -el plan personal más alto disponible-, el tamaño medio de los archivos de una cuenta tendría que ser de 400 kilobytes (KB). Sin duda, hay casos en los que esto puede ser así: el almacenamiento de grandes cantidades de datos de registros, por ejemplo. Pero en la inmensa mayoría de los casos, los usuarios no deberían toparse con ese límite.

Es aún menos probable que los usuarios empresariales tengan problemas con el límite. Un portavoz de Google dijo a Ars Technica que el límite se aplica a "la cantidad de elementos que un usuario puede crear en cualquier Drive", en lugar de un límite general.

Los detalles eran escasos, pero también señalaron que el nuevo límite es "una salvaguarda para evitar un uso indebido de nuestro sistema que pueda afectar a su estabilidad y seguridad".