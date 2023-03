Apple Music Classical - esto es todo lo que necesitas saber

Apple Music Classical ha hecho su tan esperado debut en la App Store - y para los suscriptores de Apple Music, la aplicación es una nueva y emocionante manera de explorar el catálogo de música clásica más grande del mundo.

De momento, Apple Music Classical es exclusiva para iPhone, pero la empresa dice que "pronto" habrá una aplicación para Android.

But should you download Apple Music Classical and how good use it? And why on earth has Apple made a separate app, rather than bundling all of this classical goodness into its existing Apple Music app?

Hemos respondido esa y más preguntas en esta guía de la aplicación exclusiva de Apple, que da a Apple Music una ventaja única en su batalla con Spotify.

Fecha de lanzamiento de Apple Music Classical

Apple Music Classical ya se puede descargar en todos los países en los que Apple Music está disponible.

(Image credit: Apple)

Teniendo en cuenta que Apple Music tiene más de 100 millones de canciones y que Apple Musical Classical añade otros 5 millones de canciones, es un buen precio, sobre todo si tienes gustos muy variados, desde música clásica hasta rock universitario.

Apple Music Classical: cómo descargarlo

Hay que marcar algunas casillas para poder empezar a escuchar Apple Music Classical. En primer lugar, necesitas una suscripción en Apple Music.

También es posible que tengas que actualizar el software de tu iPhone. Aunque no es necesario que estés ejecutando la última versión de iOS 16, necesitarás un teléfono con iOS 15.4. Es decir, cualquier iPhone a partir del iPhone 6S, incluido el iPhone SE.

(Image credit: Future)

¿Tienes una suscripción a Apple Music y un iPhone relativamente reciente? Puedes descargar Apple Music Classical desde el App Store (opens in new tab) ahora mismo. Solo tienes que iniciar sesión con el mismo ID que utilizas para tu suscripción a Apple Music y listo.

Lamentablemente, no hay aplicación para iPad ni Mac de Apple Music Classical, lo cual es una pena. Pero Apple ha dicho que una aplicación para Android "llegará pronto". Actualizaremos esta información en cuanto tengamos más detalles.

Apple Music Classical: ¿qué es?

Apple Music Classical parece un concepto sencillo: un spin-off de Apple Music en el que puedes escuchar en streaming unos cinco millones de canciones orquestales de todo tipo de compositores, desde Bach a Mozart. Pero su sorprendente profundidad, que se basa en la compra por Apple de la aplicación de música clásica Primephonic en 2021, la hace adecuada para todos los niveles de experiencia y demuestra por qué Apple decidió convertirla en una aplicación independiente.

Apple llama a este servicio "el mayor catálogo de música clásica del mundo", pero su verdadero atractivo es la potencia de su función de búsqueda. Como las obras clásicas tienen cientos de grabaciones de diferentes orquestas y directores, las aplicaciones tradicionales de streaming pueden ser difíciles de navegar.

(Image credit: Apple)

Apple Music Classical promete ser una mejora gracias a los detalles de su sección Browse, que te permite buscar por compositor, periodo, género, director, orquesta, solista, conjunto, coro, instrumento o incluso el número de opus o el apodo de la obra. Así es más fácil encontrar, por ejemplo, el movimiento de Massenet.

La aplicación es también una introducción bastante fácil para principiantes al ligeramente intimidante mundo de la música clásica. Apple ha creado más de 700 listas de reproducción junto con algunas guías útiles, como The Story of Classical, que combina comentarios con obras y desgloses de terminología clásica. Nos encantaría que Apple hiciera más de esto para todos los géneros de música en su propia aplicación Música, pero sin duda es una buena característica aquí.

Con algunas ilustraciones exclusivas, como retratos en alta resolución de compositores desde Bach hasta Vivaldi, Apple Music Classical quiere ser tanto un hogar digital para los aficionados a la música clásica (o los aficionados en ciernes) como un lugar donde escuchar música en streaming. Afortunadamente, Apple tampoco se ha olvidado de la calidad del sonido.

Apple Music Classical: características y diseño

Como era de esperar de una aplicación que intenta recrear el sonido de una orquesta en directo en casa -aunque eso no sea realmente posible-, Apple Music Classical promete una calidad de sonido impresionante para un servicio de streaming.

La aplicación ofrece una calidad de audio sin pérdidas de hasta 24 bits/192 kHz en todo su catálogo, lo que es una gran ayuda teniendo en cuenta que todavía no hay rastro de equivalentes como Spotify HiFi (su oferta de calidad de CD sin pérdidas). Sin embargo, la calidad final dependerá de si escuchas con auriculares inalámbricos o con cable.

Parte del catálogo de Música Clásica de Apple Music también está disponible en Audio Espacial con Dolby Atmos, que se acerca un poco más a esa experiencia inmersiva de 360 grados en directo.

(Image credit: Apple)

De nuevo, necesitarás auriculares que admitan Audio Espacial para beneficiarte de esta función. Y también hay que tener en cuenta que en los auriculares Bluetooth inalámbricos de Apple (como los AirPods Max) solo podrás transmitir Apple Music Classical con calidad, pero con pérdidas, ya que actualmente no es posible transmitir audio sin pérdidas a través de Bluetooth en los auriculares de Apple.

¿Tienes unos auriculares con cable? Puedes activar la calidad de audio sin pérdidas entrando en el menú Ajustes de tu iPhone y buscando la app Música. Desde ahí, ve a Calidad de audio y toca "Audio sin pérdidas" para activarla. Ten en cuenta que esto consumirá muchos más datos de lo habitual, por lo que también puedes desactivar Datos móviles en la app Música (que también controla los ajustes de Apple Music Classical).

El diseño general de Apple Music Classical es, como era de esperar, limpio y sencillo, al igual que la aplicación Apple Music. Hay una refrescante falta de desorden en comparación con otras aplicaciones de streaming de música como Spotify y la sección Explorar es particularmente potente para la música clásica.

Puedes añadir álbumes o listas de reproducción a tu sección Biblioteca pulsando el símbolo "+" en la parte superior derecha de cualquiera de ellos. Pero, curiosamente, no puedes descargar estas canciones en Apple Music Classical para escucharlas sin conexión, sino que tienes que ir a la app estándar de Apple Music, buscarlas allí y descargarlas en tu dispositivo.

Apple Music Classical: las desventajas

Apple Music Classical no es perfecto. Para empezar, actualmente no hay aplicaciones dedicadas para iPad, Mac, Apple TV o CarPlay, lo cual es extraño. Tampoco hay una aplicación para Android, aunque "pronto" habrá una.

Es posible que esto cambie en el futuro, ya que Apple ha declarado que la versión actual de Apple Music Classical es "sólo el principio". Pero eso hace que sea un poco más limitada de lo que podría haber sido, incluso si los gustos de AirPlay son una solución para los propietarios de Apple TV.

(Image credit: Future)

También hay otras limitaciones. No hay opción de reproducción aleatoria para los que quieran disfrutar de una experiencia de radio como la que ofrece la aplicación Apple Music. Y, en general, el diseño está pensado para quienes ya saben qué pieza de música clásica están buscando.

Tampoco es posible descargar canciones de Apple Music Classical para escucharlas sin conexión. Aunque Apple ya nos había confirmado que no habría ninguna opción de escucha sin conexión en la aplicación, existe una solución inesperada: puedes encontrar las canciones guardadas en tu biblioteca de Apple Music Classical en la aplicación Apple Music y descargarlas desde allí.

Apple Music Classical: Veredicto anticipado

Hasta ahora estamos bastante impresionados con Apple Music Classical. La calidad del streaming es buena (sobre todo si usas auriculares con cable) y el catálogo es profundo y variado. La principal ventaja, sin embargo, es su potente función de búsqueda, que facilita mucho más la búsqueda de música clásica que, por ejemplo, en Spotify.

(Image credit: Apple)

Es una pena que no haya más aplicaciones disponibles, sobre todo para iPad y Mac. Esperamos que esto cambie pronto, como lo hará para los fans de Android. Y la configuración de la escucha sin conexión, que tienes que hacer a través de la aplicación Apple Music, es un poco enrevesada.

Pero para ser una oferta de primera generación, Apple Music Classical es una experiencia nueva para los fans del género, y un diferenciador único para Apple Music en comparación con otros.