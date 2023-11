El mejor robot aspirador que hemos probado baja a un precio récord antes del Black Friday

Pocos días después de que nombráramos a la iRobot Roomba Combo j7 Plus la Mejor Aspiradora Robot de 2023 en los TechRadar Choice Awards, está viendo un descuento fenomenal y récord con las ofertas anticipadas del Black Friday.

Creemos que el iRobot Roomba Combo j7 Plus es la mejor aspiradora robot que el dinero puede comprar, pero nuestra principal crítica siempre ha sido cuánto dinero se necesita para comprarlo. Normalmente, te costará 999 dólares, pero ahora cuesta sólo 699,99 dólares en Amazon (unos 12,500 pesos mexicanos). No hay garantía de que se mantenga a este precio hasta el Black Friday, así que recomiendo altamente aprovechar esta oferta estelar mientras se pueda.

Por supuesto, habrá un montón de otras ofertas de Black Friday, y muchos minoristas ya están empezando a recortar los precios en todo, desde televisores y laptops a los juguetes y los auriculares.

iRobot Roomba Combo j7 Plus - el precio más bajo hasta ahora

iRobot Roomba Combo j7 Plus: costaba 999,99 $ ahora 699 $ en Amazon

30% de descuento - El iRobot Roomba Combo j7 Plus es uno de los robots aspiradores más avanzados, con funciones como el mapeo inteligente, la identificación y evasión de obstáculos y un trapeador totalmente retráctil. Por eso ganó recientemente nuestro premio anual TechRadar Choice Award. Con esta oferta anticipada del Black Friday, la aspiradora robot alcanza un nuevo mínimo histórico, con una rebaja de 101 dólares respecto a su precio mínimo anterior.

Si aún no tuviera este potente robot trapeador y aspirador, sin duda añadiría esta oferta a mi cesta. Como destacamos en nuestra Reseña, cuenta con una IA increíblemente potente, que ofrece una detección y navegación de objetos superior, así como una función de trapeador retráctil inteligente que mantendrá sus alfombras secas y sus suelos duros relucientes.

Una de las cosas que más me gustan de la j7 Combo Plus es lo manos libres que es; todo lo que tengo que hacer es utilizar comandos de voz, la aplicación o los controles de la aspiradora para encenderla, y de forma inteligente mapeará y limpiará mi casa. Incluso puedes solicitar la limpieza de habitaciones específicas y personalizar la intensidad de la limpieza habitación por habitación. No hay que preocuparse por los trapeadores ni por vaciar la aspiradora; se vacía automáticamente en la base (incluida en esta oferta), que sólo he tenido que vaciar un par de veces en el año que llevo usando el robovac.

Si su hogar necesita una limpieza más profunda, también puede activar la función SmartScrub. En este modo, el Roomba Combo j7 Plus fregará los suelos moviéndose hacia delante y hacia atrás, igual que lo haría con una mopa de mano.

Por supuesto, sería negligente no mencionar mi garantía favorita de robovac; la P.O.O.P (Pet Owner Official Promise), un compromiso de iRobot de sustituir su dispositivo de forma gratuita si alguna vez tiene un desafortunado encuentro con los excrementos de una mascota. Afortunadamente, la detección de objetos incorporada es increíblemente potente y también evitará obstáculos como ropa, cables, zapatos y toallas con una precisión impresionante.

¿No te convence? Echa un vistazo a nuestro centro de ofertas Roomba del Black Friday para encontrar el robot aspirador perfecto.