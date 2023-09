LG CordZero A9, simplemente el aliado que necesitas para mantener tu hogar limpio

¿Cuántos de ustedes están obsesionados con la limpieza de su hogar? LG sabe que es algo normal, pues en ocasiones a pesar de hacer limpieza constantemente, la suciedad logra sobrevivir, pero no se preocupen, esas victorias para las bacterias, polvo y suciedad terminaron.

¿Cómo? Con la ayuda de la nueva aspiradora LG CordZero A9, una excelente opción para los que quieren que su lugar de trabajo, descanso o todo su hogar permanezca reluciente de limpio.

Entendemos si no nos creen, por ello les compartiremos algunas de las principales características de esta aspiradora, las cuales seguramente los convencerá de que es el aliado que necesitan en su hogar.

Fácil de utilizar

La LG CordZero A9 no solamente es fácil de utilizar, sino que gracias a sus diferentes funciones es muy práctica, pero vamos por partes. Primero, tenemos su diseño y tamaño, los cuales permiten que cualquiera pueda disponer de esta aspiradora sin mayor problema.

Con medidas de 26cm x 112cm x 27cm, la LG CordZero no es ni pequeña ni grande, sin embargo, esto no quiere decir que no cuente con potencia suficiente para lograr eliminar la suciedad de cualquier espacio.

En segundo lugar tenemos los controles, esta aspiradora de LG permite controlar los diferentes modos de uso con un solo toque con tu dedo pulgar tal como se muestra en la imagen aquí abajo.

Mantenimiento fácil y profundo

A diferencia de muchas aspiradoras en el mercado, la LG CordZero A9 no necesita de un profesional para darle mantenimiento, pues ofrece filtros removibles y lavables.

Esto permite lavar tanto el filtro como el sistema de ciclón para limpiar la mugre. Lo que se traduce en un mejor funcionamiento.

Movilidad

¿Cuántos de ustedes odian las aspiradoras que necesitan estar conectadas para funcionar de tal forma que les estorba a la hora de aspirar? Sabemos que más de uno, por ello, la LG CordZero A9 es perfecta, pues no solo es inalámbrica, sino que ofrece dos baterías.

Así como lo leen, LG CordZero A9 brinda dos baterías removibles, recargables que te permiten limpiar y cargar simultáneamente hasta por 80 minutos de desempeño ininterrumpido.

De tal forma que mientras se desgasta la batería de una, puedes cargar la otra para utilizarla en cuanto la primera se termine, y así no quedarse a mida limpia.

Además, gracias a su vara de longitud ajustable, podremos llegar a lugares difíciles sin preocuparnos por nuestra posición. Pues nos entrega mayor flexibilidad y ahorra espacio a la hora de guardar.

Potencia

Diseño, muy bien, uso, muy bien, pero ¿qué tan potente es la LG CordZero A9? Si tenemos que simplificar la respuesta, sería, "bastante", ya que ofrece un desempeño poderoso, hecho para que dure. El Motor Smart Inverter crea una succión poderosa de 140AW.

Por si fuera poco, gracias a su sistema de filtración de 5 pasos, es capaz de filtrar 99.99% del polvo y mugre, al separar la mugre del contenedor y después filtrando el polvo.

En conclusión, podemos decir que la LG CordZero A9 se convertirá en su aliada perfecta para mantener limpio su hogar.