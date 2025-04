El OnePlus Watch 3 Mini podría ser un smartwatch de 43 mm, pero una subida de precio podría restarle atractivo

¿Eres de los que estaba esperando noticias sobre la versión más pequeña del OnePlus Watch 3 (OnePlus Watch 3 mini) que es esencialmente un Oppo Watch X2 Mini rebadged? De ser así, les tenemos noticias importantes, pues hay dos nuevas filtraciones.

El OnePlus Watch 3 es uno de los mejores smartwatches Android de 2025 hasta la fecha, pero carece de atractivo para algunos debido a su gran tamaño. Ese gran chasis ofrece 120 horas de batería, pero es demasiado grande para algunos clientes.

A principios de año, OnePlus nos prometió una versión más pequeña, y ahora tenemos una buena idea de cómo será.

