Habrá "tres niveles perdidos" en The Last Of Us Part II Remastered

Sony ha revelado más de información sobre The Last of Us Part 2 Remastered, y confirmó que ahora se podrán jugar tres 'Niveles perdidos' previamente eliminados, una vez que se lance el juego.

Los niveles perdidos son secuencias jugables que fueron eliminadas de la versión original de The Last of Us Part 2 durante su desarrollo. Como resultado, no están completamente terminados, pero cada uno de ellos incluirá comentarios de los desarrolladores para brindar una mayor comprensión de lo que se hizo en su creación (y del juego en su conjunto).

Como se reveló en la página de PlayStation Store de la remasterización, los tres niveles perdidos han sido nombrados como “Sewers, Jackson Party y Boar Hunt." De hecho, ya hemos visto destellos de un par de estos en el avance del juego. Un clip muestra a Ellie caminando alrededor de un Jackson nevado por la noche, con luces decorando los árboles (aparentemente una secuencia jugable que se relacionará con la escena que se muestra en el juego final donde Ellie baila con Dina). En cuanto a la Boar Hunt, también hemos visto un fragmento de Ellie corriendo con una pistola mientras sigue un rastro de sangre que bien podría provenir de dicho nivel.

Sin embargo, lo más misterioso es el nivel de Sewers, que no parece haber sido mostrado en absoluto en este momento. En la versión original de Part II, Ellie explora brevemente un lugar parecido a una alcantarilla durante el segundo día en Seattle, cuando se dirige al hospital. Sin embargo, esta es una sección muy corta, por lo que no está claro si este nivel de corte tendrá lugar en el mismo lugar o si será algo completamente diferente. De cualquier manera, una sección subterránea extensa, oscura parece algo sacado de una pesadilla, por lo que es posible que tengas que prepararte.

The Last of Us Part 2 Remastered se lanzará exclusivamente en PS5 el 19 de enero de 2024.