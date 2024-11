Esta es la lista de juegos mejorados para PS5 Pro

Sony ha revelado la lista de juegos de PS5 Pro , que incluye la lista completa de juegos mejorados disponibles cuando la consola se lance a finales de esta semana (el jueves 7 de noviembre de 2024). En una presentación técnica reciente, se reveló PlayStation 5 Pro, junto con algunos adelantos de juegos mejorados para PS5 Pro. Desde entonces, la lista de juegos confirmados para PS5 Pro ha crecido.

Cuando Sony reveló la PS5 Pro , quedó claro que muchos de los juegos de PS5 disponibles actualmente recibirán actualizaciones para coincidir con el lanzamiento de la PS5 Pro el 7 de noviembre de 2024. A juzgar por las especificaciones de la PS5 Pro , es probable que juegos como Marvel's Spider-Man 2 se vean y se sientan mejor que nunca, gracias al escalado impulsado por IA y al trazado de rayos mejorado. Recientemente, los estudios han estado anunciando cómo usarán la potencia adicional de la PS5 Pro para potenciar sus juegos, y Remedy ha mostrado Alan Wake 2.

Sin embargo, antes de realizar un pedido anticipado de PS5 , querrás saber qué juegos recibirán actualizaciones, y ahí es donde entramos nosotros. En este artículo, cubriremos todos los juegos de PS5 Pro confirmados hasta ahora, incluido un vistazo a lo que cambiará en cada título. A medida que se revelen más juegos, nos aseguraremos de actualizar esta lista.

PS5 Pro lista de juegos - juegos con mejoras para PS5 Pro

(Image credit: Sony / Guerrilla)

Sony has confirmed details on a small list of PS5 Pro games that'll receive boosts thanks to the upcoming console's new and improved specs. This list doesn't include every game that's set to benefit from the new hardware, you can find that later on in this article.

Alan Wake 2: el modo Rendimiento ahora ofrece 4K con la misma fidelidad que el modo Calidad de la PS5 básica. Sin embargo, el modo Calidad de la PS5 Pro se centrará en el trazado de rayos, como se confirma en esta publicación del blog .

el modo Rendimiento ahora ofrece 4K con la misma fidelidad que el modo Calidad de la PS5 básica. Sin embargo, el modo Calidad de la PS5 Pro se centrará en el trazado de rayos, como se confirma en esta publicación del blog . Assassin's Creed: Shadows: exhibirá una tecnología de iluminación global con trazado de rayos mejorada. Fidelidad mejorada gracias a las capacidades expandidas de la GPU y al aprovechamiento de PSSR. Según el blog de PS .

exhibirá una tecnología de iluminación global con trazado de rayos mejorada. Fidelidad mejorada gracias a las capacidades expandidas de la GPU y al aprovechamiento de PSSR. Según el blog de PS . Demon's Souls: aún no se han revelado detalles

aún no se han revelado detalles Dragon's Dogma 2 se beneficiará de la potencia de la PS5 Pro, PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) y la nueva tecnología de trazado de rayos, lo que permitirá velocidades de cuadro mejoradas.

se beneficiará de la potencia de la PS5 Pro, PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) y la nueva tecnología de trazado de rayos, lo que permitirá velocidades de cuadro mejoradas. Dragon Age: The Veilguard - Los modos Fidelity y Performance del juego verán mejoras en el hardware, incluida una resolución mejorada en los modos Fidelity de 30 FPS y Performance de 60 FPS.

Los modos Fidelity y Performance del juego verán mejoras en el hardware, incluida una resolución mejorada en los modos Fidelity de 30 FPS y Performance de 60 FPS. Final Fantasy 7 Rebirth: el nuevo modo mejorado* desarrollado especialmente para PS5 Pro combina las características del modo de rendimiento y el modo de gráficos existentes para ofrecer a los jugadores una nueva experiencia visual.

el nuevo modo mejorado* desarrollado especialmente para PS5 Pro combina las características del modo de rendimiento y el modo de gráficos existentes para ofrecer a los jugadores una nueva experiencia visual. F1 24 - F1 24 está actualizando su modo Calidad para agregar nuevos efectos de trazado de rayos que brillaron particularmente en pistas empapadas por la lluvia y que hicieron que las pistas se sintieran más realistas e inmersivas. Según el blog de PS .

F1 24 está actualizando su modo Calidad para agregar nuevos efectos de trazado de rayos que brillaron particularmente en pistas empapadas por la lluvia y que hicieron que las pistas se sintieran más realistas e inmersivas. Según el blog de PS . Gran Turismo 7: ahora es posible utilizar el trazado de rayos durante las carreras, algo que antes no era posible. Esto permite que las superficies de los coches no solo reflejen completamente los reflejos de otros coches, sino que también reflejen sus propias partes, lo que mejora enormemente el realismo y la inmersión durante todo el juego.

ahora es posible utilizar el trazado de rayos durante las carreras, algo que antes no era posible. Esto permite que las superficies de los coches no solo reflejen completamente los reflejos de otros coches, sino que también reflejen sus propias partes, lo que mejora enormemente el realismo y la inmersión durante todo el juego. Hogwarts Legacy: los jugadores podrán experimentar gráficos más nítidos, ricos y de mayor resolución, aprovechando el PSSR en todos los modos visuales.

los jugadores podrán experimentar gráficos más nítidos, ricos y de mayor resolución, aprovechando el PSSR en todos los modos visuales. Horizon Forbidden West: ahora puedes disfrutar de una calidad visual que iguala o supera el modo Calidad en la PlayStation 5 normal, pero ahora a 60 FPS, el doble de velocidad de cuadros.

ahora puedes disfrutar de una calidad visual que iguala o supera el modo Calidad en la PlayStation 5 normal, pero ahora a 60 FPS, el doble de velocidad de cuadros. Marvel's Spider-Man 2 - Spider-Man 2 encontrará un nuevo modo Performance Pro predeterminado, que combina la nítida resolución 4K y las características de trazado de rayos del modo Fidelity con los rápidos 60 cuadros por segundo del modo Performance.

Spider-Man 2 encontrará un nuevo modo Performance Pro predeterminado, que combina la nítida resolución 4K y las características de trazado de rayos del modo Fidelity con los rápidos 60 cuadros por segundo del modo Performance. Marvel's Spider-Man 2: la tecnología PSSR permite que los árboles y la exuberante vegetación del icónico terreno selvático del juego se vuelvan más vívidos y mejora la sensación de realismo de infiltrarse a través de un entorno natural.

la tecnología PSSR permite que los árboles y la exuberante vegetación del icónico terreno selvático del juego se vuelvan más vívidos y mejora la sensación de realismo de infiltrarse a través de un entorno natural. Ratchet & Clank: Rift Apart: nuevo modo Performance Pro predeterminado, que combina la nítida resolución 4K y las funciones de trazado de rayos del modo Fidelity con los rápidos 60 cuadros por segundo del modo Performance.

nuevo modo Performance Pro predeterminado, que combina la nítida resolución 4K y las funciones de trazado de rayos del modo Fidelity con los rápidos 60 cuadros por segundo del modo Performance. Marvel's Spider-Man Remastered: nuevo modo Performance Pro predeterminado, que combina la nítida resolución 4K y las características de trazado de rayos del modo Fidelity con los rápidos 60 cuadros por segundo del modo Performance.

nuevo modo Performance Pro predeterminado, que combina la nítida resolución 4K y las características de trazado de rayos del modo Fidelity con los rápidos 60 cuadros por segundo del modo Performance. Marvel's Spider-Man Miles Morales: nuevo modo Performance Pro predeterminado, que combina la nítida resolución 4K y las características de trazado de rayos del modo Fidelity con los rápidos 60 cuadros por segundo del modo Performance.

nuevo modo Performance Pro predeterminado, que combina la nítida resolución 4K y las características de trazado de rayos del modo Fidelity con los rápidos 60 cuadros por segundo del modo Performance. Resident Evil 4 Remake: el juego funciona a una mayor velocidad de cuadros, lo que hace que la acción dinámica sea aún más intensa. Resident Evil 4 también aprovecha la potencia de la tecnología de ultraalta resolución de PS5 Pro, que crea imágenes vívidamente realistas repletas de entornos detallados y efectos visuales más naturales y hermosos que nunca.

el juego funciona a una mayor velocidad de cuadros, lo que hace que la acción dinámica sea aún más intensa. Resident Evil 4 también aprovecha la potencia de la tecnología de ultraalta resolución de PS5 Pro, que crea imágenes vívidamente realistas repletas de entornos detallados y efectos visuales más naturales y hermosos que nunca. Resident Evil Village: se agregó una jugabilidad de 120 fps para brindar la mejor experiencia de usuario posible en PS5 Pro.

se agregó una jugabilidad de 120 fps para brindar la mejor experiencia de usuario posible en PS5 Pro. Star Wars Jedi: Survivor: en el modo Calidad, el juego ofrece la resolución más alta jamás vista en una consola, 2160p. Al mismo tiempo, el modo Rendimiento sigue ofreciendo unos sólidos 60 fps, pero ahora con resoluciones más altas y la profundidad visual adicional del trazado de rayos para los reflejos y la oclusión ambiental.

en el modo Calidad, el juego ofrece la resolución más alta jamás vista en una consola, 2160p. Al mismo tiempo, el modo Rendimiento sigue ofreciendo unos sólidos 60 fps, pero ahora con resoluciones más altas y la profundidad visual adicional del trazado de rayos para los reflejos y la oclusión ambiental. Stellar Blade: resolución 4K a 50 fps o más, con una jugabilidad más fluida y notarás una mejora en el grano y los detalles del juego en el modo de escalado PSSR. Además, es compatible con la opción HFR (alta velocidad de cuadros), lo que te permite disfrutar de una experiencia de juego fluida a 80 fps (se requiere compatibilidad con pantalla de 120 Hz).

resolución 4K a 50 fps o más, con una jugabilidad más fluida y notarás una mejora en el grano y los detalles del juego en el modo de escalado PSSR. Además, es compatible con la opción HFR (alta velocidad de cuadros), lo que te permite disfrutar de una experiencia de juego fluida a 80 fps (se requiere compatibilidad con pantalla de 120 Hz). The Crew Motorfest: más objetos en pantalla (calcomanías, vegetación, multitudes), todo funcionando a 60 fps.

más objetos en pantalla (calcomanías, vegetación, multitudes), todo funcionando a 60 fps. The First Descendant: amplía la función de trazado de rayos aprovechando el rendimiento superior de la GPU de PS5 Pro y la arquitectura de trazado de rayos mejorada.

amplía la función de trazado de rayos aprovechando el rendimiento superior de la GPU de PS5 Pro y la arquitectura de trazado de rayos mejorada. The Last of Us Part I: nuevo modo de renderizado mejorado específico para PS5 Pro que aprovecha el procesamiento de gráficos mejorado, renderizando a 1440p y luego escalando a 4K mediante la súper resolución PSSR. Este modo mantiene el objetivo de 60 fps, lo que ofrece un equilibrio ideal entre velocidad de cuadros y resolución.

nuevo modo de renderizado mejorado específico para PS5 Pro que aprovecha el procesamiento de gráficos mejorado, renderizando a 1440p y luego escalando a 4K mediante la súper resolución PSSR. Este modo mantiene el objetivo de 60 fps, lo que ofrece un equilibrio ideal entre velocidad de cuadros y resolución. The Last of Us Part II Remastered: nuevo modo de renderizado mejorado específico para PS5 Pro que aprovecha el procesamiento de gráficos mejorado, renderizando a 1440p y luego escalando a 4K mediante la súper resolución PSSR. Este modo mantiene el objetivo de 60 fps, lo que ofrece un equilibrio ideal entre velocidad de cuadros y resolución.

nuevo modo de renderizado mejorado específico para PS5 Pro que aprovecha el procesamiento de gráficos mejorado, renderizando a 1440p y luego escalando a 4K mediante la súper resolución PSSR. Este modo mantiene el objetivo de 60 fps, lo que ofrece un equilibrio ideal entre velocidad de cuadros y resolución. Lies of P - "El modo Calidad se beneficia de un aumento de más del 30 por ciento en FPS, lo que ofrece una jugabilidad más fluida y fluida. Además, el modo Rendimiento ahora es compatible con la resolución 4K nativa completa, lo que permite a los jugadores disfrutar de imágenes impresionantes sin sacrificar la capacidad de respuesta", - El director de Lies of P, Jiwon Choi, en una entrevista con Eurogamer .

"El modo Calidad se beneficia de un aumento de más del 30 por ciento en FPS, lo que ofrece una jugabilidad más fluida y fluida. Además, el modo Rendimiento ahora es compatible con la resolución 4K nativa completa, lo que permite a los jugadores disfrutar de imágenes impresionantes sin sacrificar la capacidad de respuesta", - El director de Lies of P, Jiwon Choi, en una entrevista con Eurogamer . Lords of the Fallen , la versión mejorada para PS5 Pro del juego de rol de acción (RPG), permitirá a los jugadores experimentar un "aumento del 40 % en la densidad de píxeles en comparación con la consola PlayStation 5 base, lo que da como resultado una imagen más nítida y detalles más finos. Lea todos los detalles aquí .

Y ahora, la lista completa, como se confirmó recientemente en el Blog de PS antes del lanzamiento de PS5 Pro.

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Arma Reforger

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA2K 25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legend

Los juegos mencionados anteriormente recibirán versiones exclusivas para PS5 Pro, e incluso se etiquetarán por separado para indicarlo . Habrá una gran cantidad de juegos de PS4 y PS5 que se beneficiarán de lo que Sony llama PS5 Pro Game Boost (según el blog de PS):

"Con la versión PS5 Pro de la función Game Boost, podrás disfrutar de velocidades de cuadro más rápidas y fluidas en algunos de los mejores juegos de las consolas PS4 y PS5".

Get the best Black Friday deals direct to your inbox, plus news, reviews, and more. Sign up to be the first to know about unmissable Black Friday deals on top tech, plus get all your favorite TechRadar content. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Se dice que esto se aplica a al menos 8500 títulos de PS4 y PS5, por lo que habrá muchos cambios y actualizaciones en los juegos que ya tienes si decides comprar una PS5 Pro. Además, PS5 Pro mejorará significativamente los juegos de PSVR 2 según Mark Cerny.

PS5 Pro juegos mejoras - ¿Cuál es la diferencia?

PS5 Pro Technical Presentation hosted by Mark Cerny - YouTube Watch On

Como parte de la reciente presentación técnica de PS5 Pro, vimos algunos juegos ejecutándose en el nuevo hardware. Cada juego se beneficiará de las nuevas especificaciones de diferentes maneras, pero todos aprovecharán las mejoras que se indican a continuación:

GPU mejorada con un 67 % más de unidades de cómputo y una memoria un 28 % más rápida, lo que da como resultado una renderización un 45 % más rápida

Trazado de rayos avanzado

Mejora de escala impulsada por IA conocida como PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)

Unidad de estado sólido de 2 TB

Mejora de juego para PS5 Pro

Unidad de disco opcional

Compatibilidad con juegos VRR y 8K

(Image credit: PlayStation)

En la presentación antes mencionada, The Last of Us Part 2 y Marvel 's Spider-Man 2 se mostraron ambos ejecutándose en PS5 Pro. Ambos títulos apuntan a lograr "visualizaciones similares al modo Fidelity, a 60 cuadros por segundo (FPS)". Al compararlas lado a lado con la PS5 base, las versiones de PS5 Pro se ejecutaron mucho más fluidamente manteniendo visuales comparables. El salto en algunos casos es de 30 FPS a 60 FPS, con solo una pequeña caída en el detalle gráfico.

La GPU más grande en el núcleo de la PS5 Pro parece tener efectos particularmente sorprendentes en Horizon Forbidden West, que mejora la iluminación, así como las texturas del cabello y la piel. Las mejoras en el trazado de rayos se notarán más en juegos como Gran Turismo 7, que ahora admitirá reflejos entre autos, al tiempo que mantendrá los 60 FPS en todos los modos.

Por lo que hemos visto de los juegos de PS5 Pro hasta ahora, está claro que cada juego hará uso de las nuevas características de formas únicas. Las especificaciones de los "tres grandes" de la GPU más grande, el escalado impulsado por IA y el trazado de rayos mejorado se emplearán según el alcance del juego y el diseño actual. Sin embargo, se espera que los juegos tengan una mayor fluidez y detalle visual en todos los ámbitos, especialmente en las ofertas propias.

PS5 Pro juegos: Preguntas frecuentes

¿Los nuevos juegos estarán mejorados para PS5 Pro?

Si bien tendremos que esperar y ver qué hacen los próximos juegos de PS5 como Death Stranding 2 con la nueva tecnología de PS5 Pro, es muy probable que los juegos propios ofrezcan algún tipo de versión de PS5 Pro. Así fue como funcionaron las cosas con PS4 Pro, así que esperen que haya mejoras para los próximos juegos como Marvel's Wolverine y Ghost of Tsushima 2. En términos de terceros, las mejoras de PS5 Pro vendrán caso por caso. Algunos juegos se apoyarán en las características de PS5 Pro, incluso ofreciendo versiones separadas con la etiqueta PS5 Pro, mientras que otros pueden centrarse en una oferta más general de PS5.

¿Cuánto cuesta la PS5 Pro?

La PS5 Pro se lanzará el 7 de noviembre de 2024 y se venderá a un precio de $19,299 pesos mexicanos. Se trata de un avance significativo respecto de la consola básica, especialmente si tenemos en cuenta que no incluye una unidad de discos ni un soporte vertical.