El Future Games Show dará inicio este sábado. Te decimos cómo podras darle seguimiento

Faltan solo unos días para el Future Games Show y se transmitirá el sábado 8 de junio de 2024 a las 13 horas, tiempo de la CDMX. El programa será presentado por el nominado al premio BAFTA Roger Clark, quien da voz a Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2, y Britt Baron, quien interpreta a Tifa Lockhart en Final Fantasy 7 Rebirth.

Si estás interesado en sintonizarlo, puedes verlo en vivo en YouTube , Twitch , Facebook , X , TikTok , GamesRadar , IGN , Gamespot , BiliBili y otras plataformas de video populares.

Los espectadores internacionales podrán elegir entre subtítulos en español, francés, alemán, coreano, chino simplificado, japonés, italiano, portugués, hindú, polaco y tailandés. También habrá transmisiones dedicadas al lenguaje de señas americano y al lenguaje de señas británico.

En cuanto a qué esperar, el programa contará con más de 50 juegos, incluidos nueve estrenos mundiales. Además de avances exclusivos y developers diaries, también habrá una serie de títulos con demostraciones que estarán disponibles para jugar inmediatamente después del programa. Para darte una buena idea de qué tipo de títulos esperar, algunos de los juegos que ya han sido confirmados para aparecer en el programa incluyen The Casting of Frank Stone, Once Human, Parcel Corps, Starship Troopers: Extermination y Screenbound.

Al Future Games Show le seguirá el paquete de expansión Future Games Show, un post-show de 30 minutos que profundiza en algunos de los anuncios del programa principal con más detalle. Contará con Jules y Nathan de los canales Future Games Show, además del presentador Ash Millman.