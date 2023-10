Xbox Partner Preview: Robocop, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, Alan Wake 2 y más

No cabe duda que las estrategias de marketin y publicidad las sabe aprovechar Xbox a la perfección.

El día de hoy se llevó a cabo el primer Xbox Partner Preview. Un evento dedicado a los juegos third party que se estrenarán en las consolas Xbox Series X y S.

Este evento definitivamente funcionó para saber cómo se verán y qué tal correrán estos juegos multiplataforma, pero en las consolas de la gran X.

A continuación les dejamos los tráilers que se presentaron hoy en el Xbox Partner Preview.

Primer vistazo a Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

El primer vistazo a Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, impulsado por Unreal Engine 5 muestra espesa vegetación, una variedad de animales depredadores muy detallados y entornos increíblemente definidos que conformarán la atmósfera de este impresionante remake.

El terror de Alan Wake 2

Remedy Entetrtainment mostró su emocionante tráiler de lanzamiento para Alan Wake 2. También nos ofrecieron un nuevo gameplay del personaje Saga, enfrentándose a un nuevo y horrible enemigo.

Lo nuevo de Ark: Survival Ascended

Ark: Survival Ascended hizo su aparición, haciendo gala de la gran cantidad de trabajo que se ha invertido en esta evolución de nueva generación con mods multiplataforma, escenarios muy realistas y fantásticos dinosaurios gracias a Unreal Engine 5.

Más sobre Like a Dragon: Infinite Wealth

Ryu Ga Gotoku Studio compartió un vistazo exclusivo a una de las principales actividades secundarias disponibles para los jugadores en el próximo Like a Dragon: Infinite Wealth: poner a Kasuga a trabajar y gestionar su propio trocito de paraíso: Dondoko Island.

Un nuevo tipo de horror acecha en Still Wakes The Deep

The Chinese Room (Amnesia: A Machine for Pigs, Dear Esther) ha mostrado nuevas imágenes de su próximo juego de terror narrativo, Still Wakes the Deep. Aquí pudimos echar un primer vistazo a la plataforma petrolífera Beira D, que se derrumba lentamente, mientras el personaje del jugador navega por situaciones increíblemente peligrosas, incluido un breve vistazo a la entidad sobrenatural de la estación.

Tenemos fecha de lanzamiento para Manor Lords

Este juego ofreció información detallada sobre lo que supone fundar tu propia ciudad medieval y reunir a tus ciudadanos para defender su hogar o conquistar al vecino.

Un nuevo juego llamado Ikaro: Will Not Die

FuturLab y Thunderful presentaron su próximo juego, Ikaro: Will Not Die, una aventura de acción trepidante con elementos de rogue-lite, ambientada en unas instalaciones futuristas llenas de luces de neón.

Una nueva y vibrante aventura en Spirit of the North 2

Aquí vemos a los jugadores tomar el control de un nuevo zorro, junto a un nuevo compañero volador que le acompañará en la aventura.

Las violentas calles de Detroit en RoboCop: Rogue City

Teyon presentó nuevas imágenes de juego, incluyendo un nuevo vistazo a la batalla con el poderoso ED-209, del próximo RoboCop: Rogue City, que saldrá a la venta el 2 de noviembre para Xbox Series X|S.

Conociendo un poco más de Dungeons of Hinterberg

El equipo detrás del encantador Dungeons of Hinterberg mostró un nuevo gameplay que ilustra cómo es la vida diaria de Luisa, a qué retos se enfrenta en sus aventuras y a quién puede conocer.

¿Listo para The Finals?

Embark Studios presentó una nueva imagen llena de acción de su próximo shooter competitivo por equipos, The Finals. Este juego gratuito se desarrolla en arenas virtuales con una física de destrucción increíble que hará de cada combate un espectáculo que no querrás perderte. Esperamos recibir más información el año que viene: la versión beta cerrada comenzará para Xbox el 26 de octubre.