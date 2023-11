South Park: Snow Day's - descubre su primer tráiler de gameplay

Un nuevo tráiler de "South Park: Snow Day" presenta sus batallas cooperativas para cuatro jugadores y un elenco de personajes divertidos. De los creadores de "South Park: The Stick of Truth" y "South Park: The Fractured but Whole" de South Park Digital Studios, junto con el desarrollador independiente Question, "Snow Day" trae de vuelta a Cartman, Stan, Kyle y Kenny, además del personaje original del jugador, en una aventura 3D.

Aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento, el último tráiler ha brindado a los fanáticos una nueva mirada a las características principales del juego. Los jugadores podrán jugar con hasta tres amigos, utilizar el emparejamiento en línea o jugar en solitario con bots aliados mientras luchan a través del pueblo nevado de South Park.

El modo de juego cooperativo es una novedad en un juego de South Park y, mientras los jugadores luchan contra otros, podrán desatar ataques poderosos y coordinados, así como ejecutar una habilidad llamada "escape de pedo", como lo menciona Cartman en el tráiler.

El tráiler muestra una variedad de armas disponibles para cambiar, como armas cuerpo a cuerpo y a distancia, junto con habilidades especiales y poderes "que harán que hordas de enemigos y jefes épicos se sometan." Una secuencia en el tráiler muestra al jugador reviviendo a un miembro del equipo caído usando una habilidad de AOE (área de efecto), por lo que parece probable que haya una especie de sistema de clases que podría incluir habilidades de sanador, DPS y quizás de tipo tanque.

Los jugadores también podrán mejorar su experiencia además de su estilo de juego equipando una amplia gama para personalizar a su New Kid (el personaje jugable).

"South Park: Snow Day" llegará a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. También puedes añadir el juego a tu lista de deseos en Steam ahora mismo o hacer la preorden desde el sitio web oficial.