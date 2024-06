Rumor afirma que Leon y Jill, serían los protagonistas de Resident Evil 9

Se llevó a cabo apenas la semana pasada el Summer Game Fest, muchas marcas estuvieron presentes y entre ellas Capcom no podía faltar y aunque se esperaba un posible bombazo acerca de la franquicia de Resident Evil, no hubo novedad alguna, todo fue acerca de Kunitsu Gami: Path of the Goddess, Street Fighter 6 y Monster Hunter: Wilds.

Sin embargo, sabemos ya desde hace unos años, que Capcom le da su debido tiempo y espacio a Resident Evil con sus propios showcases, así que esperemos pronto pudiera anunciarse uno.

Los rumores dictan la tendencia

Los rumores acerca de los títulos de la franquicia de Resident Evil están a todo lo que da, sobretodo si hablamos de un posible nuevo remake de la primera entega de RE, además de un remake de Resident Evil 0 y por supuesto, el tan esperado y aún no anunciado, Resident Evil: Code Veronica.

Ahora este fin de semana, los rumores se centraron en Resident Evil 9 y la información proviene del portal web Rely on Horror, quienes pudieron asegurar que la información proviene de fuentes confiables como lo es el canal de youtube ScreenFire Germany. En este canal aseguran que serían Leon S. Kennedy y Jill Valentine, los protagonistas de la posible nueva entrega de esta saga, y esto concuerda mucho con lo que ha venido diciendo el famoso insider Dusk Golem, que regularmente atina a toda la información que suele filtrar.

Se dice también que el juego podría tener elementos de modo cooperativo y que pudiera existir la posibilidad de cambiar de personajes y alternar entre Jill y Leon.

Como siempre, todo esto debemos tomarlo con mucha calma y esperar a que Capcom haga algún pronunciamiento.